https://sputnikarabic.ae/20231116/غواصة-بوري-النووية-الروسية-تستطيع-السمع-تحت-الماء-لمسافة-تفوق-نظيراتها-الأمريكية-بمرة-ونصف--1083188395.html
غواصة "بوري" النووية الروسية تستطيع "السمع" تحت الماء لمسافة تفوق نظيراتها الأمريكية بمرة ونصف
غواصة "بوري" النووية الروسية تستطيع "السمع" تحت الماء لمسافة تفوق نظيراتها الأمريكية بمرة ونصف
"تسمع" الغواصات النووية الاستراتيجية الروسية "بوري" مع محطتها الصوتية المائية، تحت الماء 1.5 مرة أبعد من الغواصات الأمريكية، وفقا لمقال في العدد الجديد من مجلة... 16.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-16T07:37+0000
2023-11-16T07:37+0000
2023-11-16T07:37+0000
رصد عسكري
سلاح روسيا
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ويشير المنشور الذي ألفه النقيبان من الرتبة الأولى فيتالي بيتشكوف وفلاديمير سيميلتوف، إلى أن أحد الوسائل المبتكرة لتفوق طرادات الغواصات "بوري" هو النظام المائي الصوتي الذي يسمح باكتشاف ("سماع") سفن العدو على مسافة أكبر مرة ونصف المرة من الأنظمة المماثلة الأمريكية الأكثر تقدمًا، مثل الغواصات النووية متعددة الأغراض "فيرجينيا".وأوضح رئيس تحرير المجلة، فيكتور موراخوفسكي، لوكالة "سبوتنيك"، أنه من حيث نطاق الكشف، فإن نظام السونار في "بوري" يتجاوز النظام الذي في الغواصات النووية الاستراتيجية الأمريكية بنحو 100 كيلومتر".وأضاف أن غواصات "بوري" مزودة بنظام السونار "إرتيش-أمفورا-بي-055"، الذي يمكنه تتبع ما لا يقل عن 30 هدفًا تحت الماء في وقت واحد.يشمل النظام الهوائي المائي الصوتي الرئيسي "أمفورا" معالجة الإشارات الرقمية، بالإضافة إلى هوائيات جانبية واسعة النطاق وهوائي مسحوب. يمكن أن يعمل نظام السونار لتحديد اتجاه الصوت والصدى وتصنيف الهدف، كما أنه بالإضافة إلى اكتشاف الغواصات والطوربيدات والألغام وغيرها من أسلحة العدو تحت الماء، يتيح النظام قياس سمك الجليد في مناطق القطب الشمالي، واكتشاف الفتحات للخروج أو إطلاق الصواريخ الباليستية.
https://sputnikarabic.ae/20230923/غواصة-أرغوس-الروسية-المصنوعة-من-التيتانيوم-تختبئ-أسفل-المياه-لمدة-عام-بانتظار-أمر-التفعيل-1081322900.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, سلاح روسيا
غواصة "بوري" النووية الروسية تستطيع "السمع" تحت الماء لمسافة تفوق نظيراتها الأمريكية بمرة ونصف
"تسمع" الغواصات النووية الاستراتيجية الروسية "بوري" مع محطتها الصوتية المائية، تحت الماء 1.5 مرة أبعد من الغواصات الأمريكية، وفقا لمقال في العدد الجديد من مجلة "أرسنال أوتيتشيستفو".
ويشير المنشور الذي ألفه النقيبان من الرتبة الأولى فيتالي بيتشكوف وفلاديمير سيميلتوف، إلى أن أحد الوسائل المبتكرة لتفوق طرادات الغواصات "بوري" هو النظام المائي الصوتي الذي يسمح باكتشاف ("سماع") سفن العدو على مسافة أكبر مرة ونصف المرة من الأنظمة المماثلة الأمريكية الأكثر تقدمًا، مثل الغواصات النووية متعددة الأغراض "فيرجينيا".
وأوضح رئيس تحرير المجلة، فيكتور موراخوفسكي، لوكالة "سبوتنيك"، أنه من حيث نطاق الكشف، فإن نظام السونار في "بوري" يتجاوز النظام الذي في الغواصات النووية الاستراتيجية الأمريكية بنحو 100 كيلومتر".
وأضاف أن غواصات "بوري" مزودة بنظام السونار "إرتيش-أمفورا-بي-055"، الذي يمكنه تتبع ما لا يقل عن 30 هدفًا تحت الماء في وقت واحد.
يشمل النظام الهوائي المائي الصوتي الرئيسي "أمفورا" معالجة الإشارات الرقمية، بالإضافة إلى هوائيات جانبية واسعة النطاق وهوائي مسحوب. يمكن أن يعمل نظام السونار لتحديد اتجاه الصوت والصدى وتصنيف الهدف، كما أنه بالإضافة إلى اكتشاف الغواصات والطوربيدات والألغام وغيرها من أسلحة العدو تحت الماء، يتيح النظام قياس سمك الجليد في مناطق القطب الشمالي، واكتشاف الفتحات للخروج أو إطلاق الصواريخ الباليستية.