https://sputnikarabic.ae/20231117/الجنود-الروس-يحصلون-على-وحدة-تحكم-عن-بعد-لأسلحة-الرشاش-1083232648.html
الجنود الروس يحصلون على وحدة تحكم عن بعد لأسلحة الرشاش
الجنود الروس يحصلون على وحدة تحكم عن بعد لأسلحة الرشاش
قام متخصصون من شركة "روستيخ" الروسية الحكومية، بتطوير منصة تحكم عن بعد لمدفع رشاش، بناءً على طلب مباشر من الجنود الروس في المنطقة العسكرية الخاصة. 17.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-17T11:25+0000
2023-11-17T11:25+0000
2023-11-17T11:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وفقًا للخدمة الصحفية للشركة الحكومية، تم تجهيز وحدة التحكم بكاميرا فيديو عالية الدقة "Full HD".يمكن للمشغل على مسافة تصل إلى كيلومتر واحد التحكم في الوحدة باستخدام محطة تتكون من شاشة "LCD" وعصا التحكم.يمكن أيضًا صنع محطة التحكم على شكل علبة وتكون مجهزة بوحدة تصوير حراري بالإضافة إلى جهاز رؤية ليلية. وقد استغرق العمل على إنشاء الوحدة شهرين فقط.وقالت "روستيخ" في بيان: "تم اختبار المنصة في وضع قتالي حقيقي، وتم تسليم أربعة أجهزة إلى منطقة العمليات الخاصة. وسيتم تسليم خمس وحدات أخرى قبل نهاية العام".
https://sputnikarabic.ae/20231117/الكشف-عن-أول-مؤشر-حقيقي-لسقوط-نظام-كييف--1083231383.html
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الجنود الروس يحصلون على وحدة تحكم عن بعد لأسلحة الرشاش
11:25 GMT 17.11.2023 (تم التحديث: 11:26 GMT 17.11.2023)
قام متخصصون من شركة "روستيخ" الروسية الحكومية، بتطوير منصة تحكم عن بعد لمدفع رشاش، بناءً على طلب مباشر من الجنود الروس في المنطقة العسكرية الخاصة.
وفقًا للخدمة الصحفية للشركة الحكومية، تم تجهيز وحدة التحكم بكاميرا فيديو عالية الدقة "Full HD".
يمكن للمشغل على مسافة تصل إلى كيلومتر واحد التحكم في الوحدة باستخدام محطة تتكون من شاشة "LCD" وعصا التحكم.
يمكن أيضًا صنع محطة التحكم على شكل علبة وتكون مجهزة بوحدة تصوير حراري بالإضافة إلى جهاز رؤية ليلية. وقد استغرق العمل على إنشاء الوحدة شهرين فقط.
وقالت "روستيخ" في بيان: "تم اختبار المنصة في وضع قتالي حقيقي، وتم تسليم أربعة أجهزة إلى منطقة العمليات الخاصة. وسيتم تسليم خمس وحدات أخرى قبل نهاية العام".