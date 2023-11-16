https://sputnikarabic.ae/20231116/بايدن-يقول-إن-الحل-الوحيد-للصراع-بين-إسرائيل-وحماس-هو-حل-الدولتين-ويحذر-من-احتلال-غزة-1083217623.html

بايدن يقول إن الحل الوحيد للصراع بين إسرائيل و"حماس" هو "حل الدولتين" ويحذر من احتلال غزة

بايدن يقول إن الحل الوحيد للصراع بين إسرائيل و"حماس" هو "حل الدولتين" ويحذر من احتلال غزة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يعتقد أن "العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة ستتوقف عندما لا تعود "حماس" تحتفظ بالقدرة على القتل والإساءة وفعل أشياء مروعة... 16.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-16T17:45+0000

2023-11-16T17:45+0000

2023-11-16T17:45+0000

طوفان الأقصى

حركة حماس

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

جو بايدن

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/14/1082262139_0:0:1974:1111_1920x0_80_0_0_3027c5b6277943afcdb2a3531e2123e5.jpg

وفي حديثه في مؤتمر صحفي، بعد لقائه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، دعا بايدن الجيش الإسرائيلي إلى توخي الحذر أثناء ملاحقته لأهداف عسكرية تابعة لـ"حماس" قرب البنية التحتية المدنية. وقال إن قوات الجيش الإسرائيلي "ملزمة بتوخي أكبر قدر ممكن من الحذر في استهداف أهدافها".لكنه أضاف أن "حماس قالت إنها تخطط لمهاجمة إسرائيليين مرة أخرى وهذه معضلة رهيبة".واعترف بادين بأنه لا يعرف متى ستنتهي الحرب بين إسرائيل و"حماس"، لكنه أوضح أن الحل الوحيد للصراع، في نظره، هو تشكيل دولة فلسطينية.وقال بايدن: "أنا لست عرّافا، لا أستطيع أن أخبركم إلى متى سيستمر ذلك. لكن يمكنني أن أقول لكم، لا أعتقد أن الأمر سينتهي حتى يكون هناك حل الدولتين".ومضى الرئيس الأمريكي بقوله: "لقد أوضحت للإسرائيليين أنني أعتقد أنه من الخطأ الكبير أن يعتقدوا أنهم سيحتلون غزة ويبقونها تحت سيطرتهم. لا أعتقد أن هذا ينجح".وظل بايدن وإدارته ثابتين في دعم حرب إسرائيل المدمرة والمستمرة لليوم الـ 41 ضد "حماس" في قطاع غزة، والتي خلّفت 11 ألفًا و500 قتيل، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلا عن 29 ألفا و800 مصاب، 70 في المئة منهم أطفال ونساء، وفق مصادر رسمية فلسطينية.وأدان المسؤولون الأمريكيون بشدة الهجمات التي وقعت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على إسرائيل، والتي تسلل فيها مسلحو "حماس" إلى مستوطنات متاخمة لقطاع غزة وقتلوا ما يصل إلى 1200 شخص، وأخذوا نحو 240 كأسرى إلى غزة.

https://sputnikarabic.ae/20231116/إعلام-أمريكي-تزايد-خلافات-بين-بايدن-ونتنياهو-حول-سير-الحرب-الإسرائيلية-على-غزة-1083199934.html

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

طوفان الأقصى, حركة حماس, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن