https://sputnikarabic.ae/20231116/الهلال-الأحمر-الفلسطيني-دبابات-إسرائيلية-تحاصر-مستشفى-المعمداني-في-غزة-1083214327.html
الهلال الأحمر الفلسطيني: دبابات إسرائيلية تحاصر مستشفى "المعمداني" في غزة
الهلال الأحمر الفلسطيني: دبابات إسرائيلية تحاصر مستشفى "المعمداني" في غزة
أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، أن دبابات إسرائيلية حاصرت مستشفى "المعمداني" في قطاع غزة، واندلعت اشتباكات عنيفة في محيط المستشفى، مشيرةً... 16.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-16T15:31+0000
2023-11-16T15:31+0000
2023-11-16T15:56+0000
غزة
قطاع غزة
طوفان الأقصى
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي
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وقالت الجمعية في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك" (التابعة لشركة "ميتا" المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة): "الدبابات تحاصر المستشفى المعمداني في ظل وجود اشتباكات عنيفة، وطواقم إسعاف الهلال الأحمر تعجز عن الحركة للوصول إلى المصابين والجرحى".وفي السياق نفسه، جدد الجيش الإسرائيلي عملياته في مستشفى الشفاء في غزة، اليوم الخميس، مستهدفًا ما تقول قيادته إنه مركز قيادة تابع لـ"حماس" مختبئ في مجمع يؤوي أكثر من 2000 مدني.ونقل موقع "i24" الإسرائيلي، عن اللواء يارون فينكلمان، قائد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، منشورًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي قال فيه: "نفذنا الليلة عملية مستهدفة لمستشفى الشفاء، ونحن مستمرون في المضي قدما".وخلال ساعات الليل، أغارت طائرات حربية تابعة للجيش الإسرائيلي على منزل إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، حيث زعمت إسرائيل أن المنزل كان يستخدم كمكان اجتماع للقيادة العليا للمنظمة، كما تم استخدامه كبنية تحتية إرهابية.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231116/بعد-اقتحامها-لمجمع-الشفاء-الطبي-هل-فشلت-إسرائيل-عسكريا-و-استخباراتيا-في-غزة-1083212664.html
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غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي
الهلال الأحمر الفلسطيني: دبابات إسرائيلية تحاصر مستشفى "المعمداني" في غزة
15:31 GMT 16.11.2023 (تم التحديث: 15:56 GMT 16.11.2023)
أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، أن دبابات إسرائيلية حاصرت مستشفى "المعمداني" في قطاع غزة، واندلعت اشتباكات عنيفة في محيط المستشفى، مشيرةً إلى أن طواقم الهلال الأحمر لا تستطيع الوصول إلى المرضى والجرحى.
وقالت الجمعية في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك" (التابعة لشركة "ميتا" المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة): "الدبابات تحاصر المستشفى المعمداني في ظل وجود اشتباكات عنيفة، وطواقم إسعاف الهلال الأحمر تعجز عن الحركة للوصول إلى المصابين والجرحى".
وفي السياق نفسه، جدد الجيش الإسرائيلي عملياته في مستشفى الشفاء في غزة، اليوم الخميس، مستهدفًا ما تقول قيادته إنه مركز قيادة تابع لـ"حماس" مختبئ في مجمع يؤوي أكثر من 2000 مدني.
ونقل موقع
"i24" الإسرائيلي، عن اللواء يارون فينكلمان، قائد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، منشورًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي قال فيه: "نفذنا الليلة عملية مستهدفة لمستشفى الشفاء، ونحن مستمرون في المضي قدما".
وخلال ساعات الليل، أغارت طائرات حربية تابعة للجيش الإسرائيلي على منزل إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، حيث زعمت إسرائيل أن المنزل كان يستخدم كمكان اجتماع للقيادة العليا للمنظمة، كما تم استخدامه كبنية تحتية إرهابية.
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.