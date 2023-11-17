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Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231117/إعلام-غربي-الولايات-المتحدة-عليها-أن-تبدأ-مفاوضات-مع-روسيا-بشأن-هدنة-في-أوكرانيا-1083247021.html
إعلام غربي: الولايات المتحدة عليها أن تبدأ مفاوضات مع روسيا بشأن هدنة في أوكرانيا
إعلام غربي: الولايات المتحدة عليها أن تبدأ مفاوضات مع روسيا بشأن هدنة في أوكرانيا
أفادت صحيفة أمريكية، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بحاجة لبدء مفاوضات مع روسيا بشأن هدنة في أوكرانيا. 17.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-17T17:08+0000
2023-11-17T17:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وأضافت الصحيفة: "على الولايات المتحدة أن تبدأ مشاورات مع أوكرانيا وشركائها الأوروبيين بشأن استراتيجية تقوم على استعداد كييف للتفاوض على وقف لإطلاق النار مع روسيا"، مؤكدة "حاجة القوات الأوكرانية إلى الانتقال من الأعمال الهجومية إلى الأعمال الدفاعية".وأشارت الصحيفة إلى أن أهداف الغرب وسلطات كييف لم تتوافق مع قدراتها ومواردها، ومثل هذا الخطأ الاستراتيجي يجب أن يؤدي إلى إعادة تقييم السياسة الخارجية لأوكرانيا.ولفتت صحيفة "نيويورك تايمز" الانتباه إلى حقيقة أن كييف تفتقر ليس فقط إلى اهتمام وسائل الإعلام، ولكن أيضا إلى الذخيرة، وعلى الرغم من وعد بايدن بدعم كل من أوكرانيا وإسرائيل، إلا أن الأخيرة قد تحتاج في النهاية إلى أسلحة، والتي تنفد الآن بشكل ملحوظ.وأعربت روسيا مرارًا عن استعدادها للمفاوضات، لكن سلطات كييف فرضت حظرًا عليها على المستوى التشريعي. وأشار الكرملين أيضا إلى أنه لا توجد الآن شروط مسبقة لانتقال الوضع إلى مسار سلمي، بينما يظل تحقيق أهداف العملية الخاصة أولوية مطلقة لموسكو، ووفقا لفلاديمير بوتين، لم ترفض روسيا أبدا الحوار، لكن على الجانب الآخر أن يعبّر عن استعداده له بشكل مباشر.
https://sputnikarabic.ae/20231117/وزير-إسرائيلي-إمداد-غزة-بالوقود-إجراء-لمرة-واحدة-ولا-يعني-تغييرا-في-الاستراتيجية-1083245417.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا
العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا

إعلام غربي: الولايات المتحدة عليها أن تبدأ مفاوضات مع روسيا بشأن هدنة في أوكرانيا

17:08 GMT 17.11.2023
© Sputnik . Ivan Rodionov / الانتقال إلى بنك الصورالوضع بالقرب من ماريوبول - علم أوكرانيا والزي العسكري تركها الجيش الأوكراني، أوكرانيا 28 فيراير 2022
الوضع بالقرب من ماريوبول - علم أوكرانيا والزي العسكري تركها الجيش الأوكراني، أوكرانيا 28 فيراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2023
© Sputnik . Ivan Rodionov
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أفادت صحيفة أمريكية، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بحاجة لبدء مفاوضات مع روسيا بشأن هدنة في أوكرانيا.
وأضافت الصحيفة: "على الولايات المتحدة أن تبدأ مشاورات مع أوكرانيا وشركائها الأوروبيين بشأن استراتيجية تقوم على استعداد كييف للتفاوض على وقف لإطلاق النار مع روسيا"، مؤكدة "حاجة القوات الأوكرانية إلى الانتقال من الأعمال الهجومية إلى الأعمال الدفاعية".
وأشارت الصحيفة إلى أن أهداف الغرب وسلطات كييف لم تتوافق مع قدراتها ومواردها، ومثل هذا الخطأ الاستراتيجي يجب أن يؤدي إلى إعادة تقييم السياسة الخارجية لأوكرانيا.

ولخصت صحيفة "فورين أفيرز" المقال: "يجب أن تدرك كييف أنه من الضروري التوقف عن محاولة الاستيلاء على الأراضي، والتركيز على الحفاظ على الجزء المتبقي من البلاد واستعادة السيطرة عليه".

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16:03 GMT

وكتبت وسائل الإعلام الغربية، في الآونة الأخيرة، بشكل متزايد، أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد سئموا من الصراع الأوكراني، وأن دعم نظام زيلينسكي يضعف.

ولفتت صحيفة "نيويورك تايمز" الانتباه إلى حقيقة أن كييف تفتقر ليس فقط إلى اهتمام وسائل الإعلام، ولكن أيضا إلى الذخيرة، وعلى الرغم من وعد بايدن بدعم كل من أوكرانيا وإسرائيل، إلا أن الأخيرة قد تحتاج في النهاية إلى أسلحة، والتي تنفد الآن بشكل ملحوظ.
وأعربت روسيا مرارًا عن استعدادها للمفاوضات، لكن سلطات كييف فرضت حظرًا عليها على المستوى التشريعي. وأشار الكرملين أيضا إلى أنه لا توجد الآن شروط مسبقة لانتقال الوضع إلى مسار سلمي، بينما يظل تحقيق أهداف العملية الخاصة أولوية مطلقة لموسكو، ووفقا لفلاديمير بوتين، لم ترفض روسيا أبدا الحوار، لكن على الجانب الآخر أن يعبّر عن استعداده له بشكل مباشر.
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