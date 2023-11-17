عربي
إعلام: مقتل قيادي كبير لدى "حماس" بغارة إسرائيلية
Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231117/الجنود-الروس-يحصلون-على-وحدة-تحكم-عن-بعد-لأسلحة-الرشاش-1083232648.html
الجنود الروس يحصلون على وحدة تحكم عن بعد لأسلحة الرشاش
الجنود الروس يحصلون على وحدة تحكم عن بعد لأسلحة الرشاش
قام متخصصون من شركة "روستيخ" الروسية الحكومية، بتطوير منصة تحكم عن بعد لمدفع رشاش، بناءً على طلب مباشر من الجنود الروس في المنطقة العسكرية الخاصة. 17.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-17T11:25+0000
2023-11-17T11:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/11/1083232469_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_5adb613691f401af9367cd4536f7504f.jpg
وفقًا للخدمة الصحفية للشركة الحكومية، تم تجهيز وحدة التحكم بكاميرا فيديو عالية الدقة "Full HD".يمكن للمشغل على مسافة تصل إلى كيلومتر واحد التحكم في الوحدة باستخدام محطة تتكون من شاشة "LCD" وعصا التحكم.يمكن أيضًا صنع محطة التحكم على شكل علبة وتكون مجهزة بوحدة تصوير حراري بالإضافة إلى جهاز رؤية ليلية. وقد استغرق العمل على إنشاء الوحدة شهرين فقط.وقالت "روستيخ" في بيان: "تم اختبار المنصة في وضع قتالي حقيقي، وتم تسليم أربعة أجهزة إلى منطقة العمليات الخاصة. وسيتم تسليم خمس وحدات أخرى قبل نهاية العام".
https://sputnikarabic.ae/20231117/الكشف-عن-أول-مؤشر-حقيقي-لسقوط-نظام-كييف--1083231383.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/11/1083232469_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_3d6c92abb3a898a2d8320d2a83b70dcd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

الجنود الروس يحصلون على وحدة تحكم عن بعد لأسلحة الرشاش

11:25 GMT 17.11.2023 (تم التحديث: 11:26 GMT 17.11.2023)
© Photo / t.me/rostecruوحدة تحكم عن بعد لأسلحة الرشاش من تصنيع شركة "روستيخ" الروسية
وحدة تحكم عن بعد لأسلحة الرشاش من تصنيع شركة روستيخ الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2023
© Photo / t.me/rostecru
تابعنا عبر
قام متخصصون من شركة "روستيخ" الروسية الحكومية، بتطوير منصة تحكم عن بعد لمدفع رشاش، بناءً على طلب مباشر من الجنود الروس في المنطقة العسكرية الخاصة.
وفقًا للخدمة الصحفية للشركة الحكومية، تم تجهيز وحدة التحكم بكاميرا فيديو عالية الدقة "Full HD".
يمكن للمشغل على مسافة تصل إلى كيلومتر واحد التحكم في الوحدة باستخدام محطة تتكون من شاشة "LCD" وعصا التحكم.
إطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكشف عن أول مؤشر حقيقي لسقوط نظام كييف
10:13 GMT
يمكن أيضًا صنع محطة التحكم على شكل علبة وتكون مجهزة بوحدة تصوير حراري بالإضافة إلى جهاز رؤية ليلية. وقد استغرق العمل على إنشاء الوحدة شهرين فقط.
وقالت "روستيخ" في بيان: "تم اختبار المنصة في وضع قتالي حقيقي، وتم تسليم أربعة أجهزة إلى منطقة العمليات الخاصة. وسيتم تسليم خمس وحدات أخرى قبل نهاية العام".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Наземная операция внутри сектора Газа, Палестина - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تواصل عملياتها للسيطرة على غزة.. فيديو وصور11:45 GMTВоеннослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала