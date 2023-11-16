https://sputnikarabic.ae/20231116/قيادي-فلسطيني-ندعو-مجلس-الأمن-الدولي-لاتخاذ-قرار-ملزم-بوقف-إطلاق-النار-وفتح-الممرات-في-غزة--1083210918.html
قيادي فلسطيني: ندعو مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار ملزم بوقف إطلاق النار وفتح الممرات في غزة
قيادي فلسطيني: ندعو مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار ملزم بوقف إطلاق النار وفتح الممرات في غزة
نناقش في هذه الحلقة من "حصاد الأسبوع": مجلس الأمن يتبنى قرارا بشأن هدن إنسانية في غزة، أمريكا سئمت الحرب في أوكرانيا ما حال دون السخاء بدعمها، النسخة الثانية... 16.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-16T13:56+0000
2023-11-16T13:56+0000
2023-11-16T13:56+0000
راديو
حصاد الأسبوع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/10/1083210407_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_09e8a79225b2be601b493e5cf78267bb.png
قيادي فلسطيني: ندعو مجلس الأمن الدولي لأن يتخذ قرارا ملزما بوقف إطلاق النار وفتح الممرات في غزة
قيادي فلسطيني: ندعو مجلس الأمن الدولي لأن يتخذ قرارا ملزما بوقف إطلاق النار وفتح الممرات في غزة
تبنى مجلس الأمن الدولي بأغلبية 12 صوتًا قرارا يدعو إلى "هدنات وممرات إنسانية" في قطاع غزة من أجل "إجلاء المرضى والأطفال والمحتجزين من قطاع غزة". ويقول السيد علي فيصل، نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وعضو المكتب السياسي في الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، في حديث لبرنامجنا:وختم فيصل حديثه، قائلا:خبير: روسيا لن تسمح للنظام الأوكراني الموالي للغرب بأن يهدد الأمن القومي الروسيتتحدث وسائل إعلام غربية أن الاقتصاد المتعثر، والانتخابات النصفية الوشيكة للكونغرس، والتوترات المتزايدة مع الصين، كلها أمور أصبحت تحول دون السخاء بالدعم الأمريكي للحرب ضد روسيا. حول كل هذا تحدث لبرنامجنا الباحث في الشأن السياسي الدكتور أحمد الزين:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
عماد الطفيلي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
عماد الطفيلي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/10/1083210407_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_f972c61f94a3be77d89efd070f8374b2.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
حصاد الأسبوع, аудио
قيادي فلسطيني: ندعو مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار ملزم بوقف إطلاق النار وفتح الممرات في غزة
عماد الطفيلي
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة من "حصاد الأسبوع": مجلس الأمن يتبنى قرارا بشأن هدن إنسانية في غزة، أمريكا سئمت الحرب في أوكرانيا ما حال دون السخاء بدعمها، النسخة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام، أردوغان: المنظمات الدولية تصبح عمياء عندما يكون القتلى مسلمين، مجلس النواب الليبي يصوّت بالإجماع لصالح إقرار قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل.
تبنى مجلس الأمن الدولي بأغلبية 12 صوتًا قرارا يدعو إلى "هدنات وممرات إنسانية" في قطاع غزة من أجل "إجلاء المرضى والأطفال والمحتجزين من قطاع غزة". ويقول السيد علي فيصل، نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وعضو المكتب السياسي في الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، في حديث لبرنامجنا:
"بالتأكيد هو قرار إيجابي من قبل مجلس الأمن الدولي، وهو تطور ملموس على مستوى المجموعة الدولية، لكن باعتقادي إسرائيل المدعومة من الولايات المتحدة لن تلتزم بهذا القرار. المقاومة الفلسطينية تدعو مجلس الأمن لأن يتخذ قرارا ملزما بوقف إطلاق النار، وملزما بفتح الممرات، ووضع آلية وضمانات دولية لإلزام إسرائيل والولايات المتحدة بتنفيذ ذلك، مقابل إطلاق الأسرى من الجانبين".
"إسرائيل لا تقيم وزنا للشرعية الدولية، ولا لمجلس الأمن الدولي، ولا للأمم المتحدة، ولا للمؤسسات الدولية، ولا لمحكمة الجنايات الدولية، طالما تلقى دعما وضوءا أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية".
خبير: روسيا لن تسمح للنظام الأوكراني الموالي للغرب بأن يهدد الأمن القومي الروسي
تتحدث وسائل إعلام غربية أن الاقتصاد المتعثر، والانتخابات النصفية الوشيكة للكونغرس، والتوترات المتزايدة مع الصين، كلها أمور أصبحت تحول دون السخاء بالدعم الأمريكي للحرب ضد روسيا. حول كل هذا تحدث لبرنامجنا الباحث في الشأن السياسي الدكتور أحمد الزين:
"بدأت الحرب الروسية الأوكرانية في خواتيمها وهناك هزائم لحقت بالجيش الأوكراني، كما وهناك الكثير من الانتصارات التي حققها الجيش الروسي، خاصة أنه استطاع إعادة الكثير من الأقاليم التي كانت محتلة من النظام الأوكراني المدعوم أمريكيا وغربيا، لذلك الآن هناك محاولة لفرض شروط جديدة من روسيا بانتزاع النظام النازي الذي زرعته الإدارة الأمريكية في أوكرانيا واستبداله بحكومة محايدة أو موالية لروسيا هذا هو الحل وإلا روسيا لن تسمح لهذا النظام الأوكراني الموالي للغرب بأن يهدد الأمن القومي الروسي ويهدد أمن الجالية الروسية الموجودة في أوكرانيا".
التفاصيل في الملف الصوتي...