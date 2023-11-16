https://sputnikarabic.ae/20231116/تصويت-هل-تؤيد-الرواية-الإسرائيلية-حول-وجود-أسلحة-ومقرات-لـحماس-في-مستشفى-الشفاء؟--1083213479.html
تصويت... هل تؤيد الرواية الإسرائيلية حول وجود أسلحة ومقرات لـ"حماس" في مستشفى الشفاء؟
تصويت... هل تؤيد الرواية الإسرائيلية حول وجود أسلحة ومقرات لـ"حماس" في مستشفى الشفاء؟
تصدرت المشاهد التي عرضها الجيش الإسرائيلي من داخل مستشفى الشفاء وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي. 16.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-16T15:11+0000
2023-11-16T15:11+0000
2023-11-16T15:17+0000
استطلاعات الرأي
العالم العربي
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وتظهر المشاهد قيام الجيش الإسرائيلي بعرض مجموعة أسلحة قال إنه قد وجدها داخل المستشفى بالإضافة إلى جهاز حاسوب وبعض الأدوات.برأيك، هل يمكن أن تضع "حماس" أسلحتها ومقراتها داخل المستشفيات كما تقول إسرائيل؟أكدت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي لم يعرض أيًا من الأنفاق التي تحدّث مرارًا عن وجودها أسفل مستشفى الشفاء، الذي اقتحمه وقصف محيطه.ورافق مراسل صحفي أمريكي الجيش الإسرائيلي في مجمع الشفاء، لكنه لم يجرِ أي مقابلة مع المرضى أو الأطباء الذين كانوا موجودين في المستشفى، كما لم يتم عرضهم في مشاهد التقرير، دون أن يذكر سببا لذلك.صّوت أيضا: هل حققت القمة العربية الإسلامية المشتركة حول غزة تطلعاتك كمواطن عربي؟صوّت أيضا: كيف تفسر دعوة وزير إسرائيلي لضرب غزة بقنبلة نووية؟
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
استطلاعات الرأي, العالم العربي, опросы
استطلاعات الرأي, العالم العربي, опросы
تصويت... هل تؤيد الرواية الإسرائيلية حول وجود أسلحة ومقرات لـ"حماس" في مستشفى الشفاء؟
15:11 GMT 16.11.2023 (تم التحديث: 15:17 GMT 16.11.2023)
تصدرت المشاهد التي عرضها الجيش الإسرائيلي من داخل مستشفى الشفاء وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي.
وتظهر المشاهد قيام الجيش الإسرائيلي بعرض مجموعة أسلحة قال إنه قد وجدها داخل المستشفى بالإضافة إلى جهاز حاسوب وبعض الأدوات.
وشارك مغردون وأطباء على "إكس" المشاهد معتبرين أنها لا تمثل حقيقة الواقع، وشدد البعض على استحالة وضع الأسلحة خلف جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي، فيما زعم آخرون أن المشاهد قد تكون صحيحة.
برأيك، هل يمكن أن تضع "حماس" أسلحتها ومقراتها داخل المستشفيات كما تقول إسرائيل؟
أكدت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي لم يعرض أيًا من الأنفاق التي تحدّث مرارًا عن وجودها أسفل مستشفى الشفاء، الذي اقتحمه وقصف محيطه.
ورافق مراسل صحفي أمريكي الجيش الإسرائيلي في مجمع الشفاء، لكنه لم يجرِ أي مقابلة مع المرضى أو الأطباء الذين كانوا موجودين في المستشفى، كما لم يتم عرضهم في مشاهد التقرير، دون أن يذكر سببا لذلك.