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Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231116/مقاتلات-روسية-تدمر-نقطة-مراقبة-للواء-128-الهجومي-الأوكراني-1083200489.html
مقاتلات روسية تدمر نقطة مراقبة للواء 128 الهجومي الأوكراني
مقاتلات روسية تدمر نقطة مراقبة للواء 128 الهجومي الأوكراني
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن المقاتلات الروسية دمرت نقطة مراقبة اللواء 128 الهجومي الأوكراني في منطقة قرية ديميتروفو في مقاطعة زابوروجيه. 16.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-16T11:36+0000
2023-11-16T11:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وقالت الوزارة في بيانها، اليوم الخميس: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والطيران العسكري والطائرات المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية موقع مراقبة اللواء الهجومي الجبلي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية ديميتروفو في مقاطعة زابوروجيه، وكذلك أفراد العدو والمعدات العسكرية في 132 منطقة".كما قصفت وحدات من مجموعة القوات الروسية، باستخدام الغارات الجوية ونيران المدفعية، القوة البشرية ومعدات الألوية الآلية 33 و116 و118 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق رابوتينو وأوسبينوفكا ومالايا توكماشكا في مقاطعة زابوروجيه. وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه ما يصل إلى 100 عسكري ودبابتين ومركبتين قتاليتين مدرعتين ومدفع غياتسينت-بي. وفي اتجاه خيرسون، تم القضاء على ما يصل إلى 70 عسكريا ومركبتين خلال الـ 24 الساعة. بالإضافة إلى ذلك، تم ضرب ما يلي: مدفع ذاتي الدفع إم109 "بالادين" والنظام المدفعي إم777 أمريكي الصنع، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "مستا-بي".
https://sputnikarabic.ae/20231116/روسيا-تطور-طائرة-مسيرة-هجومية-بالطباعة-الثلاثية-الأبعاد-1083195994.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

مقاتلات روسية تدمر نقطة مراقبة للواء 128 الهجومي الأوكراني

11:36 GMT 16.11.2023 (تم التحديث: 11:37 GMT 16.11.2023)
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة
إطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2023
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن المقاتلات الروسية دمرت نقطة مراقبة اللواء 128 الهجومي الأوكراني في منطقة قرية ديميتروفو في مقاطعة زابوروجيه.
وقالت الوزارة في بيانها، اليوم الخميس: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والطيران العسكري والطائرات المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية موقع مراقبة اللواء الهجومي الجبلي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية ديميتروفو في مقاطعة زابوروجيه، وكذلك أفراد العدو والمعدات العسكرية في 132 منطقة".
عسكري روسي يقوم بتجمبع طائرة مسيرة من طراز FPV في مركز التدريب الميداني نيبيسني فوين (المحارب السماوي) بالمنطقة العسكرية المركزية لتدريب مشغلي الطائرات المسيرة والطائرات الاعتراضية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا تطور طائرة مسيرة هجومية بالطباعة الثلاثية الأبعاد
09:41 GMT
كما قصفت وحدات من مجموعة القوات الروسية، باستخدام الغارات الجوية ونيران المدفعية، القوة البشرية ومعدات الألوية الآلية 33 و116 و118 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق رابوتينو وأوسبينوفكا ومالايا توكماشكا في مقاطعة زابوروجيه.
وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه ما يصل إلى 100 عسكري ودبابتين ومركبتين قتاليتين مدرعتين ومدفع غياتسينت-بي.
وفي اتجاه خيرسون، تم القضاء على ما يصل إلى 70 عسكريا ومركبتين خلال الـ 24 الساعة. بالإضافة إلى ذلك، تم ضرب ما يلي: مدفع ذاتي الدفع إم109 "بالادين" والنظام المدفعي إم777 أمريكي الصنع، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "مستا-بي".
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Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:02 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يواصل اقتحام مستشفى الشفاء.. فيديو وصور06:58 GMT
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