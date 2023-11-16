https://sputnikarabic.ae/20231116/لقطات-مذهلة-لمعرض-دبي-للطيران-1083200647.html
لقطات مذهلة لمعرض دبي للطيران 2023
لقطات مذهلة لمعرض دبي للطيران 2023
يشارك في معرض دبي للطيران الدولي أكثر من 1400 شركة، بما فيها 400 شركة من 95 دولة مشاركة لأول مرة، وأكثر من 80 شركة ناشئة تعمل في مجالات عدة، تشمل الطيران... 16.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-16T12:36+0000
2023-11-16T12:36+0000
2023-11-16T13:04+0000
وسائط متعددة
صور
دبي
أخبار الإمارات العربية المتحدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/10/1083200820_0:170:3072:1897_1920x0_80_0_0_dc30d2228474ab1127338350d75b9103.jpg
ويستمر المعرض، من 13 إلى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.وتشاهدون في معرض الألبوم لقطات مذهلة لمعرض دبي للطيران 2023.شاهد أيضا - انطلاق فعاليات معرض دبي للطيران
دبي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/10/1083200820_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_b15a34e84702641b69f376fd6782d202.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фото, صور, دبي, أخبار الإمارات العربية المتحدة
фото, صور, دبي, أخبار الإمارات العربية المتحدة
لقطات مذهلة لمعرض دبي للطيران 2023 12:36 GMT 16.11.2023 (تم التحديث: 13:04 GMT 16.11.2023)
يشارك في معرض دبي للطيران الدولي أكثر من 1400 شركة، بما فيها 400 شركة من 95 دولة مشاركة لأول مرة، وأكثر من 80 شركة ناشئة تعمل في مجالات عدة، تشمل الطيران التجاري والتنقل الجوي المتقدم والفضاء والدفاع، حيث تهدف إلى استعراض أحدث الحلول المبتكرة الهادفة إلى رسم ملامح مستقبل القطاع الجوي.
ويستمر المعرض، من 13 إلى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وتشاهدون في معرض الألبوم
لقطات مذهلة لمعرض دبي للطيران 2023. © Sputnik . Press service of United Aircraft Corporation/Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور
يقدم فريق الاستعراض الجوي "الفرسان" عروضه في معرض دبي الدولي للطيران والفضاء-2023 في دبي.
يقدم فريق الاستعراض الجوي "الفرسان" عروضه في معرض دبي الدولي للطيران والفضاء-2023 في دبي.
© Sputnik . Press service of United Aircraft Corporation/Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور
طائرة "Embraer-195 Е2" في معرض دبي الدولي للطيران والفضاء-2023.
طائرة "Embraer-195 Е2" في معرض دبي الدولي للطيران والفضاء-2023.
© Sputnik . Press service of United Aircraft Corporation/Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور
فرقة الاستعراض الجوي "سارانغ" التابعة للقوات الجوية الهندية خلال عرضها في معرض دبي الدولي للطيران والفضاء-2023.
فرقة الاستعراض الجوي "سارانغ" التابعة للقوات الجوية الهندية خلال عرضها في معرض دبي الدولي للطيران والفضاء-2023.
© Sputnik . Press service of United Aircraft Corporation/Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور
زوار معرض دبي الدولي للطيران والفضاء-2023.
زوار معرض دبي الدولي للطيران والفضاء-2023.
© Sputnik . Press service of United Aircraft Corporation/Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور
يقدم فريق الاستعراض الجوي "الفرسان" عروضه في معرض دبي الدولي للطيران والفضاء- 2023 في دبي.
يقدم فريق الاستعراض الجوي "الفرسان" عروضه في معرض دبي الدولي للطيران والفضاء- 2023 في دبي.
© Sputnik . Press service of United Aircraft Corporation/Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور
جنود القوات الجوية الأمريكية يتفقدون نموذجا للمروحية القتالية الروسية "كا 52" (التمساح) في معرض دبي الدولي للطيران والفضاء - 2023 في دبي.
جنود القوات الجوية الأمريكية يتفقدون نموذجا للمروحية القتالية الروسية "كا 52" (التمساح) في معرض دبي الدولي للطيران والفضاء - 2023 في دبي.
