https://sputnikarabic.ae/20231116/نظام-دفاع-جوي-روسي-لا-تستطيع-أي-طائرة-تجاوزه-1083187285.html

نظام دفاع جوي روسي لا تستطيع أي طائرة تجاوزه

نظام دفاع جوي روسي لا تستطيع أي طائرة تجاوزه

تستخدم وحدات الدفاع الجوي الروسية بنشاط نظام الصواريخ التكتيكية القصيرة المدى للدفاع الجوي في جميع الأحوال الجوية بتعديلات مختلفة خلال العملية العسكرية الخاصة. 16.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-16T05:42+0000

2023-11-16T05:42+0000

2023-11-16T05:42+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

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وقد تم تصميم هذه الأنظمة لحل مشاكل الدفاع الجوي والصاروخي. ويتميز النظام بكفاءته المتزايدة في صد الغارات الضخمة بأسلحة الهجوم الجوي الحديثة في ظروف إطلاق العدو للنيران والتشويش.وتتمثل المهمة الرئيسية لنظام "تور" في حماية المنشآت العسكرية والحكومية المهمة من هجمات الطائرات والمروحيات وصواريخ كروز والقنابل المنزلقة والموجهة. يتم تركيب شاشات خاصة في مقصورة المركبة، والتي من خلالها، بعد تشغيل الرادار، يقوم النظام بمراقبة الطائرات والطائرات دون طيار التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ليلا ونهارا. ويقوم "تور" أيضًا بحماية فرق المعدات بشكل موثوق أثناء السير، بما في ذلك من هجمات طائرات العدو المسيرة.يعتبر نظام الدفاع الجوي الروسي "تور-إم2أو" هو الوحيد في العالم القادر على ضرب أهداف العدو أثناء تحركه، أي لا يتوقف عن إطلاق الصواريخ.وبشكل عام، فإن كلمة "تور" تجتمع مع كلمة "فريد" في كثير من النواحي، فنظام الدفاع الجوي هذا ليس قادرًا على اكتشاف وتحديد 48 هدفًا في السماء فحسب، بل يمكنه أيضًا تحديد أخطر الأهداف تلقائيًا. وبعد الانتهاء من تحديد هوية الأهداف، يطلق النار في نفس الوقت على أربعة منها. ويمكن إطلاق ثمانية صواريخ دفعة واحدة.في هذه الحالة، تقوم أنظمة الكمبيوتر الخاصة بـ "تور" بتصنيف الأسلحة الهجومية وفقًا لدرجة خطورتها والحد الأدنى لوقت الاقتراب، ثم يتم إرسال المعلومات إلى المشغل، ويتخذ القرار بشأن استخدام الأسلحة.بالإضافة إلى ذلك، فإن الصاروخ الذي يطلقه "تور" يحسب الوقت الأمثل للتفجير الذاتي، ويعد ذلك ضروريًا لتدمير هدف الهجوم بشظايا عديدة.مدى التدمير المضمون للهدف، على سبيل المثال، "تور-إم2أو" يتراوح من 500 متر إلى 12.5 كيلومتر، والارتفاع من 10 أمتار إلى 6 كيلومترات، حسبما ذكرت صحيفة "روسكويو أوروجيو".من السمات المهمة لهذا المجمع أنه لا يهم من أي جانب يقترب العدو أو ذخائره من الجسم أو الموقع المحمي، لأن محدد الموقع الشامل المثبت على المركبة سوف يتمكن من رؤية الهدف في أي حال، وفي أي طقس، ليلاً أو نهارًا. لن يقوم بالكشف فحسب، بل سيوفر أيضًا بيانات للتصوير.ومن المزايا الأخرى للنظام أنه قادر على ضرب أهداف العدو أثناء التنقل، أي دون التوقف عن إطلاق الصواريخ.يمكن للمنظومة أن تعمل يدويًا وتلقائيًا، وتراقب المجال الجوي بشكل مستقل وتدمر الأهداف الجوية التي يحددها نظام "الصديق أو العدو".يمكن تركيب النظام على هيكل عربة مجنزرة أو بعجلات، أو نقله على مقطورة أو وضعه على جسم ثابت.

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رصد عسكري, روسيا