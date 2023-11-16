https://sputnikarabic.ae/20231116/الرئيس-الإسرائيلي-يجب-إبقاء-قوات-عسكرية-في-غزة-بعد-الحرب-1083217808.html
الرئيس الإسرائيلي: يجب إبقاء قوات عسكرية في غزة بعد الحرب
الرئيس الإسرائيلي: يجب إبقاء قوات عسكرية في غزة بعد الحرب
أفادت صحيفة غربية بتصريح الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، اليوم الخميس، بضرورة عدم ترك فراغ في غزة بعد انتهاء الأعمال العسكرية، ولا بد من تمركز قوة ضخمة هناك... 16.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-16T18:01+0000
2023-11-16T18:01+0000
2023-11-16T18:01+0000
اسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي
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وقال هرتسوغ للصحيفة: "إذا نحن انسحبنا فمن سيتسلم زمام الأمور!! لذا لا يمكننا أن نترك فراغا، بل علينا أن نخطط لما ستكون عليه الآلية في الفترة المقبلة، إذ يوجد لدينا أفكار كثيرة مطروحة للنقاش". موضحا: "لا أحد يرغب في عودة هذا القطاع كنقطة للإرهاب من جديد".وصرّح الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأربعاء الماضي، أنه أبلغ نتنياهو بأن الحل الوحيد لتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو إقامة الدولتين، وأنه لخطأ جسيم التفكير في احتلال قطاع غزة.وصرّح نتنياهو، الأسبوع الماضي، بأن إسرائيل ستقوم باستلام، "لفترة غير محددة"، المسؤولية الأمنية في قطاع غزة، الأمر الذي رفضته الولايات المتحدة، موضحة أن الفلسطينيين يجب أن يحكموا القطاع ما بعد انتهاء الحرب فيه.
https://sputnikarabic.ae/20231116/إسرائيل-مقتل-وإصابة-8-إسرائيليين-بينهم-جنود-وتحييد-3-فلسطينيين-جنوبي-القدس-1083217419.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
اسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي
اسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي
الرئيس الإسرائيلي: يجب إبقاء قوات عسكرية في غزة بعد الحرب
أفادت صحيفة غربية بتصريح الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، اليوم الخميس، بضرورة عدم ترك فراغ في غزة بعد انتهاء الأعمال العسكرية، ولا بد من تمركز قوة ضخمة هناك لمنع "حماس" من مزاولة أي عمل.
وقال هرتسوغ للصحيفة: "إذا نحن انسحبنا فمن سيتسلم زمام الأمور!! لذا لا يمكننا أن نترك فراغا، بل علينا أن نخطط لما ستكون عليه الآلية في الفترة المقبلة، إذ يوجد لدينا أفكار كثيرة مطروحة للنقاش". موضحا: "لا أحد يرغب في عودة هذا القطاع كنقطة للإرهاب من جديد".
وأضاف هرتسوغ في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز"، أن الحكومة تناقش العديد من الخطط الموضوعة حول حكم قطاع غزة بمجرد انتهاء الحرب، مؤكدًا على أن الولايات المتحدة وبعض الدول المجاورة سيكون لهم دور في إدارة شؤون القطاع ما بعد فترة الصراع.
وصرّح الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأربعاء الماضي، أنه أبلغ نتنياهو بأن الحل الوحيد لتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو إقامة الدولتين، وأنه لخطأ جسيم التفكير في احتلال قطاع غزة.
وصرّح نتنياهو، الأسبوع الماضي، بأن إسرائيل ستقوم باستلام، "لفترة غير محددة"، المسؤولية الأمنية في قطاع غزة، الأمر الذي رفضته الولايات المتحدة، موضحة أن الفلسطينيين يجب أن يحكموا القطاع ما بعد انتهاء الحرب فيه.