https://sputnikarabic.ae/20231116/زاخاروفا-تصريحات-بايدن-بشأن-ضرورة-إقامة-دولة-فلسطينية-هي-استبدال-للمفاهيم-1083190422.html
زاخاروفا: تصريحات بايدن بشأن ضرورة إقامة دولة فلسطينية هي استبدال للمفاهيم
زاخاروفا: تصريحات بايدن بشأن ضرورة إقامة دولة فلسطينية هي استبدال للمفاهيم
اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بشأن الحاجة إلى إقامة دولة فلسطينية، استبدالا... 16.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-16T08:14+0000
2023-11-16T08:14+0000
2023-11-16T08:14+0000
روسيا
العالم
الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
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وقالت زاخاروفا في بيان: "لاحظنا أنه في أوساط الخبراء الأمريكيين، يتم تطوير تصريحات جو بايدن ومسؤولين آخرين، حيث يتم الترويج لأطروحة الحاجة إلى إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة... أود هنا الإشارة مرة أُخرى، إلى أننا نتحدث عن استبدال للمفاهيم".وأشارت زاخاروفا إلى أن مثل هذه المزاعم تبدو غريبة، على أقل تقدير، بالنظر إلى أن الولايات المتحدة "انسحبت بنفسها من مناقشة جادة للتسوية الفلسطينية الإسرائيلية على أساس "حل الدولتين"، مما عرقل أنشطة "رباعية" الشرق الأوسط للوساطة الدولية، والتي تضم روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.وأضافت: "لقد أثبتت "أزمة تشرين الأول/أكتوبر" في غزة وما حولها، مرة أخرى، ضرر المحاولات الأمريكية "لاحتكار" الوساطة في التسوية في الشرق الأوسط، واستحالة تغلبها وحدها، على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الطويل الأمد".
https://sputnikarabic.ae/20231116/مندوب-فلسطين-لدى-الأمم-المتحدة-قرار-مجلس-الأمن-حول-الهدنة-في-غزة-تجاهل-مقتل-11-ألف-شخص-1083188111.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
روسيا, العالم, الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
زاخاروفا: تصريحات بايدن بشأن ضرورة إقامة دولة فلسطينية هي استبدال للمفاهيم
اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بشأن الحاجة إلى إقامة دولة فلسطينية، استبدالا للمفاهيم؛ فقد انسحبت الولايات المتحدة بنفسها من مناقشة التسوية.
وقالت زاخاروفا في بيان: "لاحظنا أنه في أوساط الخبراء الأمريكيين، يتم تطوير تصريحات جو بايدن ومسؤولين آخرين، حيث يتم الترويج لأطروحة الحاجة إلى إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة... أود هنا الإشارة مرة أُخرى، إلى أننا نتحدث عن استبدال للمفاهيم".
وأشارت زاخاروفا إلى أن مثل هذه المزاعم تبدو غريبة، على أقل تقدير، بالنظر إلى أن الولايات المتحدة "انسحبت بنفسها من مناقشة جادة للتسوية الفلسطينية الإسرائيلية على أساس "حل الدولتين"، مما عرقل أنشطة "رباعية" الشرق الأوسط للوساطة الدولية، والتي تضم روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وأضافت: "لقد أثبتت "أزمة تشرين الأول/أكتوبر" في غزة وما حولها، مرة أخرى، ضرر المحاولات الأمريكية "لاحتكار" الوساطة في التسوية في الشرق الأوسط، واستحالة تغلبها وحدها، على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الطويل الأمد".