https://sputnikarabic.ae/20231115/مقتل-مسلحين-موالين-للجيش-الأمريكي-بينهم-قيادي-وإصابة-آخرين-بغارة-لطائرة-تركية-شمالي-سوريا-1083181887.html
مقتل مسلحين موالين للجيش الأمريكي بينهم قيادي وإصابة آخرين بغارة لطائرة تركية شمالي سوريا
مقتل مسلحين موالين للجيش الأمريكي بينهم قيادي وإصابة آخرين بغارة لطائرة تركية شمالي سوريا
قُتل قيادي وأصيبت مجموعة من مسلحي قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، في استهداف جوي جديد للطيران المسيّر التركي، في المناطق التي تسيطر عليها "قسد" شمالي... 15.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-15T18:29+0000
2023-11-15T18:29+0000
2023-11-15T18:35+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك": "طائرة مسيرة تركية، استهدفت، مساء اليوم الأربعاء 15 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، سيارة عسكرية تابعة لقوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، في قرية بوغاز جنوب مدينة عين العرب (كوباني) في ريف حلب الشرقي، ما أدى إلى مقتل مسلحين اثنين بينهما قيادي وإصابة اثنين آخرين".وتابع المراسل، بالقول: "قوات "قسد" ضربت طوقًا أمنيًا حول مكان الاستهداف ومنعت المدنيين من الاقتراب، مع قيام سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المشافي القريبة".ليرتفع تعداد الاستهدافات الجوية إلى أكثر من 100 استهداف نفذته طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق سيطرة "قسد" في شمالي وشمال شرقي سوريا، منذ مطلع العام 2023، والتي تسببت بمقتل مايقارب الــ100 مسلح من بينهم قياديون من جنسيات غير سورية، بالإضافة لإصابة أكثر من 100 آخرين.وبحسب مراسل "سبوتنيك"، فإن قياديا بارزا من فصيل "جبهة الأكراد" المنضوي تحت راية قوات "قسد"، قُتل اليوم الأربعاء، وأُصيب اثنان آخران من مرافقيه جراء انفجار لغم أرضي في ريف منبج شرقي محافظة حلب.في حين تمكن مسلحون مجهولون من قتل قيادي عسكري في فصيل "الشمال الديمقراطي" المنضوي تحت راية قوات "قسد"، المدعو، أحمد المصطفى، عبر إطلاق الرصاص عليه بشكل مباشر، فجر اليوم الأربعاء، في مدينة الرقة شرقي سوريا.
https://sputnikarabic.ae/20231113/استهداف-القاعدة-الأمريكية-في-حقل-العمر-النفطي-في-ريف-دير-الزور-شرقي-سوريا-1083124200.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
مقتل مسلحين موالين للجيش الأمريكي بينهم قيادي وإصابة آخرين بغارة لطائرة تركية شمالي سوريا
18:29 GMT 15.11.2023 (تم التحديث: 18:35 GMT 15.11.2023)
حصري
قُتل قيادي وأصيبت مجموعة من مسلحي قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، في استهداف جوي جديد للطيران المسيّر التركي، في المناطق التي تسيطر عليها "قسد" شمالي سوريا.
وقال مراسل "سبوتنيك": "طائرة مسيرة تركية، استهدفت، مساء اليوم الأربعاء 15 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، سيارة عسكرية تابعة لقوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، في قرية بوغاز جنوب مدينة عين العرب (كوباني) في ريف حلب الشرقي، ما أدى إلى مقتل مسلحين اثنين بينهما قيادي وإصابة اثنين آخرين".
وتابع المراسل، بالقول: "قوات "قسد" ضربت طوقًا أمنيًا حول مكان الاستهداف ومنعت المدنيين من الاقتراب، مع قيام سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المشافي القريبة".
ليرتفع تعداد الاستهدافات الجوية إلى أكثر من 100 استهداف نفذته طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق سيطرة "قسد" في شمالي وشمال شرقي سوريا، منذ مطلع العام 2023، والتي تسببت بمقتل مايقارب الــ100 مسلح من بينهم قياديون من جنسيات غير سورية، بالإضافة لإصابة أكثر من 100 آخرين.
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، فإن قياديا بارزا من فصيل "جبهة الأكراد" المنضوي تحت راية قوات "قسد"، قُتل اليوم الأربعاء، وأُصيب اثنان آخران من مرافقيه جراء انفجار لغم أرضي في ريف منبج شرقي محافظة حلب.
في حين تمكن مسلحون مجهولون من قتل قيادي عسكري في فصيل "الشمال الديمقراطي" المنضوي تحت راية قوات "قسد"، المدعو، أحمد المصطفى، عبر إطلاق الرصاص عليه بشكل مباشر، فجر اليوم الأربعاء، في مدينة الرقة شرقي سوريا.