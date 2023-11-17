https://sputnikarabic.ae/20231117/أردوغان-نتيجة-العملية-الإسرائيلية-لم-يبق-من-قطاع-غزة-شيء-1083249170.html
أردوغان: نتيجة العملية الإسرائيلية لم يبق من قطاع غزة شيء
أردوغان: نتيجة العملية الإسرائيلية لم يبق من قطاع غزة شيء
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إنه نتيجة للعملية الإسرائيلية، لم يبقَ شيء من قطاع غزة. 17.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-17T18:32+0000
2023-11-17T18:32+0000
2023-11-17T18:32+0000
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وأضاف أردوغان، في مؤتمر صحفي مشترك في برلين، مع المستشار الألماني أولاف شولتس: "لم يبقَ شيء من قطاع غزة، بصراحة، لا أحد يتحدث عما يحدث بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول)، لسوء الحظ، قُتل 13 ألف فلسطيني، أطفال ونساء وكبار السن".وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية، لكنها لا تعترف بذلك.وأوضح أردوغان، في مؤتمر صحفي مشترك في برلين، مع المستشار الألماني أولاف شولتس: "هل تمتلك إسرائيل أسلحة نووية الآن؟، ولكن إذا سألت إسرائيل، فلن يقولوا نعم، لأنهم يتقنون الكذب بشكل جيد للغاية".ويُجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زيارة إلى ألمانيا هي الأولى منذ 2020، قُبيل الانتخابات البلدية في مدينتي أنقرة وإسطنبول، بينما تتواصل الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231117/الإعلام-الحكومي-في-غزة-عدد-الشهداء-بلغ-12-ألفا-بينهم-5-آلاف-طفل-و3300-امرأة-1083247860.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, غزة, اسرائيل, العالم
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, غزة, اسرائيل, العالم
أردوغان: نتيجة العملية الإسرائيلية لم يبق من قطاع غزة شيء
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إنه نتيجة للعملية الإسرائيلية، لم يبقَ شيء من قطاع غزة.
وأضاف أردوغان، في مؤتمر صحفي مشترك في برلين، مع المستشار الألماني أولاف شولتس: "لم يبقَ شيء من قطاع غزة، بصراحة، لا أحد يتحدث عما يحدث بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول)، لسوء الحظ، قُتل 13 ألف فلسطيني، أطفال ونساء وكبار السن".
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية، لكنها لا تعترف بذلك.
وأوضح أردوغان، في مؤتمر صحفي مشترك في برلين، مع المستشار الألماني أولاف شولتس: "هل تمتلك إسرائيل أسلحة نووية الآن؟، ولكن إذا سألت إسرائيل، فلن يقولوا نعم، لأنهم يتقنون الكذب بشكل جيد للغاية".
ويُجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زيارة إلى ألمانيا هي الأولى منذ 2020، قُبيل الانتخابات البلدية في مدينتي أنقرة وإسطنبول، بينما تتواصل الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة.