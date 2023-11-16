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https://sputnikarabic.ae/20231116/رئيس-الهلال-الأحمر-في-سيناء-لـسبوتنيك-استلمنا-طائرة-مساعدات-روسية-جديدة-لغزة-ونثمن-دور-موسكو--1083208200.html
رئيس الهلال الأحمر في سيناء لـ"سبوتنيك": استلمنا طائرة مساعدات روسية جديدة لغزة ونثمن دور موسكو
رئيس الهلال الأحمر في سيناء لـ"سبوتنيك": استلمنا طائرة مساعدات روسية جديدة لغزة ونثمن دور موسكو
كشف الدكتور خالد زايد، رئيس الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، عن استلام طائرة مساعدات روسية، اليوم الخميس، ضمن 4 طائرات تحمل مساعدات إنسانية من الأردن... 16.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-16T13:04+0000
2023-11-16T13:04+0000
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وقال في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، إن الطائرة الروسية التي تم استلامها اليوم، تحمل 20.5 طن من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والمياه.وأكد أنه جاري حاليا شحن هذه المساعدات وتوصيلها إلى مخازن الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، ومن ثم إعادة شحنها على شاحنات وتوصيلها إلى قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني.وثمن رئيس الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، الدور الروسي في توصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.وأوضح أنه من المقرر استلام طائرات أخرى اليوم، ليصل الرقم الإجمالي إلى أكثر من 130 طائرة تحمل آلاف الأطنان من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.وأشار إلى توصيل عدد كبير من هذه المساعدات إلى قطاع غزة، حيث تم إدخال أكثر من 1000 شاحنة مواد ومساعدات إنسانية، وعدد من سيارات الإسعاف، للقطاع بالتنسيق ما بين الجهات المختصة وما بين الهلال الأحمر المصري والفلسطيني.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231116/الهلال-الأحمر-المصري-يعلن-دخول-18800-طن-من-المساعدات-إلى-غزة-حتى-الآن-1083196364.html
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حصري, العالم, العالم العربي, روسيا, مصر, قطاع غزة
حصري, العالم, العالم العربي, روسيا, مصر, قطاع غزة

رئيس الهلال الأحمر في سيناء لـ"سبوتنيك": استلمنا طائرة مساعدات روسية جديدة لغزة ونثمن دور موسكو

13:04 GMT 16.11.2023
© Photo / The Russian embassy in Egyptوصول طائرة مساعدات روسية إلى مطار العريش لتوجيهها إلى غزة
وصول طائرة مساعدات روسية إلى مطار العريش لتوجيهها إلى غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2023
© Photo / The Russian embassy in Egypt
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حصري
كشف الدكتور خالد زايد، رئيس الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، عن استلام طائرة مساعدات روسية، اليوم الخميس، ضمن 4 طائرات تحمل مساعدات إنسانية من الأردن والكويت.
وقال في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، إن الطائرة الروسية التي تم استلامها اليوم، تحمل 20.5 طن من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والمياه.
وأكد أنه جاري حاليا شحن هذه المساعدات وتوصيلها إلى مخازن الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، ومن ثم إعادة شحنها على شاحنات وتوصيلها إلى قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني.
© Photo / The Russian embassy in Egyptوصول طائرة مساعدات روسية إلى مطار العريش لتوجيهها إلى غزة
وصول طائرة مساعدات روسية إلى مطار العريش لتوجيهها إلى غزة - سبوتنيك عربي
1/6
© Photo / The Russian embassy in Egypt
وصول طائرة مساعدات روسية إلى مطار العريش لتوجيهها إلى غزة
© Photo / The Russian embassy in Egyptوصول طائرة مساعدات روسية إلى مطار العريش لتوجيهها إلى غزة
وصول طائرة مساعدات روسية إلى مطار العريش لتوجيهها إلى غزة - سبوتنيك عربي
2/6
© Photo / The Russian embassy in Egypt
وصول طائرة مساعدات روسية إلى مطار العريش لتوجيهها إلى غزة
© Photo / The Russian embassy in Egyptوصول طائرة مساعدات روسية إلى مطار العريش لتوجيهها إلى غزة
وصول طائرة مساعدات روسية إلى مطار العريش لتوجيهها إلى غزة - سبوتنيك عربي
3/6
© Photo / The Russian embassy in Egypt
وصول طائرة مساعدات روسية إلى مطار العريش لتوجيهها إلى غزة
© Sputnikاستقبال طائرة مساعدات إنسانية من روسيا في مطار العريش
استقبال طائرة مساعدات إنسانية من روسيا في مطار العريش - سبوتنيك عربي
4/6
© Sputnik
استقبال طائرة مساعدات إنسانية من روسيا في مطار العريش
© Sputnikاستقبال طائرة مساعدات إنسانية من روسيا في مطار العريش
استقبال طائرة مساعدات إنسانية من روسيا في مطار العريش - سبوتنيك عربي
5/6
© Sputnik
استقبال طائرة مساعدات إنسانية من روسيا في مطار العريش
© Sputnikاستقبال طائرة مساعدات إنسانية من روسيا في مطار العريش
استقبال طائرة مساعدات إنسانية من روسيا في مطار العريش - سبوتنيك عربي
6/6
© Sputnik
استقبال طائرة مساعدات إنسانية من روسيا في مطار العريش
1/6
© Photo / The Russian embassy in Egypt
وصول طائرة مساعدات روسية إلى مطار العريش لتوجيهها إلى غزة
2/6
© Photo / The Russian embassy in Egypt
وصول طائرة مساعدات روسية إلى مطار العريش لتوجيهها إلى غزة
3/6
© Photo / The Russian embassy in Egypt
وصول طائرة مساعدات روسية إلى مطار العريش لتوجيهها إلى غزة
4/6
© Sputnik
استقبال طائرة مساعدات إنسانية من روسيا في مطار العريش
5/6
© Sputnik
استقبال طائرة مساعدات إنسانية من روسيا في مطار العريش
6/6
© Sputnik
استقبال طائرة مساعدات إنسانية من روسيا في مطار العريش
وثمن رئيس الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، الدور الروسي في توصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأوضح أنه من المقرر استلام طائرات أخرى اليوم، ليصل الرقم الإجمالي إلى أكثر من 130 طائرة تحمل آلاف الأطنان من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.
بدء دخول شاحنات المساعدات عبر معبر رفح لقطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2023
الهلال الأحمر المصري يعلن دخول 18 ألفا و800 طن من المساعدات إلى غزة
09:47 GMT
وأشار إلى توصيل عدد كبير من هذه المساعدات إلى قطاع غزة، حيث تم إدخال أكثر من 1000 شاحنة مواد ومساعدات إنسانية، وعدد من سيارات الإسعاف، للقطاع بالتنسيق ما بين الجهات المختصة وما بين الهلال الأحمر المصري والفلسطيني.

ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
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