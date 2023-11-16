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Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231116/قوات-روسية-مجوقلة-مدعمة-بمدرعات-برمائية-تقتحم-مقرا-أوكرانيا-في-زابوروجيه-1083187618.html
قوات روسية مجوقلة مدعمة بمدرعات برمائية تقتحم مقرا أوكرانيا في زابوروجيه
قوات روسية مجوقلة مدعمة بمدرعات برمائية تقتحم مقرا أوكرانيا في زابوروجيه
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعة من المظليين الروس، المدعومة بالمدرعات، دمرت معقلا للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة فيربوفوي في مقاطعة زابوروجيه. 16.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-16T06:14+0000
2023-11-16T06:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وقالت الوزارة في بيان: "اكتشفت مجموعة استطلاع من "المشاة المجنحة"، بمساعدة طائرة مسيرة، معقل فصيلة من القوات المسلحة الأوكرانية مع أفراد يختبئون فيه. قامت المجموعة بتدمير المواقع الدفاعية للعدو من مواقع إطلاق النار المغلقة بمدافع 100 ملم بفضل أدائهم المهني والحاسم والمنسجم، وتصرفهم بشجاعة، مما أدى إلى القضاء على عدد كبير من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية".يشار إلى أنه تم إرسال مجموعة قوات روسية مجوقلة مدعمة بمدرعات برمائية من الجيل الرابع من طراز "بي إم دي-4إم" لتدمير المعقل الأوكراني، حيث سارعت أطقم المركبات القتالية على الفور بالمعدات إلى المنطقة المحددة.وبعد العمل القتالي، فر الجنود الأوكرانيون الناجون تاركين وراءهم أسلحتهم ومعداتهم. وتراجعت المجموعة الروسية على الفور إلى منطقة آمنة، بعد الانتهاء من المهمة الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20231116/نظام-دفاع-جوي-روسي-لا-تستطيع-أي-طائرة-تجاوزه-1083187285.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

قوات روسية مجوقلة مدعمة بمدرعات برمائية تقتحم مقرا أوكرانيا في زابوروجيه

06:14 GMT 16.11.2023
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورضباط الاستطلاع التابعين للتشكيل العسكري بالمسى "جبل نوفوروسيسك" الهجومي المحمول جواً بمهمة قتالية في اتجاه محور زابوروجيه في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
ضباط الاستطلاع التابعين للتشكيل العسكري بالمسى جبل نوفوروسيسك الهجومي المحمول جواً بمهمة قتالية في اتجاه محور زابوروجيه في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2023
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعة من المظليين الروس، المدعومة بالمدرعات، دمرت معقلا للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة فيربوفوي في مقاطعة زابوروجيه.
وقالت الوزارة في بيان: "اكتشفت مجموعة استطلاع من "المشاة المجنحة"، بمساعدة طائرة مسيرة، معقل فصيلة من القوات المسلحة الأوكرانية مع أفراد يختبئون فيه. قامت المجموعة بتدمير المواقع الدفاعية للعدو من مواقع إطلاق النار المغلقة بمدافع 100 ملم بفضل أدائهم المهني والحاسم والمنسجم، وتصرفهم بشجاعة، مما أدى إلى القضاء على عدد كبير من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية".
منظومة تور-إم2دي تي في منطقة أرخبيل نوفايا زيمليا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
نظام دفاع جوي روسي لا تستطيع أي طائرة تجاوزه
05:42 GMT
يشار إلى أنه تم إرسال مجموعة قوات روسية مجوقلة مدعمة بمدرعات برمائية من الجيل الرابع من طراز "بي إم دي-4إم" لتدمير المعقل الأوكراني، حيث سارعت أطقم المركبات القتالية على الفور بالمعدات إلى المنطقة المحددة.
وبعد العمل القتالي، فر الجنود الأوكرانيون الناجون تاركين وراءهم أسلحتهم ومعداتهم. وتراجعت المجموعة الروسية على الفور إلى منطقة آمنة، بعد الانتهاء من المهمة الموكلة إليها.
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