https://sputnikarabic.ae/20231115/مجلس-الأمن-الروسي-أمريكا-تخون-بسهولة-أبناءها-اللقطاء-1083177020.html

مجلس الأمن الروسي: أمريكا تخون بسهولة "أبناءها اللقطاء"

مجلس الأمن الروسي: أمريكا تخون بسهولة "أبناءها اللقطاء"

صرّح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف، اليوم الأربعاء، أن الدعم الأميركي لنظام كييف يقترب من نهايته الحتمية، وهذا لن يحدث مباشرة، ولكن الاتجاه واضح... 15.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-15T14:58+0000

2023-11-15T14:58+0000

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وكتب ميدفيدف، هذا التصريح عبر قناته الرسمية في "تليغرام"، حيث قال: " يقوم المشرعون الأمريكيون بتعطيل تمويل الإنفاق العسكري لإسرائيل وأوكرانيا، لهذا العام، ومن الواضح أن كل شيء سيستأنف في العام الجديد، ومع ذلك، فإن هذا يعد أحد الأعراض المهمة للأزمة".ووفقاً لميدفيديف أنه "من الواضح أن القصة مع إسرائيل فنية، ولكن مع النظام الأوكراني، يعتبرشيئا أكثر تعقيداً".كما أضاف ميدفيدف أن "أمريكا تخون بسهولة أبناءها اللقطاء عندما يصبحون عديمي الفائدة، ويبدو أن هذه الفترة قادمة بالتأكيد بالنسبة لكييف".وفي وقت سابق من يوم الأحد 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إن أوروبا تغلي، ومئات الآلاف يتظاهرون احتجاجا على الدعم الغربي لأعمال العنف في غزة.وكتب ميدفيديف عبر قناته على "تلغرام": "أوروبا تغلي، مئات الآلاف من الناس ينزلون إلى الشوارع للاحتجاج على الدعم الغربي للعنف في غزة. وتحت ستار إراقة الدماء في الشرق الأوسط، ينشر بعض المسؤولين الحاليين والسابقين في حلف شمال الأطلسي بعناية أفكارًا جديدة حول أوكرانيا. مثل، نحن بحاجة إلى قبولها (أوكرانيا) في التحالف، ولكن دون شبه جزيرة القرم ودونباس. لذلك، فإن هذه المناطق بالتأكيد لم تعد تابعة لأوكرانيا في فهمهم".

https://sputnikarabic.ae/20231115/إعلام-بريطاني-يعلن-انتصار-بوتين-الوشيك-1083176027.html

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