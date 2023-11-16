https://sputnikarabic.ae/20231116/روسيا-تتابع-عن-كثب-اللقاء-الذي-دار-بين-الرئيس-الصيني-ونظيره-الأمريكي-وتعتزم-تحليل-نتائجه-1083186731.html

روسيا تتابع عن كثب اللقاء الذي دار بين الرئيس الصيني ونظيره الأمريكي وتعتزم تحليل نتائجه

روسيا تتابع عن كثب اللقاء الذي دار بين الرئيس الصيني ونظيره الأمريكي وتعتزم تحليل نتائجه

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن روسيا تتابع عن كثب اللقاء الذي جرى بين الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ونظيره الأميركي، جو بايدن، على هامش قمة... 16.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-16T04:50+0000

2023-11-16T04:50+0000

2023-11-16T04:50+0000

روسيا

سلاح روسيا

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

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طهران - سبوتنيك. وقال ريابكوف لـ "سبوتنيك": "لن أتنبأ بنتائج هذا التواصل والتقييمات التي يمكن أن يقدمها الطرفان له، لكن الحدث مهم بلا شك. سنحاول مراقبة ذلك بعناية، بقدر ما نستطيع رؤيته وسنحاول بالطبع تحليل ما يترتب على هذا الاتصال من الناحية العملية، بما في ذلك العمل على بعض القضايا الأوسع نطاقا، وليست الثنائية بين الولايات المتحدة والصين".وأشار ريابكوف إلى أن استئناف الحوار بين بكين وواشنطن حول قضايا الحد من التسلح مفيد، لكن من غير المرجح أن يسهم ذلك في تغيير الوضع العام الحالي في مجال الاستقرار الاستراتيجي.وتستضيف سان فرانسيسكو قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (آبيك)، الذي يضم 21 دولة في منطقتي آسيا والمحيط الهادئ، ومن المقرر أن تستمر أعمال القمة حتى 17 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

https://sputnikarabic.ae/20231116/بايدن-يصف-الرئيس-الصيني-بـالديكتاتور-1083186088.html

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