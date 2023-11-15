عربي
https://sputnikarabic.ae/20231115/مقتل-مسلحين-موالين-للجيش-الأمريكي-بينهم-قيادي-وإصابة-آخرين-بغارة-لطائرة-تركية-شمالي-سوريا-1083181887.html
مقتل مسلحين موالين للجيش الأمريكي بينهم قيادي وإصابة آخرين بغارة لطائرة تركية شمالي سوريا
مقتل مسلحين موالين للجيش الأمريكي بينهم قيادي وإصابة آخرين بغارة لطائرة تركية شمالي سوريا
قُتل قيادي وأصيبت مجموعة من مسلحي قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، في استهداف جوي جديد للطيران المسيّر التركي، في المناطق التي تسيطر عليها "قسد" شمالي... 15.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-15T18:29+0000
2023-11-15T18:35+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
حصري
تقارير سبوتنيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/02/1080642434_0:37:720:442_1920x0_80_0_0_1e2c048628f318867ded5b896d16a654.jpg
وقال مراسل "سبوتنيك": "طائرة مسيرة تركية، استهدفت، مساء اليوم الأربعاء 15 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، سيارة عسكرية تابعة لقوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، في قرية بوغاز جنوب مدينة عين العرب (كوباني) في ريف حلب الشرقي، ما أدى إلى مقتل مسلحين اثنين بينهما قيادي وإصابة اثنين آخرين".وتابع المراسل، بالقول: "قوات "قسد" ضربت طوقًا أمنيًا حول مكان الاستهداف ومنعت المدنيين من الاقتراب، مع قيام سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المشافي القريبة".ليرتفع تعداد الاستهدافات الجوية إلى أكثر من 100 استهداف نفذته طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق سيطرة "قسد" في شمالي وشمال شرقي سوريا، منذ مطلع العام 2023، والتي تسببت بمقتل مايقارب الــ100 مسلح من بينهم قياديون من جنسيات غير سورية، بالإضافة لإصابة أكثر من 100 آخرين.وبحسب مراسل "سبوتنيك"، فإن قياديا بارزا من فصيل "جبهة الأكراد" المنضوي تحت راية قوات "قسد"، قُتل اليوم الأربعاء، وأُصيب اثنان آخران من مرافقيه جراء انفجار لغم أرضي في ريف منبج شرقي محافظة حلب.في حين تمكن مسلحون مجهولون من قتل قيادي عسكري في فصيل "الشمال الديمقراطي" المنضوي تحت راية قوات "قسد"، المدعو، أحمد المصطفى، عبر إطلاق الرصاص عليه بشكل مباشر، فجر اليوم الأربعاء، في مدينة الرقة شرقي سوريا.
https://sputnikarabic.ae/20231113/استهداف-القاعدة-الأمريكية-في-حقل-العمر-النفطي-في-ريف-دير-الزور-شرقي-سوريا-1083124200.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/02/1080642434_42:0:679:478_1920x0_80_0_0_4ce035525b696feb771cf5945b306fd8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك

مقتل مسلحين موالين للجيش الأمريكي بينهم قيادي وإصابة آخرين بغارة لطائرة تركية شمالي سوريا

18:29 GMT 15.11.2023 (تم التحديث: 18:35 GMT 15.11.2023)
© Sputnik . Attia Al-Attiaمقتل قيادي في "قسد" بغارة تركية شرقي سوريا
مقتل قيادي في قسد بغارة تركية شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2023
© Sputnik . Attia Al-Attia
تابعنا عبر
حصري
قُتل قيادي وأصيبت مجموعة من مسلحي قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، في استهداف جوي جديد للطيران المسيّر التركي، في المناطق التي تسيطر عليها "قسد" شمالي سوريا.
وقال مراسل "سبوتنيك": "طائرة مسيرة تركية، استهدفت، مساء اليوم الأربعاء 15 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، سيارة عسكرية تابعة لقوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، في قرية بوغاز جنوب مدينة عين العرب (كوباني) في ريف حلب الشرقي، ما أدى إلى مقتل مسلحين اثنين بينهما قيادي وإصابة اثنين آخرين".
وتابع المراسل، بالقول: "قوات "قسد" ضربت طوقًا أمنيًا حول مكان الاستهداف ومنعت المدنيين من الاقتراب، مع قيام سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المشافي القريبة".
ليرتفع تعداد الاستهدافات الجوية إلى أكثر من 100 استهداف نفذته طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق سيطرة "قسد" في شمالي وشمال شرقي سوريا، منذ مطلع العام 2023، والتي تسببت بمقتل مايقارب الــ100 مسلح من بينهم قياديون من جنسيات غير سورية، بالإضافة لإصابة أكثر من 100 آخرين.
صورة أرشيفية - موقع قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2023
دوي انفجارات في محيط القاعدة الأمريكية في حقل "العمر" النفطي شرقي سوريا
13 نوفمبر, 19:10 GMT
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، فإن قياديا بارزا من فصيل "جبهة الأكراد" المنضوي تحت راية قوات "قسد"، قُتل اليوم الأربعاء، وأُصيب اثنان آخران من مرافقيه جراء انفجار لغم أرضي في ريف منبج شرقي محافظة حلب.
في حين تمكن مسلحون مجهولون من قتل قيادي عسكري في فصيل "الشمال الديمقراطي" المنضوي تحت راية قوات "قسد"، المدعو، أحمد المصطفى، عبر إطلاق الرصاص عليه بشكل مباشر، فجر اليوم الأربعاء، في مدينة الرقة شرقي سوريا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Раненые в больнице аль-Шифа после удара по больнице Аль-Ахли в Газе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يقتحم مستشفى الشفاء.. فيديو وصور13:21 GMTВоеннослужащий ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала