https://sputnikarabic.ae/20231116/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-أحد-جنوده-في-عملية-اقتحام-حاجز-عسكري-جنوب-القدس-1083216907.html
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده في عملية اقتحام حاجز عسكري جنوب القدس
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده في عملية اقتحام حاجز عسكري جنوب القدس
أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده في عملية اقتحام حاجز عسكري جنوب القدس، صباح اليوم الخميس، تبنتها "كتائب القسام" الجناح المسلح لحركة "حماس"، فضلا عن إصابة... 16.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-16T17:05+0000
2023-11-16T17:05+0000
2023-11-16T17:05+0000
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وقال الجيش في بيان نشره على منصة "إكس": "العريف أفراهام فتينا 20 سنة من حيفا، مقاتل في كتيبة إيرز في الشرطة العسكرية، قُتل في هجوم على حاجز النفق في القدس".وبذلك ارتفعت حصيلة الجنود الإسرائيليين القتلى إلى 372 منذ اندلاع الحرب، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وأصيب 7 إسرائيليين بجروح، صباح اليوم الخميس، في إطلاق نار على حاجز عسكري بين مدينتي القدس وبيت لحم، فيما قتل 3 مسلحين فلسطينيين، وفق الشرطة الإسرائيلية، بينما أعلنت "كتائب القسام" في بيان مسؤوليتها عن الهجوم.وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيانه أيضا: "بالإضافة إلى ذلك، أصيب مقاتلان من الكتيبة 53، اللواء 188، بجروح خطيرة في المعركة التي دارت شمال قطاع غزة. وتم إجلاء المقاتلين لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، وإبلاغ أسرهم".وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده وإصابة 2 بجروح خطيرة، في معارك شمال قطاع غزة مع مقاتلين فلسطينيين.وإلى جانب قصف جوي ومدفعي وبحري عنيف تشنه إسرائيل على قطاع غزة، منذ بداية الحرب، بدأ الجيش الإسرائيلي في تنفيذ عملية برية في القطاع منذ 27 أكتوبر الماضي، للقضاء على "حماس" وإطلاق سراح الأسرى، وفق مسؤولين إسرائيليين.لكن "حماس" تعلن منذ ذلك الوقت، بشكل يومي، تدمير آليات عسكرية إسرائيلية بشكل كلي أو جزئي باستخدام قذائف "آر بي جي" وقذائف "ياسين 105" محلية الصنع، واشتباكات بالأسلحة الخفيفة مع قوات الجيش الإسرائيلي على أكثر من محور شمالي قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231116/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-عسكريين-اثنين-خلال-معارك-في-قطاع-غزة-1083186459.html
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قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, طوفان الأقصى
قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, طوفان الأقصى
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده في عملية اقتحام حاجز عسكري جنوب القدس
أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده في عملية اقتحام حاجز عسكري جنوب القدس، صباح اليوم الخميس، تبنتها "كتائب القسام" الجناح المسلح لحركة "حماس"، فضلا عن إصابة جنديين اثنين في معارك في قطاع غزة.
وقال الجيش في بيان
نشره على منصة "إكس": "العريف أفراهام فتينا 20 سنة من حيفا، مقاتل في كتيبة إيرز في الشرطة العسكرية، قُتل في هجوم على حاجز النفق في القدس".
وبذلك ارتفعت حصيلة الجنود الإسرائيليين القتلى إلى 372 منذ اندلاع الحرب، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأصيب 7 إسرائيليين بجروح، صباح اليوم الخميس، في إطلاق نار على حاجز عسكري بين مدينتي القدس وبيت لحم، فيما قتل 3 مسلحين فلسطينيين، وفق الشرطة الإسرائيلية، بينما أعلنت "كتائب القسام" في بيان مسؤوليتها عن الهجوم.
وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيانه أيضا: "بالإضافة إلى ذلك، أصيب مقاتلان من الكتيبة 53، اللواء 188، بجروح خطيرة في المعركة التي دارت شمال قطاع غزة. وتم إجلاء المقاتلين لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، وإبلاغ أسرهم".
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده وإصابة 2 بجروح خطيرة، في معارك شمال قطاع غزة مع مقاتلين فلسطينيين.
وإلى جانب قصف جوي ومدفعي وبحري عنيف تشنه إسرائيل على قطاع غزة
، منذ بداية الحرب، بدأ الجيش الإسرائيلي في تنفيذ عملية برية في القطاع منذ 27 أكتوبر الماضي، للقضاء على "حماس" وإطلاق سراح الأسرى، وفق مسؤولين إسرائيليين.
لكن "حماس" تعلن منذ ذلك الوقت، بشكل يومي، تدمير آليات عسكرية إسرائيلية بشكل كلي أو جزئي باستخدام قذائف "آر بي جي" وقذائف "ياسين 105" محلية الصنع، واشتباكات بالأسلحة الخفيفة مع قوات الجيش الإسرائيلي على أكثر من محور شمالي قطاع غزة.