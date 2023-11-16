https://sputnikarabic.ae/20231116/حزب-الله-يعلن-استهداف-ثكنة-يفتاح-وموقع-المطلة-الإسرائيليين--عاجل-1083205613.html
"حزب الله" يعلن استهداف ثكنة "يفتاح" وموقع "المطلة" الإسرائيليين
"حزب الله" يعلن استهداف ثكنة "يفتاح" وموقع "المطلة" الإسرائيليين
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الخميس، استهدافه ثكنة "يفتاح" وموقع "المطلة"، التابعين للجيش الإسرائيلي، وتحقيق إصابات مباشرة. 16.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-16T12:17+0000
2023-11-16T12:17+0000
2023-11-16T12:40+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
العالم العربي
طوفان الأقصى
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وفي بيان صادر عن "حزب الله" اللبناني ذكر فيه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:15 من ظهر يوم الخميس 16-11-2023 ثكنة يفتاح (قرية قدس اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة". وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء الفائت 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلن الجيش الإسرائيلي، مهاجمته لأهداف تابعة لـ"حزب الله"، جنوبي لبنان، عبر استهدافها من البر والجو.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، عن بيان عسكري للجيش الإسرائيلي، مهاجمته لأهداف في البنية التحتية لـ"حزب الله" من الجو، فضلا عن مهاجمة دبابات إسرائيلية لأهداف مشابهة من الأرض.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231116/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تدمير-نصب-مرمرة-التذكاري-والسيطرة-على-ميناء-غزة-صور-وفيديو-1083200130.html
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العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, العالم العربي, طوفان الأقصى
العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, العالم العربي, طوفان الأقصى
"حزب الله" يعلن استهداف ثكنة "يفتاح" وموقع "المطلة" الإسرائيليين
12:17 GMT 16.11.2023 (تم التحديث: 12:40 GMT 16.11.2023)
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الخميس، استهدافه ثكنة "يفتاح" وموقع "المطلة"، التابعين للجيش الإسرائيلي، وتحقيق إصابات مباشرة.
وفي بيان صادر عن "حزب الله" اللبناني ذكر فيه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:15 من ظهر يوم الخميس 16-11-2023 ثكنة يفتاح (قرية قدس اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة".
وفي بيان آخر صدر عن الحزب أيضا جاء: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:15 من بعد ظهر يوم الخميس 16-11-2023 موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة".
وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء الفائت 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلن الجيش الإسرائيلي، مهاجمته لأهداف تابعة لـ"حزب الله"، جنوبي لبنان، عبر استهدافها من البر والجو.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، عن بيان عسكري للجيش الإسرائيلي، مهاجمته لأهداف في البنية التحتية لـ"حزب الله" من الجو، فضلا عن مهاجمة دبابات إسرائيلية لأهداف مشابهة من الأرض.
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس"
الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.