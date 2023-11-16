https://sputnikarabic.ae/20231116/بايدن-يقول-إن-الحل-الوحيد-للصراع-بين-إسرائيل-وحماس-هو-حل-الدولتين-ويحذر-من-احتلال-غزة-1083217623.html
بايدن يقول إن الحل الوحيد للصراع بين إسرائيل و"حماس" هو "حل الدولتين" ويحذر من احتلال غزة
بايدن يقول إن الحل الوحيد للصراع بين إسرائيل و"حماس" هو "حل الدولتين" ويحذر من احتلال غزة
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يعتقد أن "العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة ستتوقف عندما لا تعود "حماس" تحتفظ بالقدرة على القتل والإساءة وفعل أشياء مروعة... 16.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-16T17:45+0000
2023-11-16T17:45+0000
2023-11-16T17:45+0000
طوفان الأقصى
حركة حماس
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
جو بايدن
العالم
أخبار العالم الآن
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وفي حديثه في مؤتمر صحفي، بعد لقائه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، دعا بايدن الجيش الإسرائيلي إلى توخي الحذر أثناء ملاحقته لأهداف عسكرية تابعة لـ"حماس" قرب البنية التحتية المدنية. وقال إن قوات الجيش الإسرائيلي "ملزمة بتوخي أكبر قدر ممكن من الحذر في استهداف أهدافها".لكنه أضاف أن "حماس قالت إنها تخطط لمهاجمة إسرائيليين مرة أخرى وهذه معضلة رهيبة".واعترف بادين بأنه لا يعرف متى ستنتهي الحرب بين إسرائيل و"حماس"، لكنه أوضح أن الحل الوحيد للصراع، في نظره، هو تشكيل دولة فلسطينية.وقال بايدن: "أنا لست عرّافا، لا أستطيع أن أخبركم إلى متى سيستمر ذلك. لكن يمكنني أن أقول لكم، لا أعتقد أن الأمر سينتهي حتى يكون هناك حل الدولتين".ومضى الرئيس الأمريكي بقوله: "لقد أوضحت للإسرائيليين أنني أعتقد أنه من الخطأ الكبير أن يعتقدوا أنهم سيحتلون غزة ويبقونها تحت سيطرتهم. لا أعتقد أن هذا ينجح".وظل بايدن وإدارته ثابتين في دعم حرب إسرائيل المدمرة والمستمرة لليوم الـ 41 ضد "حماس" في قطاع غزة، والتي خلّفت 11 ألفًا و500 قتيل، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلا عن 29 ألفا و800 مصاب، 70 في المئة منهم أطفال ونساء، وفق مصادر رسمية فلسطينية.وأدان المسؤولون الأمريكيون بشدة الهجمات التي وقعت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على إسرائيل، والتي تسلل فيها مسلحو "حماس" إلى مستوطنات متاخمة لقطاع غزة وقتلوا ما يصل إلى 1200 شخص، وأخذوا نحو 240 كأسرى إلى غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231116/إعلام-أمريكي-تزايد-خلافات-بين-بايدن-ونتنياهو-حول-سير-الحرب-الإسرائيلية-على-غزة-1083199934.html
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طوفان الأقصى, حركة حماس, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن
طوفان الأقصى, حركة حماس, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن
بايدن يقول إن الحل الوحيد للصراع بين إسرائيل و"حماس" هو "حل الدولتين" ويحذر من احتلال غزة
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يعتقد أن "العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة ستتوقف عندما لا تعود "حماس" تحتفظ بالقدرة على القتل والإساءة وفعل أشياء مروعة بالإسرائيليين"، على حد تعبيره.
وفي حديثه في مؤتمر صحفي، بعد لقائه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ
، دعا بايدن الجيش الإسرائيلي إلى توخي الحذر أثناء ملاحقته لأهداف عسكرية تابعة لـ"حماس" قرب البنية التحتية المدنية. وقال إن قوات الجيش الإسرائيلي "ملزمة بتوخي أكبر قدر ممكن من الحذر في استهداف أهدافها".
لكنه أضاف أن "حماس قالت إنها تخطط لمهاجمة إسرائيليين مرة أخرى وهذه معضلة رهيبة".
واعترف بادين بأنه لا يعرف متى ستنتهي الحرب بين إسرائيل و"حماس"، لكنه أوضح أن الحل الوحيد للصراع، في نظره، هو تشكيل دولة فلسطينية.
وقال بايدن
: "أنا لست عرّافا، لا أستطيع أن أخبركم إلى متى سيستمر ذلك. لكن يمكنني أن أقول لكم، لا أعتقد أن الأمر سينتهي حتى يكون هناك حل الدولتين".
ومضى الرئيس الأمريكي بقوله: "لقد أوضحت للإسرائيليين أنني أعتقد أنه من الخطأ الكبير أن يعتقدوا أنهم سيحتلون غزة ويبقونها تحت سيطرتهم. لا أعتقد أن هذا ينجح".
وظل بايدن وإدارته ثابتين في دعم حرب إسرائيل المدمرة والمستمرة لليوم الـ 41 ضد "حماس" في قطاع غزة، والتي خلّفت 11 ألفًا و500 قتيل، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلا عن 29 ألفا و800 مصاب، 70 في المئة منهم أطفال ونساء، وفق مصادر رسمية فلسطينية.
وأدان المسؤولون الأمريكيون بشدة الهجمات التي وقعت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على إسرائيل، والتي تسلل فيها مسلحو "حماس" إلى مستوطنات متاخمة لقطاع غزة وقتلوا ما يصل إلى 1200 شخص، وأخذوا نحو 240 كأسرى إلى غزة.