https://sputnikarabic.ae/20231116/رئيس-الهلال-الأحمر-في-سيناء-لـسبوتنيك-استلمنا-طائرة-مساعدات-روسية-جديدة-لغزة-ونثمن-دور-موسكو--1083208200.html

رئيس الهلال الأحمر في سيناء لـ"سبوتنيك": استلمنا طائرة مساعدات روسية جديدة لغزة ونثمن دور موسكو

رئيس الهلال الأحمر في سيناء لـ"سبوتنيك": استلمنا طائرة مساعدات روسية جديدة لغزة ونثمن دور موسكو

كشف الدكتور خالد زايد، رئيس الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، عن استلام طائرة مساعدات روسية، اليوم الخميس، ضمن 4 طائرات تحمل مساعدات إنسانية من الأردن... 16.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-16T13:04+0000

2023-11-16T13:04+0000

2023-11-16T13:04+0000

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وقال في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، إن الطائرة الروسية التي تم استلامها اليوم، تحمل 20.5 طن من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والمياه.وأكد أنه جاري حاليا شحن هذه المساعدات وتوصيلها إلى مخازن الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، ومن ثم إعادة شحنها على شاحنات وتوصيلها إلى قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني.وثمن رئيس الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، الدور الروسي في توصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.وأوضح أنه من المقرر استلام طائرات أخرى اليوم، ليصل الرقم الإجمالي إلى أكثر من 130 طائرة تحمل آلاف الأطنان من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.وأشار إلى توصيل عدد كبير من هذه المساعدات إلى قطاع غزة، حيث تم إدخال أكثر من 1000 شاحنة مواد ومساعدات إنسانية، وعدد من سيارات الإسعاف، للقطاع بالتنسيق ما بين الجهات المختصة وما بين الهلال الأحمر المصري والفلسطيني.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

https://sputnikarabic.ae/20231116/الهلال-الأحمر-المصري-يعلن-دخول-18800-طن-من-المساعدات-إلى-غزة-حتى-الآن-1083196364.html

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