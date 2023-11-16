https://sputnikarabic.ae/20231116/روسيا-تضع-السكرتير-السابق-لمجلس-الأمن-القومي-الأوكراني-على-قائمة-المطلوبين-1083196766.html
روسيا تضع السكرتير السابق لمجلس الأمن القومي الأوكراني على قائمة المطلوبين
روسيا تضع السكرتير السابق لمجلس الأمن القومي الأوكراني على قائمة المطلوبين
تم إدراج السكرتير السابق لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، أندريه باروبي، على قائمة المطلوبين، وذلك في قاعدة بيانات البحث التابعة لوزارة الشؤون الداخلية... 16.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-16T09:59+0000
2023-11-16T09:59+0000
2023-11-16T09:59+0000
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وأضاف الموقع الرسمي لوزارة الداخلية الروسية : "أندريه باروبي، مواليد 31 يناير/كانون الثاني 1971، سبب البحث: مطلوب بموجب قضية جنائية".وسبق أن اتهمت لجنة التحقيق الروسية باروبي غيابيا بارتكاب فظائع في دونباس عام 2014، مما أدى إلى مقتل وإصابة 1200 شخص.وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، أعلنت الإدارة الإقليمية لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة تيومين، إلقاء القبض على أحد سكان المقاطعة، حيث كان يقوم بجمع معلومات عن المنشآت العسكرية، بتعليمات من جهاز الاستخبارات الأوكراني.وفي وقت سابق، في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اعتقال عميل للاستخبارات الأوكرانية في جمهورية بورياتيا الروسية، إذ حاول إقناع العسكريين الروس بالانتقال إلى جانب القوات الأوكرانية، مباشرة في منطقة العملية العسكرية الخاصة.وجاء في بيان للمكتب الصحفي لجهاز الأمن الفيدرالي: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنشطة أحد المتواطئين مع الاستخبارات الأوكرانية، على أراضي جمهورية بورياتيا، إذ حاول استمالة العسكريين الروس للانتقال إلى جانب القوات الأوكرانية، عقب وصولهم إلى منطقة العملية الخاصة".وأشار البيان إلى أن المعتقل استخدم معلومات كاذبة كحجج، بهدف تشويه سمعة القوات المسلحة الروسية، كما وعد الفارين من الخدمة بتنظيم اتصالات مع القيّمين عليه من أجهزة المخابرات الأوكرانية، وفوج "آزوف" الإرهابي (المحظور في روسيا).
https://sputnikarabic.ae/20230918/-لحظة-إلقاء-القبض-على-مواطنين-روسيين-متواطئين-مع-المخابرات-الأوكرانيةفيديو-1081161830.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا تضع السكرتير السابق لمجلس الأمن القومي الأوكراني على قائمة المطلوبين
تم إدراج السكرتير السابق لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، أندريه باروبي، على قائمة المطلوبين، وذلك في قاعدة بيانات البحث التابعة لوزارة الشؤون الداخلية في جمهورية روسيا الاتحادية.
وأضاف الموقع الرسمي لوزارة الداخلية الروسية : "أندريه باروبي، مواليد 31 يناير/كانون الثاني 1971، سبب البحث: مطلوب بموجب قضية جنائية".
وسبق أن اتهمت لجنة التحقيق الروسية باروبي غيابيا بارتكاب فظائع في دونباس عام 2014، مما أدى إلى مقتل وإصابة 1200 شخص.
وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، أعلنت الإدارة الإقليمية لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة تيومين، إلقاء القبض على أحد سكان المقاطعة، حيث كان يقوم بجمع معلومات عن المنشآت العسكرية، بتعليمات من جهاز الاستخبارات الأوكراني.
وفي وقت سابق، في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اعتقال عميل للاستخبارات الأوكرانية في جمهورية بورياتيا الروسية، إذ حاول إقناع العسكريين الروس بالانتقال إلى جانب القوات الأوكرانية، مباشرة في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وجاء في بيان للمكتب الصحفي لجهاز الأمن الفيدرالي: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنشطة أحد المتواطئين مع الاستخبارات الأوكرانية، على أراضي جمهورية بورياتيا، إذ حاول استمالة العسكريين الروس للانتقال إلى جانب القوات الأوكرانية، عقب وصولهم إلى منطقة العملية الخاصة".
وأشار البيان إلى أن المعتقل استخدم معلومات كاذبة كحجج، بهدف تشويه سمعة القوات المسلحة الروسية، كما وعد الفارين من الخدمة بتنظيم اتصالات مع القيّمين عليه من أجهزة المخابرات الأوكرانية، وفوج "آزوف" الإرهابي (المحظور في روسيا).