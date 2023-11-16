https://sputnikarabic.ae/20231116/اختراق-علمي-يحل-مشكلة-آلام-أسفل-الظهر-باستهداف-الخلايا-النائمة-1083211517.html

اختراق علمي يحل مشكلة آلام أسفل الظهر باستهداف "الخلايا النائمة"

اختراق علمي يحل مشكلة آلام أسفل الظهر باستهداف "الخلايا النائمة"

تشير دراسة أجريت على الخلايا غير النشطة داخل الأعمدة الفقرية للفئران، إلى أن استخدام الأدوية المضادة للشيخوخة يمكن أن يخفف آلام العمود الفقري التي تسبب آلام... 16.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-16T14:20+0000

2023-11-16T14:20+0000

2023-11-16T14:32+0000

مجتمع

علوم

الصحة

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تشير دراسة جديدة إلى أن عقارًا موجودًا يستهدف الخلايا الهرمة، والتي غالبًا ما تعرف بالخلايا النائمة، حيث يمكن أن يكون الحل لعلاج آلام أسفل الظهر.يسلط البحث الذي نُشر أخيرًا في "ساينس تيك دايلي" الضوء على أهمية الخلايا العظمية الهرمة، وهي الخلايا المسؤولة عن تحطيم الأنسجة العظمية التالفة والتخلص منها، تعتبر مشكلة آلام أسفل الظهر مشكلة شائعة، حيث تؤثر على 8 من كل 10 أفراد في مرحلة ما من حياتهم.تقوم الخلايا العظمية بتخفيف تحطم أنسجة العظام كجزء من عملية إعادة تشكيل العظام الطبيعية وإعادة تأهيلها، وعندما تصبح هذه الخلايا هرمة، فإنها لا تعمل بشكل صحيح، مما قد يؤدي إلى مشاكل في إعادة هيكلة العظام وإصلاحها.يوضح المؤلف الرئيسي دايو بان، أستاذ في أقسام جراحة العظام والهندسة الطبية الحيوية في كلية الطب في جامعة جونز هوبكنز في الولايات المتحدة الأمريكية: "لقد ثبت سابقًا أن الشيخوخة تعزز أمراض العضلات والعظام المرتبطة بالعمر، مثل هشاشة العظام، ولقد وجدنا سابقًا أن الخلايا العظمية تسبب في أن تصبح الصفائح الطرفية بين كل فقرة وقرص مسامية وفضفاضة، مما يسمح بتسلل أعصاب جديدة تسبب آلام أسفل الظهر".بعد ذلك استكشفوا ما إذا كان "نافيتوكلاس" الذي يستهدف الخلايا الهرمة، يمكن أن يقضي على الخلايا الآكلة للعظام، ويقلل من فرط الحساسية في العمود الفقري.كما هو مأمول، تسبب العلاج في انخفاض كبير في الخلايا الآكلة للعظام الهرمة مقارنة بالفئران غير المعالجة، بالإضافة إلى تقليل الألم وزيادة النشاط في الفئران المصابة بكلا النوعين من تدهور حالة العمود الفقري العمود الفقري.تشير النتائج مجتمعة إلى دور محتمل للأدوية المضادة للشيخوخة مثل "نافيتوكلاس" في علاج آلام العمود الفقري، ولكن هذا سيحتاج إلى مزيد من التقييم في التجارب السريرية قبل استخدام العلاج في المرضى الذين يعانون من آلام أسفل الظهر.

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علوم, الصحة