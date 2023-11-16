https://sputnikarabic.ae/20231116/قذيفة-روسية-تحدث-فجوة-ضخمة-بمدرعة-سترايكر-الأمريكية-صور--1083187752.html
قذيفة روسية تحدث "فجوة ضخمة" بمدرعة "سترايكر" الأمريكية... صور
قذيفة روسية تحدث "فجوة ضخمة" بمدرعة "سترايكر" الأمريكية... صور
تسببت قذيفة روسية دقيقة بإحداث ضرر كبير بإحدى المدرعات التي عول عليها نظام كييف في وقت سابق، حيث اخترقت القذيفة الروسية المدرعة الأمريكية وأحدثت فيها فجوة... 16.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-16T06:28+0000
2023-11-16T06:28+0000
2023-11-16T06:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتُظهر الصور التي نشرتها صحيفة "روسكايا غازيتا" حدوث ثقب كبير بناقلة الجند الأمريكية من نوع "سترايكر".واستبعدت الصحيفة بقاء أي من طاقم هذه المدرعة على قيد الحياة في حال تواجدوا بداخلها لحظة استهدافها.ونوهت الصحيفة إلى استحالة صيانة هذه المدرعة نتيجة الضرر الجسيم في هيكلها ومعداتها الأساسية، لذلك من المرجح أن تصبح مجرد خردة.ودمرت القوات الروسية، منذ بدء ما يسمى "الهجوم المضاد" الأوكرانية المزعوم، الكثير من المدرعات الغربية، على رأسها دبابة "ليوبارد 2" الألمانية، بالإضافة إلى مدرعات بريطانية وأمريكية.وفشل الهجوم المضاد بإحراز أي تقدم يذكر بالنسبة للقوات الأوكرانية، واستطاعت القوات الروسية إحراز تقدم على أكثر من محور.
https://sputnikarabic.ae/20231116/نظام-دفاع-جوي-روسي-لا-تستطيع-أي-طائرة-تجاوزه-1083187285.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
قذيفة روسية تحدث "فجوة ضخمة" بمدرعة "سترايكر" الأمريكية... صور
تسببت قذيفة روسية دقيقة بإحداث ضرر كبير بإحدى المدرعات التي عول عليها نظام كييف في وقت سابق، حيث اخترقت القذيفة الروسية المدرعة الأمريكية وأحدثت فيها فجوة كبيرة.
وتُظهر الصور التي نشرتها صحيفة "روسكايا غازيتا" حدوث ثقب كبير بناقلة الجند الأمريكية من نوع "سترايكر".
ولم يُعرف نوع السلاح الذي تم ضرب المدرعة الأمريكية به، لكن يشاهد حدوث فتحة ضخمة وانفجار كبير وحرق داخل حجرة القيادة.
واستبعدت الصحيفة
بقاء أي من طاقم هذه المدرعة على قيد الحياة في حال تواجدوا بداخلها لحظة استهدافها.
ونوهت الصحيفة إلى استحالة صيانة هذه المدرعة نتيجة الضرر الجسيم في هيكلها ومعداتها الأساسية، لذلك من المرجح أن تصبح مجرد خردة.
ودمرت القوات الروسية، منذ بدء ما يسمى "الهجوم المضاد" الأوكرانية المزعوم، الكثير من المدرعات الغربية، على رأسها دبابة "ليوبارد 2" الألمانية، بالإضافة إلى مدرعات بريطانية وأمريكية.
وفشل الهجوم المضاد بإحراز أي تقدم يذكر بالنسبة للقوات الأوكرانية، واستطاعت القوات الروسية إحراز تقدم على أكثر من محور.