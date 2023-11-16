https://sputnikarabic.ae/20231116/بايدن-يصف-الرئيس-الصيني-بـالديكتاتور-1083186088.html

بايدن يصف الرئيس الصيني بـ"الديكتاتور"

بايدن يصف الرئيس الصيني بـ"الديكتاتور"

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، إنه ما زال يعتبر الرئيس الصيني، شي جين بينغ، "ديكتاتورا" عقب المحادثات التي أجراها معه في سان فرانسيسكو. 16.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-16T03:03+0000

2023-11-16T03:03+0000

2023-11-16T03:44+0000

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

جو بايدن

الرئيس الصيني شي جين بينغ

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/0e/1070160387_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d7ec53bf282964dea87c44a9040a4707.jpg

واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان قد غير رأيه عن شي جين بينغ بعد المحادثات: "أنظروا، إنه ديكتاتور، بمعنى أنه رجل يحكم دولة شيوعية حكومتها مختلفة تماما عن حكومتنا".وأشار بايدن إلى أنه حذر نظيره الصيني، شي جين بينغ، خلال المحادثات التي جرت بينهما في نيويورك من أي محاولات محتملة للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام المقبل.وتابع قائلا: وأوضح الرئيس الأمريكي أن الاجتماع الذي استمر مع شي جين بينغ لعدة ساعات كان واحدا من أكثر الاجتماعات البناءة والمثمرة التي عقدها الزعيمان من قبل.ولفت إلى أن الولايات المتحدة والصين قررتا استئناف الاتصالات العسكرية بينهما والتعاون في مجال مكافحة تهريب المخدرات.وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد وصف، في وقت سابق، الرئيس الصيني شي جين بينغ، بأنه "ديكتاتور"، مشيرًا إلى أن شي شعر بالإحراج للغاية عندما انحرف بالون صيني عن مساره فوق الولايات المتحدة أخيرا.وتستضيف سان فرانسيسكو قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (آبيك)، الذي يضم 21 دولة في منطقتي آسيا والمحيط الهادئ، ومن المقرر أن تستمر أعمال القمة حتى 17 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

https://sputnikarabic.ae/20230621/الصين-ترد-على-وصف-بايدن-لرئيسها-بـالدكتاتور-وصف-سخيف-وانتهاك-خطير-واستفزاز-سياسي-1078326902.html

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, الرئيس الصيني شي جين بينغ, العالم