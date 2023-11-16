https://sputnikarabic.ae/20231116/روسيا-تتابع-عن-كثب-اللقاء-الذي-دار-بين-الرئيس-الصيني-ونظيره-الأمريكي-وتعتزم-تحليل-نتائجه-1083186731.html
روسيا تتابع عن كثب اللقاء الذي دار بين الرئيس الصيني ونظيره الأمريكي وتعتزم تحليل نتائجه
روسيا تتابع عن كثب اللقاء الذي دار بين الرئيس الصيني ونظيره الأمريكي وتعتزم تحليل نتائجه
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن روسيا تتابع عن كثب اللقاء الذي جرى بين الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ونظيره الأميركي، جو بايدن، على هامش قمة... 16.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-16T04:50+0000
2023-11-16T04:50+0000
2023-11-16T04:50+0000
روسيا
سلاح روسيا
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طهران - سبوتنيك. وقال ريابكوف لـ "سبوتنيك": "لن أتنبأ بنتائج هذا التواصل والتقييمات التي يمكن أن يقدمها الطرفان له، لكن الحدث مهم بلا شك. سنحاول مراقبة ذلك بعناية، بقدر ما نستطيع رؤيته وسنحاول بالطبع تحليل ما يترتب على هذا الاتصال من الناحية العملية، بما في ذلك العمل على بعض القضايا الأوسع نطاقا، وليست الثنائية بين الولايات المتحدة والصين".وأشار ريابكوف إلى أن استئناف الحوار بين بكين وواشنطن حول قضايا الحد من التسلح مفيد، لكن من غير المرجح أن يسهم ذلك في تغيير الوضع العام الحالي في مجال الاستقرار الاستراتيجي.وتستضيف سان فرانسيسكو قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (آبيك)، الذي يضم 21 دولة في منطقتي آسيا والمحيط الهادئ، ومن المقرر أن تستمر أعمال القمة حتى 17 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20231116/بايدن-يصف-الرئيس-الصيني-بـالديكتاتور-1083186088.html
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روسيا, سلاح روسيا, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, سلاح روسيا, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا تتابع عن كثب اللقاء الذي دار بين الرئيس الصيني ونظيره الأمريكي وتعتزم تحليل نتائجه
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن روسيا تتابع عن كثب اللقاء الذي جرى بين الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ونظيره الأميركي، جو بايدن، على هامش قمة "أبيك" في سان فرانسيسكو.
طهران - سبوتنيك
. وقال ريابكوف لـ "سبوتنيك": "لن أتنبأ بنتائج هذا التواصل والتقييمات التي يمكن أن يقدمها الطرفان له، لكن الحدث مهم بلا شك. سنحاول مراقبة ذلك بعناية، بقدر ما نستطيع رؤيته وسنحاول بالطبع تحليل ما يترتب على هذا الاتصال من الناحية العملية، بما في ذلك العمل على بعض القضايا الأوسع نطاقا، وليست الثنائية بين الولايات المتحدة والصين".
وأشار ريابكوف إلى أن استئناف الحوار بين بكين وواشنطن حول قضايا الحد من التسلح مفيد، لكن من غير المرجح أن يسهم ذلك في تغيير الوضع العام الحالي في مجال الاستقرار الاستراتيجي.
وتستضيف سان فرانسيسكو قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ
(آبيك)، الذي يضم 21 دولة في منطقتي آسيا والمحيط الهادئ، ومن المقرر أن تستمر أعمال القمة حتى 17 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.