عربي
https://sputnikarabic.ae/20231116/غواصة-بوري-النووية-الروسية-تستطيع-السمع-تحت-الماء-لمسافة-تفوق-نظيراتها-الأمريكية-بمرة-ونصف--1083188395.html
غواصة "بوري" النووية الروسية تستطيع "السمع" تحت الماء لمسافة تفوق نظيراتها الأمريكية بمرة ونصف
غواصة "بوري" النووية الروسية تستطيع "السمع" تحت الماء لمسافة تفوق نظيراتها الأمريكية بمرة ونصف
"تسمع" الغواصات النووية الاستراتيجية الروسية "بوري" مع محطتها الصوتية المائية، تحت الماء 1.5 مرة أبعد من الغواصات الأمريكية، وفقا لمقال في العدد الجديد من مجلة... 16.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-16T07:37+0000
2023-11-16T07:37+0000
رصد عسكري
سلاح روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/0b/1049218114_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_67b4e9a49192dca574b8c4ee578427b4.jpg
ويشير المنشور الذي ألفه النقيبان من الرتبة الأولى فيتالي بيتشكوف وفلاديمير سيميلتوف، إلى أن أحد الوسائل المبتكرة لتفوق طرادات الغواصات "بوري" هو النظام المائي الصوتي الذي يسمح باكتشاف ("سماع") سفن العدو على مسافة أكبر مرة ونصف المرة من الأنظمة المماثلة الأمريكية الأكثر تقدمًا، مثل الغواصات النووية متعددة الأغراض "فيرجينيا".وأوضح رئيس تحرير المجلة، فيكتور موراخوفسكي، لوكالة "سبوتنيك"، أنه من حيث نطاق الكشف، فإن نظام السونار في "بوري" يتجاوز النظام الذي في الغواصات النووية الاستراتيجية الأمريكية بنحو 100 كيلومتر".وأضاف أن غواصات "بوري" مزودة بنظام السونار "إرتيش-أمفورا-بي-055"، الذي يمكنه تتبع ما لا يقل عن 30 هدفًا تحت الماء في وقت واحد.يشمل النظام الهوائي المائي الصوتي الرئيسي "أمفورا" معالجة الإشارات الرقمية، بالإضافة إلى هوائيات جانبية واسعة النطاق وهوائي مسحوب. يمكن أن يعمل نظام السونار لتحديد اتجاه الصوت والصدى وتصنيف الهدف، كما أنه بالإضافة إلى اكتشاف الغواصات والطوربيدات والألغام وغيرها من أسلحة العدو تحت الماء، يتيح النظام قياس سمك الجليد في مناطق القطب الشمالي، واكتشاف الفتحات للخروج أو إطلاق الصواريخ الباليستية.
https://sputnikarabic.ae/20230923/غواصة-أرغوس-الروسية-المصنوعة-من-التيتانيوم-تختبئ-أسفل-المياه-لمدة-عام-بانتظار-أمر-التفعيل-1081322900.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/0b/1049218114_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_46c47d6317b78a89e105158860e28922.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, سلاح روسيا
رصد عسكري, سلاح روسيا

غواصة "بوري" النووية الروسية تستطيع "السمع" تحت الماء لمسافة تفوق نظيراتها الأمريكية بمرة ونصف

07:37 GMT 16.11.2023
© Sputnik . Pavel lvov / الانتقال إلى بنك الصوروصول غواصة "كنياز فلاديمير" من فئة "بوري" إلى القاعدة الرئيسية للقوات البحرية الروسية في شمال روسيا "غادجييفو"
وصول غواصة كنياز فلاديمير من فئة بوري إلى القاعدة الرئيسية للقوات البحرية الروسية في شمال روسيا غادجييفو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2023
© Sputnik . Pavel lvov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
"تسمع" الغواصات النووية الاستراتيجية الروسية "بوري" مع محطتها الصوتية المائية، تحت الماء 1.5 مرة أبعد من الغواصات الأمريكية، وفقا لمقال في العدد الجديد من مجلة "أرسنال أوتيتشيستفو".
ويشير المنشور الذي ألفه النقيبان من الرتبة الأولى فيتالي بيتشكوف وفلاديمير سيميلتوف، إلى أن أحد الوسائل المبتكرة لتفوق طرادات الغواصات "بوري" هو النظام المائي الصوتي الذي يسمح باكتشاف ("سماع") سفن العدو على مسافة أكبر مرة ونصف المرة من الأنظمة المماثلة الأمريكية الأكثر تقدمًا، مثل الغواصات النووية متعددة الأغراض "فيرجينيا".
غواصة أرغوس الروسية المصنوعة من التيتانيوم - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2023
غواصة "أرغوس" الروسية المصنوعة من التيتانيوم تختبئ أسفل المياه لنصف عام بانتظار أمر التفعيل
23 سبتمبر, 15:36 GMT
وأوضح رئيس تحرير المجلة، فيكتور موراخوفسكي، لوكالة "سبوتنيك"، أنه من حيث نطاق الكشف، فإن نظام السونار في "بوري" يتجاوز النظام الذي في الغواصات النووية الاستراتيجية الأمريكية بنحو 100 كيلومتر".
وأضاف أن غواصات "بوري" مزودة بنظام السونار "إرتيش-أمفورا-بي-055"، الذي يمكنه تتبع ما لا يقل عن 30 هدفًا تحت الماء في وقت واحد.
يشمل النظام الهوائي المائي الصوتي الرئيسي "أمفورا" معالجة الإشارات الرقمية، بالإضافة إلى هوائيات جانبية واسعة النطاق وهوائي مسحوب. يمكن أن يعمل نظام السونار لتحديد اتجاه الصوت والصدى وتصنيف الهدف، كما أنه بالإضافة إلى اكتشاف الغواصات والطوربيدات والألغام وغيرها من أسلحة العدو تحت الماء، يتيح النظام قياس سمك الجليد في مناطق القطب الشمالي، واكتشاف الفتحات للخروج أو إطلاق الصواريخ الباليستية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:02 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يواصل اقتحام مستشفى الشفاء.. فيديو وصور06:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала