https://sputnikarabic.ae/20231116/مقاتلات-روسية-تدمر-نقطة-مراقبة-للواء-128-الهجومي-الأوكراني-1083200489.html
مقاتلات روسية تدمر نقطة مراقبة للواء 128 الهجومي الأوكراني
مقاتلات روسية تدمر نقطة مراقبة للواء 128 الهجومي الأوكراني
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن المقاتلات الروسية دمرت نقطة مراقبة اللواء 128 الهجومي الأوكراني في منطقة قرية ديميتروفو في مقاطعة زابوروجيه. 16.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-16T11:36+0000
2023-11-16T11:36+0000
2023-11-16T11:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وقالت الوزارة في بيانها، اليوم الخميس: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والطيران العسكري والطائرات المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية موقع مراقبة اللواء الهجومي الجبلي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية ديميتروفو في مقاطعة زابوروجيه، وكذلك أفراد العدو والمعدات العسكرية في 132 منطقة".كما قصفت وحدات من مجموعة القوات الروسية، باستخدام الغارات الجوية ونيران المدفعية، القوة البشرية ومعدات الألوية الآلية 33 و116 و118 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق رابوتينو وأوسبينوفكا ومالايا توكماشكا في مقاطعة زابوروجيه. وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه ما يصل إلى 100 عسكري ودبابتين ومركبتين قتاليتين مدرعتين ومدفع غياتسينت-بي. وفي اتجاه خيرسون، تم القضاء على ما يصل إلى 70 عسكريا ومركبتين خلال الـ 24 الساعة. بالإضافة إلى ذلك، تم ضرب ما يلي: مدفع ذاتي الدفع إم109 "بالادين" والنظام المدفعي إم777 أمريكي الصنع، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "مستا-بي".
https://sputnikarabic.ae/20231116/روسيا-تطور-طائرة-مسيرة-هجومية-بالطباعة-الثلاثية-الأبعاد-1083195994.html
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رصد عسكري, روسيا
مقاتلات روسية تدمر نقطة مراقبة للواء 128 الهجومي الأوكراني
11:36 GMT 16.11.2023 (تم التحديث: 11:37 GMT 16.11.2023)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن المقاتلات الروسية دمرت نقطة مراقبة اللواء 128 الهجومي الأوكراني في منطقة قرية ديميتروفو في مقاطعة زابوروجيه.
وقالت الوزارة في بيانها، اليوم الخميس: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والطيران العسكري والطائرات المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية موقع مراقبة اللواء الهجومي الجبلي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية ديميتروفو في مقاطعة زابوروجيه، وكذلك أفراد العدو والمعدات العسكرية في 132 منطقة".
كما قصفت وحدات من مجموعة القوات الروسية، باستخدام الغارات الجوية ونيران المدفعية، القوة البشرية ومعدات الألوية الآلية 33 و116 و118 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق رابوتينو وأوسبينوفكا ومالايا توكماشكا في مقاطعة زابوروجيه.
وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه ما يصل إلى 100 عسكري ودبابتين ومركبتين قتاليتين مدرعتين ومدفع غياتسينت-بي.
وفي اتجاه خيرسون، تم القضاء على ما يصل إلى 70 عسكريا ومركبتين خلال الـ 24 الساعة. بالإضافة إلى ذلك، تم ضرب ما يلي: مدفع ذاتي الدفع إم109 "بالادين" والنظام المدفعي إم777 أمريكي الصنع، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "مستا-بي".