https://sputnikarabic.ae/20231116/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تدمير-نصب-مرمرة-التذكاري-والسيطرة-على-ميناء-غزة-صور-وفيديو-1083200130.html
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير نصب "مرمرة" التذكاري والسيطرة على ميناء غزة... صور وفيديو
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير نصب "مرمرة" التذكاري والسيطرة على ميناء غزة... صور وفيديو
أعلن وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن مقاتلي الجيش الإسرائيلي من فريق اللواء "188" ومقاتلي الأسطول الثالث عشر، سيطروا على ميناء قطاع غزة، ودمروا نصب... 16.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-16T11:24+0000
2023-11-16T11:24+0000
2023-11-16T11:24+0000
طوفان الأقصى
أخبار قطاع غزة
العالم العربي
إسرائيل
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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وقالت الدفاع الإسرائيلية أن "القوات قامت بتطهير جميع المباني في المنطقة التي تستخدمها قوات الكوماندوز البحرية التابعة لـ"حماس"، بالإضافة إلى ذلك هدمت نصبا تذكاريا يمجد أحداث مرمرة، أسطول السفينة التركية إلى غزة في عام 2010".وادعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن "حماس استخدمت المرسى كمنشأة تدريب للقوات البحرية لأغراض إرهابية ولتوجيه وتنفيذ هجمات بحرية"، مشيرا إلى أنه "تحت غطاء مرسى بحري مدني، استخدمت حماس المكان لغرض التدريب وتنفيذ الإرهاب، باستخدام السفن المدنية وسفن الشرطة البحرية التابعة لغزة".ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين. وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
أخبار قطاع غزة
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, أخبار قطاع غزة, العالم العربي, إسرائيل
طوفان الأقصى, أخبار قطاع غزة, العالم العربي, إسرائيل
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير نصب "مرمرة" التذكاري والسيطرة على ميناء غزة... صور وفيديو
أعلن وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن مقاتلي الجيش الإسرائيلي من فريق اللواء "188" ومقاتلي الأسطول الثالث عشر، سيطروا على ميناء قطاع غزة، ودمروا نصب مرمرة التذكاري الموجود في الميناء.
وقالت الدفاع الإسرائيلية أن "القوات قامت بتطهير جميع المباني في المنطقة التي تستخدمها قوات الكوماندوز البحرية التابعة لـ"حماس"، بالإضافة إلى ذلك هدمت نصبا تذكاريا يمجد أحداث مرمرة، أسطول السفينة التركية إلى غزة في عام 2010".
وادعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن "حماس استخدمت المرسى كمنشأة تدريب للقوات البحرية لأغراض إرهابية ولتوجيه وتنفيذ هجمات بحرية"، مشيرا إلى أنه "تحت غطاء مرسى بحري مدني، استخدمت حماس المكان لغرض التدريب وتنفيذ الإرهاب، باستخدام السفن المدنية وسفن الشرطة البحرية التابعة لغزة".
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى
" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين. وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة
أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.