© Sputnik . Press service of United Aircraft Corporation/Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور
فرقة الاستعراض الجوي "فريتشي تريكولوري" التابعة للقوات الجوية الإيطالية في معرض دبي الدولي للطيران والفضاء-2023.
فرقة الاستعراض الجوي "فريتشي تريكولوري" التابعة للقوات الجوية الإيطالية في معرض دبي الدولي للطيران والفضاء-2023.
© Sputnik . Press service of United Aircraft Corporation/Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور
زوار معرض دبي الدولي للطيران والفضاء-2023 في دبي.
زوار معرض دبي الدولي للطيران والفضاء-2023 في دبي.
© Sputnik . Press service of United Aircraft Corporation/Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور
المقاتلة الخفيفة من الجيل الرابع من طراز "F-16 Block 60" التابعة للقوات الجوية الإماراتية خلال معرض دبي الدولي للطيران-2023 في دبي.
المقاتلة الخفيفة من الجيل الرابع من طراز "F-16 Block 60" التابعة للقوات الجوية الإماراتية خلال معرض دبي الدولي للطيران-2023 في دبي.
© Sputnik . Press service of United Aircraft Corporation/Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور
نموذج لمحرك الصاروخ الروسي "أر دي - 171" في جناح "روسكوسموس" في معرض دبي الدولي للطيران والفضاء-2023.
نموذج لمحرك الصاروخ الروسي "أر دي - 171" في جناح "روسكوسموس" في معرض دبي الدولي للطيران والفضاء-2023.
© Sputnik . Press service of United Aircraft Corporation/Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور
زوار معرض دبي الدولي للطيران والفضاء- 2023 في دبي.
زوار معرض دبي الدولي للطيران والفضاء- 2023 في دبي.
© Sputnik . Press service of United Aircraft Corporation/Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور
طائرة دون طيار "Skyrino" في معرض دبي الدولي للطيران-2023.
طائرة دون طيار "Skyrino" في معرض دبي الدولي للطيران-2023.
© Sputnik . Press service of United Aircraft Corporation/Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور
الصحفيون في معرض دبي الدولي للطيران-2023.
الصحفيون في معرض دبي الدولي للطيران-2023.
© Sputnik . Press service of United Aircraft Corporation/Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور
المركبة الجوية دون طيار "Garmoosha" في جناح شركة "Edge" في معرض دبي الدولي للطيران 2023 في دبي.
المركبة الجوية دون طيار "Garmoosha" في جناح شركة "Edge" في معرض دبي الدولي للطيران 2023 في دبي.
© Sputnik . Press service of United Aircraft Corporation/Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور
زوار يتفقدون مركبة الإقلاع والهبوط العمودية الكهربائية (eVTOL) "Midnight" (منتصف الليل) في جناح شركة "Archer Aviation" في المعرض الدولي للطيران-2023 في دبي.
زوار يتفقدون مركبة الإقلاع والهبوط العمودية الكهربائية (eVTOL) "Midnight" (منتصف الليل) في جناح شركة "Archer Aviation" في المعرض الدولي للطيران-2023 في دبي.
© Sputnik . Press service of United Aircraft Corporation/Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور
يقدم فريق الاستعراض الجوي "الفرسان" عروضه في معرض دبي الدولي للطيران والفضاء 2023 في دبي.
يقدم فريق الاستعراض الجوي "الفرسان" عروضه في معرض دبي الدولي للطيران والفضاء 2023 في دبي.
© Sputnik . Press service of United Aircraft Corporation/Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور
المركبة الجوية دون طيار "Jeniah" في جناح شركة "Edge" في معرض دبي الدولي للطيران والفضاء-2023.
المركبة الجوية دون طيار "Jeniah" في جناح شركة "Edge" في معرض دبي الدولي للطيران والفضاء-2023.
© Sputnik . Press service of United Aircraft Corporation/Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور
زوار معرض دبي الدولي للطيران والفضاء-2023 في دبي.
زوار معرض دبي الدولي للطيران والفضاء-2023 في دبي.