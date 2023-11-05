https://sputnikarabic.ae/20231105/تصويت-كيف-تفسر-دعوة-وزير-إسرائيلي-لضرب-غزة-بقنبلة-نووية؟---1082830904.html
تصويت... كيف تفسر دعوة وزير إسرائيلي لضرب غزة بقنبلة نووية؟
تصويت... كيف تفسر دعوة وزير إسرائيلي لضرب غزة بقنبلة نووية؟
تصدرت تصريحات وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، التي أدلى بها، حول أن تكون عملية إسقاط قنبلة ذرية على قطاع غزة هو "أحد الاحتمالات" الممكنة، عناوين الأخبار... 05.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-05T10:38+0000
2023-11-05T10:38+0000
2023-11-05T10:41+0000
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وجاءت تصريحات الوزير الإسرائيلي ردا على سؤال في مقابلة مع محطة "كول بيراما"، عما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على القطاع، أجاب وزير التراث عميحاي إلياهو أن هذا "أحد الاحتمالات".برأيك، ماذا يخفي تصريح الوزير الإسرائيلي خلف الكواليس بالنسبة لسكان غزة؟وبدوره، سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت لاحق من اليوم الأحد، إلى التنصل من ادعاء إلياهو، بأن إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة هو أمر وارد.وقال نتنياهو في بيان، إن "كلام عميحاي إلياهو منفصل عن الواقع، إن إسرائيل والجيش الإسرائيلي يتصرفان وفقا لأعلى معايير القانون الدولي، من أجل منع إلحاق الأذى بالأشخاص غير المتورطين، وسنواصل القيام بذلك حتى النصر"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن نتنياهو وجّه بتعليق مشاركة الوزير الإسرائيلي في الاجتماعات واللقاءات الحكومية على خلفية هذا التصريح.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
استطلاعات الرأي, العالم العربي, طوفان الأقصى, опросы
استطلاعات الرأي, العالم العربي, طوفان الأقصى, опросы
تصويت... كيف تفسر دعوة وزير إسرائيلي لضرب غزة بقنبلة نووية؟
10:38 GMT 05.11.2023 (تم التحديث: 10:41 GMT 05.11.2023) تابعنا عبر
تصدرت تصريحات وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، التي أدلى بها، حول أن تكون عملية إسقاط قنبلة ذرية على قطاع غزة هو "أحد الاحتمالات" الممكنة، عناوين الأخبار العربية والعالمية ووسائل التواصل الاجتماعي.
وجاءت تصريحات الوزير الإسرائيلي ردا على سؤال في مقابلة مع محطة "كول بيراما"، عما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على القطاع، أجاب وزير التراث عميحاي إلياهو أن هذا "أحد الاحتمالات".
وأحدثت هذه التصريحات جدلا واسعا وحصدت الكثير من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي العربية، حيث اعتبرها البعض "مؤشرا على خطة لتفريق قطاع غزة من سكانه"، فيما وصفه آخرون بمجرد التصريح الإعلامي لا أكثر.
برأيك، ماذا يخفي تصريح الوزير الإسرائيلي خلف الكواليس بالنسبة لسكان غزة؟
وبدوره، سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت لاحق من اليوم الأحد، إلى التنصل من ادعاء إلياهو، بأن إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة هو أمر وارد.
وقال نتنياهو في بيان، إن "كلام عميحاي إلياهو منفصل عن الواقع، إن إسرائيل والجيش الإسرائيلي يتصرفان وفقا لأعلى معايير القانون الدولي، من أجل منع إلحاق الأذى بالأشخاص غير المتورطين، وسنواصل القيام بذلك حتى النصر"، وفقا لصحيفة
"تايمز أوف إسرائيل".
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن نتنياهو وجّه بتعليق مشاركة الوزير الإسرائيلي في الاجتماعات واللقاءات الحكومية على خلفية هذا التصريح.