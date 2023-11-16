https://sputnikarabic.ae/20231116/الفارس-الشهم-الإمارات-تعتزم-إقامة-ثلاث-محطات-لتحلية-مياه-البحر-جنوبي-غزة-1083211795.html
"الفارس الشهم".. الإمارات تعتزم إقامة ثلاث محطات لتحلية مياه البحر جنوبي غزة
"الفارس الشهم".. الإمارات تعتزم إقامة ثلاث محطات لتحلية مياه البحر جنوبي غزة
أعلنت قيادة القوات المشتركة في وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الخميس، أنها تعتزم إقامة ثلاث محطات لتحلية مياه البحر في رفح جنوبي قطاع غزة. 16.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-16T14:26+0000
2023-11-16T14:26+0000
2023-11-16T14:26+0000
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
حركة حماس
إسرائيل
أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم العربي
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وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، إن الخطوة تأتي ضمن عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني، التي أمر بها رئيس البلاد محمد بن زايد آل نهيان.وأوضحت أن القدرة الإنتاجية لكل محطة ستصل إلى 200 ألف جالون يوميًا بإجمالي 600 ألف جالون، يستفيد منها 300 ألف شخص يوميًا.وأضافت: "تأتي هذه المبادرة تجسيدًا لمواقف دولة الإمارات التاريخية الداعمة والمساندة للأشقاء الفلسطينيين، والوقوف بجانبهم خلال الظروف الصعبة التي تواجههم حاليًا".ويشهد قطاع غزة حربًا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي وغربي لليوم الـ41 على التوالي، خلّفت مقتل 11 ألفا و500، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلا عن 29 ألفا و800 مصاب، 70 في المئة منهم أطفال ونساء، إلى جانب خراب واسع وشح في إمدادات المياه بعد قطعها من قبل إسرائيل.ونفذت حركة "حماس" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عملية سمتها "طوفان الأقصى" على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، قتلت خلالها 1200 إسرائيلي، وأسرت ما لا يقل عن 239 بينهم عدد من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
https://sputnikarabic.ae/20231116/الخارجية-الفلسطينية-إسرائيل-قررت-تخريب-قطاع-غزة-والتخلص-من-سكانه-بأي-طريقة-1083206652.html
قطاع غزة
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, إسرائيل, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي
قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, إسرائيل, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي
"الفارس الشهم".. الإمارات تعتزم إقامة ثلاث محطات لتحلية مياه البحر جنوبي غزة
أعلنت قيادة القوات المشتركة في وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الخميس، أنها تعتزم إقامة ثلاث محطات لتحلية مياه البحر في رفح جنوبي قطاع غزة.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام
"، إن الخطوة تأتي ضمن عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني، التي أمر بها رئيس البلاد محمد بن زايد آل نهيان.
وأوضحت أن القدرة الإنتاجية لكل محطة ستصل إلى 200 ألف جالون يوميًا بإجمالي 600 ألف جالون، يستفيد منها 300 ألف شخص يوميًا.
وأضافت: "تأتي هذه المبادرة تجسيدًا لمواقف دولة الإمارات التاريخية الداعمة والمساندة للأشقاء الفلسطينيين، والوقوف بجانبهم خلال الظروف الصعبة التي تواجههم حاليًا".
ويشهد قطاع غزة حربًا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي وغربي لليوم الـ41 على التوالي، خلّفت مقتل 11 ألفا و500، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلا عن 29 ألفا و800 مصاب، 70 في المئة منهم أطفال ونساء، إلى جانب خراب واسع
وشح في إمدادات المياه بعد قطعها من قبل إسرائيل.
ونفذت حركة "حماس" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عملية سمتها "طوفان الأقصى
" على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، قتلت خلالها 1200 إسرائيلي، وأسرت ما لا يقل عن 239 بينهم عدد من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.