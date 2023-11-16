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https://sputnikarabic.ae/20231116/بايدن-يصف-الرئيس-الصيني-بـالديكتاتور-1083186088.html
بايدن يصف الرئيس الصيني بـ"الديكتاتور"
بايدن يصف الرئيس الصيني بـ"الديكتاتور"
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، إنه ما زال يعتبر الرئيس الصيني، شي جين بينغ، "ديكتاتورا" عقب المحادثات التي أجراها معه في سان فرانسيسكو. 16.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-16T03:03+0000
2023-11-16T03:44+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
الرئيس الصيني شي جين بينغ
العالم
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واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان قد غير رأيه عن شي جين بينغ بعد المحادثات: "أنظروا، إنه ديكتاتور، بمعنى أنه رجل يحكم دولة شيوعية حكومتها مختلفة تماما عن حكومتنا".وأشار بايدن إلى أنه حذر نظيره الصيني، شي جين بينغ، خلال المحادثات التي جرت بينهما في نيويورك من أي محاولات محتملة للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام المقبل.وتابع قائلا: وأوضح الرئيس الأمريكي أن الاجتماع الذي استمر مع شي جين بينغ لعدة ساعات كان واحدا من أكثر الاجتماعات البناءة والمثمرة التي عقدها الزعيمان من قبل.ولفت إلى أن الولايات المتحدة والصين قررتا استئناف الاتصالات العسكرية بينهما والتعاون في مجال مكافحة تهريب المخدرات.وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد وصف، في وقت سابق، الرئيس الصيني شي جين بينغ، بأنه "ديكتاتور"، مشيرًا إلى أن شي شعر بالإحراج للغاية عندما انحرف بالون صيني عن مساره فوق الولايات المتحدة أخيرا.وتستضيف سان فرانسيسكو قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (آبيك)، الذي يضم 21 دولة في منطقتي آسيا والمحيط الهادئ، ومن المقرر أن تستمر أعمال القمة حتى 17 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20230621/الصين-ترد-على-وصف-بايدن-لرئيسها-بـالدكتاتور-وصف-سخيف-وانتهاك-خطير-واستفزاز-سياسي-1078326902.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, الرئيس الصيني شي جين بينغ, العالم
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, الرئيس الصيني شي جين بينغ, العالم

بايدن يصف الرئيس الصيني بـ"الديكتاتور"

03:03 GMT 16.11.2023 (تم التحديث: 03:44 GMT 16.11.2023)
© AFP 2023 / SAUL LOEBالرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، في قمة العشرين، إندونيسيا، 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، في قمة العشرين، إندونيسيا، 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEB
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قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، إنه ما زال يعتبر الرئيس الصيني، شي جين بينغ، "ديكتاتورا" عقب المحادثات التي أجراها معه في سان فرانسيسكو.
واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان قد غير رأيه عن شي جين بينغ بعد المحادثات: "أنظروا، إنه ديكتاتور، بمعنى أنه رجل يحكم دولة شيوعية حكومتها مختلفة تماما عن حكومتنا".
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وأشار بايدن إلى أنه حذر نظيره الصيني، شي جين بينغ، خلال المحادثات التي جرت بينهما في نيويورك من أي محاولات محتملة للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام المقبل.
وتابع قائلا:
"لقد أوضحت له أنني لا أتوقع أن الصين ستحاول التدخل في الانتخابات. لقد أجرينا نقاشا حول هذا الموضوع".
وأوضح الرئيس الأمريكي أن الاجتماع الذي استمر مع شي جين بينغ لعدة ساعات كان واحدا من أكثر الاجتماعات البناءة والمثمرة التي عقدها الزعيمان من قبل.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة والصين قررتا استئناف الاتصالات العسكرية بينهما والتعاون في مجال مكافحة تهريب المخدرات.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد وصف، في وقت سابق، الرئيس الصيني شي جين بينغ، بأنه "ديكتاتور"، مشيرًا إلى أن شي شعر بالإحراج للغاية عندما انحرف بالون صيني عن مساره فوق الولايات المتحدة أخيرا.
وتستضيف سان فرانسيسكو قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (آبيك)، الذي يضم 21 دولة في منطقتي آسيا والمحيط الهادئ، ومن المقرر أن تستمر أعمال القمة حتى 17 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
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