https://sputnikarabic.ae/20231116/وزير-الدفاع-التركي-يجب-إعلان-وقف-إطلاق-نار-عاجل-في-غزة-1083199633.html
وزير الدفاع التركي: يجب إعلان وقف إطلاق نار عاجل في غزة
وزير الدفاع التركي: يجب إعلان وقف إطلاق نار عاجل في غزة
قال وزير الدفاع التركي يشار غولر، إنه على إسرائيل أن تنهي الهجمات التي ينفذها جيشها ضد المدنيين في قطاع غزة، على الفور. 16.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-16T11:09+0000
2023-11-16T11:09+0000
2023-11-16T11:09+0000
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جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة خاصة بمناقشة الموازنة الخاصة بوزارة الدفاع التركية لعام 2024، داخل البرلمان التركي، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الخميس.وقال وزير الدفاع التركي إن إعلان وقف إطلاق نار إنساني عاجل في غزة، أصبح ضرورة.ولفت إلى أن الممارسات الإسرائيلية في غزة، التي تشمل قتل نساء وأطفال وتدمير منشآت مدنية وانتهاكات للقانون الدولي تعد "جرائم حرب" لا يمكن قبولها.وتابع يشار غولر: "تركيا تقوم بما يقع على عاتقها بشأن إرسال المساعدات إلى غزة وستواصل جهودها الدبلوماسية لإيقاف الحرب وإيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231116/مندوب-فلسطين-لدى-الأمم-المتحدة-قرار-مجلس-الأمن-حول-الهدنة-في-غزة-تجاهل-مقتل-11-ألف-شخص-1083188111.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, طوفان الأقصى, أخبار قطاع غزة, أخبار تركيا اليوم, إسرائيل
أخبار العالم الآن, العالم العربي, طوفان الأقصى, أخبار قطاع غزة, أخبار تركيا اليوم, إسرائيل
وزير الدفاع التركي: يجب إعلان وقف إطلاق نار عاجل في غزة
قال وزير الدفاع التركي يشار غولر، إنه على إسرائيل أن تنهي الهجمات التي ينفذها جيشها ضد المدنيين في قطاع غزة، على الفور.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة خاصة بمناقشة الموازنة الخاصة بوزارة الدفاع التركية لعام 2024، داخل البرلمان التركي، حسبما ذكرت وكالة
أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الخميس.
وقال وزير الدفاع التركي إن إعلان وقف إطلاق نار
إنساني عاجل في غزة، أصبح ضرورة.
ولفت إلى أن الممارسات الإسرائيلية في غزة، التي تشمل قتل نساء وأطفال وتدمير منشآت مدنية وانتهاكات للقانون الدولي تعد "جرائم حرب" لا يمكن قبولها.
وتابع يشار غولر: "تركيا تقوم بما يقع على عاتقها بشأن إرسال المساعدات إلى غزة وستواصل جهودها الدبلوماسية لإيقاف الحرب وإيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية.
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى
" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة
أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.