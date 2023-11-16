https://sputnikarabic.ae/20231116/قوات-روسية-مجوقلة-مدعمة-بمدرعات-برمائية-تقتحم-مقرا-أوكرانيا-في-زابوروجيه-1083187618.html
قوات روسية مجوقلة مدعمة بمدرعات برمائية تقتحم مقرا أوكرانيا في زابوروجيه
قوات روسية مجوقلة مدعمة بمدرعات برمائية تقتحم مقرا أوكرانيا في زابوروجيه
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعة من المظليين الروس، المدعومة بالمدرعات، دمرت معقلا للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة فيربوفوي في مقاطعة زابوروجيه. 16.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-16T06:14+0000
2023-11-16T06:14+0000
2023-11-16T06:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وقالت الوزارة في بيان: "اكتشفت مجموعة استطلاع من "المشاة المجنحة"، بمساعدة طائرة مسيرة، معقل فصيلة من القوات المسلحة الأوكرانية مع أفراد يختبئون فيه. قامت المجموعة بتدمير المواقع الدفاعية للعدو من مواقع إطلاق النار المغلقة بمدافع 100 ملم بفضل أدائهم المهني والحاسم والمنسجم، وتصرفهم بشجاعة، مما أدى إلى القضاء على عدد كبير من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية".يشار إلى أنه تم إرسال مجموعة قوات روسية مجوقلة مدعمة بمدرعات برمائية من الجيل الرابع من طراز "بي إم دي-4إم" لتدمير المعقل الأوكراني، حيث سارعت أطقم المركبات القتالية على الفور بالمعدات إلى المنطقة المحددة.وبعد العمل القتالي، فر الجنود الأوكرانيون الناجون تاركين وراءهم أسلحتهم ومعداتهم. وتراجعت المجموعة الروسية على الفور إلى منطقة آمنة، بعد الانتهاء من المهمة الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20231116/نظام-دفاع-جوي-روسي-لا-تستطيع-أي-طائرة-تجاوزه-1083187285.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
قوات روسية مجوقلة مدعمة بمدرعات برمائية تقتحم مقرا أوكرانيا في زابوروجيه
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعة من المظليين الروس، المدعومة بالمدرعات، دمرت معقلا للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة فيربوفوي في مقاطعة زابوروجيه.
وقالت الوزارة في بيان: "اكتشفت مجموعة استطلاع من "المشاة المجنحة"، بمساعدة طائرة مسيرة، معقل فصيلة من القوات المسلحة الأوكرانية مع أفراد يختبئون فيه. قامت المجموعة بتدمير المواقع الدفاعية للعدو من مواقع إطلاق النار المغلقة بمدافع 100 ملم بفضل أدائهم المهني والحاسم والمنسجم، وتصرفهم بشجاعة، مما أدى إلى القضاء على عدد كبير من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية".
يشار إلى أنه تم إرسال مجموعة قوات روسية مجوقلة مدعمة بمدرعات برمائية من الجيل الرابع من طراز "بي إم دي-4إم" لتدمير المعقل الأوكراني، حيث سارعت أطقم المركبات القتالية على الفور بالمعدات إلى المنطقة المحددة.
وبعد العمل القتالي، فر الجنود الأوكرانيون الناجون تاركين وراءهم أسلحتهم ومعداتهم. وتراجعت المجموعة الروسية على الفور إلى منطقة آمنة، بعد الانتهاء من المهمة الموكلة إليها.