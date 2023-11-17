https://sputnikarabic.ae/20231117/أردوغان-يتهم-تل-أبيب-بإخفاء-حيازة-أسلحة-نووية-1083248275.html
أردوغان يتهم تل أبيب بإخفاء حيازة أسلحة نووية
أردوغان يتهم تل أبيب بإخفاء حيازة أسلحة نووية
صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، بأن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية، لكنها لا تعترف بذلك. 17.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-17T18:01+0000
2023-11-17T18:01+0000
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اسرائيل
أخبار تركيا اليوم
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وأوضح أردوغان، في مؤتمر صحفي مشترك في برلين، مع المستشار الألماني أولاف شولتس: "هل تمتلك إسرائيل أسلحة نووية الآن؟، ولكن إذا سألت إسرائيل، فلن يقولوا نعم، لأنهم يتقنون الكذب بشكل جيد للغاية".ويُجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زيارة إلى ألمانيا هي الأولى منذ 2020، قُبيل الانتخابات البلدية في مدينتي أنقرة وإسطنبول، بينما تتواصل الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة.ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء الماضي، إسرائيل بأنها "دولة إرهابية"، وتحدث في البرلمان التركي، قائلاً: "إسرائيل ترهب غزة، إسرائيل دولة إرهابية".كما حث أردوغان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على "الاعتراف بامتلاك إسرائيل للقنابل النووية".
https://sputnikarabic.ae/20231117/الإعلام-الحكومي-في-غزة-عدد-الشهداء-بلغ-12-ألفا-بينهم-5-آلاف-طفل-و3300-امرأة-1083247860.html
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قطاع غزة, اسرائيل, أخبار تركيا اليوم
قطاع غزة, اسرائيل, أخبار تركيا اليوم
أردوغان يتهم تل أبيب بإخفاء حيازة أسلحة نووية
صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، بأن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية، لكنها لا تعترف بذلك.
وأوضح أردوغان، في مؤتمر صحفي مشترك في برلين، مع المستشار الألماني أولاف شولتس: "هل تمتلك إسرائيل أسلحة نووية الآن؟، ولكن إذا سألت إسرائيل، فلن يقولوا نعم، لأنهم يتقنون الكذب بشكل جيد للغاية".
ويُجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زيارة إلى ألمانيا هي الأولى منذ 2020، قُبيل الانتخابات البلدية في مدينتي أنقرة وإسطنبول، بينما تتواصل الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة.
ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء الماضي، إسرائيل بأنها "دولة إرهابية"
، وتحدث في البرلمان التركي، قائلاً: "إسرائيل ترهب غزة، إسرائيل دولة إرهابية".
كما حث أردوغان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على "الاعتراف بامتلاك إسرائيل للقنابل النووية".