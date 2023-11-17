عربي
https://sputnikarabic.ae/20231117/أردوغان-يتهم-تل-أبيب-بإخفاء-حيازة-أسلحة-نووية-1083248275.html
أردوغان يتهم تل أبيب بإخفاء حيازة أسلحة نووية
أردوغان يتهم تل أبيب بإخفاء حيازة أسلحة نووية
صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، بأن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية، لكنها لا تعترف بذلك. 17.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-17T18:01+0000
2023-11-17T18:01+0000
قطاع غزة
اسرائيل
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/11/1081110897_0:0:1893:1066_1920x0_80_0_0_3eb5756dbd1cc75a5409b37dbc0b32c0.jpg
وأوضح أردوغان، في مؤتمر صحفي مشترك في برلين، مع المستشار الألماني أولاف شولتس: "هل تمتلك إسرائيل أسلحة نووية الآن؟، ولكن إذا سألت إسرائيل، فلن يقولوا نعم، لأنهم يتقنون الكذب بشكل جيد للغاية".ويُجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زيارة إلى ألمانيا هي الأولى منذ 2020، قُبيل الانتخابات البلدية في مدينتي أنقرة وإسطنبول، بينما تتواصل الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة.ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء الماضي، إسرائيل بأنها "دولة إرهابية"، وتحدث في البرلمان التركي، قائلاً: "إسرائيل ترهب غزة، إسرائيل دولة إرهابية".كما حث أردوغان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على "الاعتراف بامتلاك إسرائيل للقنابل النووية".
https://sputnikarabic.ae/20231117/الإعلام-الحكومي-في-غزة-عدد-الشهداء-بلغ-12-ألفا-بينهم-5-آلاف-طفل-و3300-امرأة-1083247860.html
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/11/1081110897_108:0:1799:1268_1920x0_80_0_0_3f04f51abad35526eea8d03fe9e6fcc9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
قطاع غزة, اسرائيل, أخبار تركيا اليوم
قطاع غزة, اسرائيل, أخبار تركيا اليوم

أردوغان يتهم تل أبيب بإخفاء حيازة أسلحة نووية

18:01 GMT 17.11.2023
© AFP 2023 / MIKHAIL KLIMENTYEVالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2023
© AFP 2023 / MIKHAIL KLIMENTYEV
تابعنا عبر
صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، بأن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية، لكنها لا تعترف بذلك.
وأوضح أردوغان، في مؤتمر صحفي مشترك في برلين، مع المستشار الألماني أولاف شولتس: "هل تمتلك إسرائيل أسلحة نووية الآن؟، ولكن إذا سألت إسرائيل، فلن يقولوا نعم، لأنهم يتقنون الكذب بشكل جيد للغاية".
ويُجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زيارة إلى ألمانيا هي الأولى منذ 2020، قُبيل الانتخابات البلدية في مدينتي أنقرة وإسطنبول، بينما تتواصل الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة.
قصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2023
الإعلام الحكومي في غزة: عدد الشهداء بلغ 12 ألفا بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة
17:43 GMT
ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء الماضي، إسرائيل بأنها "دولة إرهابية"، وتحدث في البرلمان التركي، قائلاً: "إسرائيل ترهب غزة، إسرائيل دولة إرهابية".
كما حث أردوغان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على "الاعتراف بامتلاك إسرائيل للقنابل النووية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:29 GMTНаземная операция внутри сектора Газа, Палестина - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "القسام" تقصف تل أبيب مجددا.. فيديو وصور13:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала