https://sputnikarabic.ae/20231116/مقاتلات-روسية-تسقط-ميغ-29-أوكرانية-قرب-كراسنو-أرميسك--1083200400.html
مقاتلات روسية تسقط "ميغ 29" أوكرانية قرب كراسنو أرميسك في اتجاه دونيتسك
مقاتلات روسية تسقط "ميغ 29" أوكرانية قرب كراسنو أرميسك في اتجاه دونيتسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن مقاتلات تابعة للقوات الجوية الروسية أسقطت طائرة من طراز "ميغ 29" أوكرانية بالقرب من منطقة كراسنو أرميسك في جمهورية... 16.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-16T11:39+0000
2023-11-16T11:39+0000
2023-11-16T11:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
العالم
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وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها، أنه تم تدمير 26 طائرة من دون طيار أوكرانية في مناطق كريمينايا في جمهورية لوغانسك الشعبية، ونوفواندريفكا، وليبوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وميرنوي، ورومانوفسكوي، وبافلوفكا في مقاطعة زابوروجيه.وأشار البيان إلى أنه، في المجمل ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير ما يلي: "536 طائرة، 254 طائرة هليكوبتر، 8960 طائرة من دون طيار، 441 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 13426 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1184 مركبة قتالية متعددة أنظمة إطلاق الصواريخ، و7121 مدفعاً ميدانياً ومدافع هاون، وأيضاً 15312 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".وبدأت كييف ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، في 4 حزيران/ يونيو الماضي، على محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، حيث دفعت بألوية قتالية دربها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومسلحة بمعدات عسكرية غربية متطورة.
https://sputnikarabic.ae/20231116/مقاتلات-روسية-تدمر-نقطة-مراقبة-للواء-128-الهجومي-الأوكراني-1083200489.html
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روسيا, رصد عسكري, العالم
مقاتلات روسية تسقط "ميغ 29" أوكرانية قرب كراسنو أرميسك في اتجاه دونيتسك
11:39 GMT 16.11.2023 (تم التحديث: 11:54 GMT 16.11.2023)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن مقاتلات تابعة للقوات الجوية الروسية أسقطت طائرة من طراز "ميغ 29" أوكرانية بالقرب من منطقة كراسنو أرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها، أنه تم تدمير 26 طائرة من دون طيار أوكرانية في مناطق كريمينايا في جمهورية لوغانسك الشعبية، ونوفواندريفكا، وليبوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وميرنوي، ورومانوفسكوي، وبافلوفكا في مقاطعة زابوروجيه.
وأشار البيان إلى أنه، في المجمل ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير ما يلي: "536 طائرة، 254 طائرة هليكوبتر، 8960 طائرة من دون طيار، 441 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 13426 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1184 مركبة قتالية متعددة أنظمة إطلاق الصواريخ، و7121 مدفعاً ميدانياً ومدافع هاون، وأيضاً 15312 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".
وبدأت كييف ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، في 4 حزيران/ يونيو الماضي، على محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، حيث دفعت بألوية قتالية دربها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومسلحة بمعدات عسكرية غربية متطورة.