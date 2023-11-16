https://sputnikarabic.ae/20231116/الأمم-المتحدة-تسجيل-109-حالات-وفاة-بمرض-الدفتيريا-في-اليمن-منذ-بداية-العام-1083220369.html

الأمم المتحدة: تسجيل 109 حالات وفاة بمرض الدفتيريا في اليمن منذ بداية العام

الأمم المتحدة: تسجيل 109 حالات وفاة بمرض الدفتيريا في اليمن منذ بداية العام

كشفت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، عن زيادة كبيرة في عدد الإصابات بمرض الدفتيريا (الخُناق) في اليمن، خلال العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي، في ظل عدم توفر... 16.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-16T20:31+0000

2023-11-16T20:31+0000

2023-11-16T20:31+0000

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وقالت منظمة الصحة العالمية في اليمن، في بيان عبر موقعها، إن "التقارير المرصودة حتى 14 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تُشير إلى أن عدد حالات الخُناق (الدفتيريا) أعلى بنسبة 57% مما كانت عليه في عامي 2021 و2022، إذ ارتفعت الحالات تدريجيًا منذ عام 2021، مع ملاحظة زيادة كبيرة في عام 2023".وأضافت: "حتى الآن، تم الإبلاغ عن 1671 حالة يشتبه في إصابتها بالخُناق في البلاد، مع 109 حالات وفاة مرتبطة بها، مقارنة بـ 1283 حالة تم الإبلاغ عنها في عام 2022 بأكمله".وذكرت أن "الخُناق عادة ما يكون مرضًا شتويًا، لذا فإن الزيادة في الحالات التي تمت ملاحظتها من حزيران/ يونيو، إلى أيلول/ سبتمبر للعام الجاري، تمثل تغييرًا في النمط الموسمي المعتاد".ولفتت إلى أنه "لم يتم تسليم سوى 220 قارورة حتى الآن، نظرًا لتعقيدات الوضع في اليمن، في حين أن النقص العالمي في ترياق الخُناق يؤثر على إمكانية توفيره ويزيد من أسعاره".وتابع: "من المتوقع أن تستمر في عام 2024 تفشيات متعددة ومتزايدة لأمراض يمكن الوقاية منها باللقاحات، بما في ذلك الخُناق، مع وصول نسبة الأطفال غير المحصنين أو الذين لم يتم تطعيمهم بأي جرعة لقاحات إلى 28%".وأكد بيان "الصحة العالمية" أنه "لا يمكن الوصول إلى ملايين الأطفال من خلال أنشطة التحصين الروتينية، كما ارتفعت أعداد الحالات المشتبه في إصابتها بأمراض يمكن الوقاية منها باللقاحات إلى مستويات غير مسبوقة".الخُناق أو الدفتيريا عدوى تسببها بكتيريا الخُنّاق الوتدية. تتراوح العلامات والأعراض من خفيفة إلى شديدة وغالبًا ما تظهر تدريجيًا. ترتفع معدلات الوفيات الناتجة عن الإصابة بهذا المرض بين الأطفال الأصغر سنًا الذين لم يتم تحصينهم. في الحالات الشديدة، تُنتج هذه البكتيريا سُمّاً (ذِيفانًا) يُحدث لَطْخة سميكة رمادية أو بيضاء اللون في الجزء الخلفي من الحلق يمكن أن تسد مجرى الهواء، فيصعب التنفس أو البلع.

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منظمة الصحة العالمية, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي, أخبار اليمن الأن