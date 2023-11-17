https://sputnikarabic.ae/20231117/الدفاعات-الروسية-تدمر-صاروخين-أوكرانيين-من-طراز-نبتون-فوق-البحر-الأسود-1083229734.html
الدفاعات الروسية تدمر صاروخين أوكرانيين من طراز "نبتون" فوق البحر الأسود
الدفاعات الروسية تدمر صاروخين أوكرانيين من طراز "نبتون" فوق البحر الأسود
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت صاروخين أوكرانيين مضادين للسفن من طراز "نبتون" فوق البحر الأسود قبالة سواحل شبه جزيرة القرم. 17.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-17T09:19+0000
2023-11-17T09:19+0000
2023-11-17T09:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان: "في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، في حوالي الساعة 10.40 بتوقيت موسكو، تم إيقاف محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام صاروخي "نبتون" المضادين للسفن ضد أهداف على أراضي روسيا. وتم اكتشاف الصواريخ الأوكرانية وتدميرها فوق البحر الأسود قبالة سواحل شبه جزيرة القرم، باستخدام أنظمة الدفاع الجوي المناوبة".وقبل ذلك بقليل، قال حاكم سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجاييف، إن الدفاع الجوي في المنطقة المائية فوق القسم الشمالي للبحر الأسود أسقط هدفين جويين.وكتب على "تلغرام": "تم تشغيل نظام الدفاع الجوي في سيفاستوبول. ووفقا للبيانات الأولية، تم إسقاط هدفين جويين في المنطقة المائية فوق الرصيف الشمالي".ووفقا لخدمة الطوارئ في سيفاستوبول، لم يتم تسجيل أي أضرار في البنية التحتية في الوقت الحالي. ورصد الوضع مستمر".
https://sputnikarabic.ae/20231117/القوات-الروسية-تقدم-عرض-ليزر-ثلاثي-الأبعاد-محبطا-للجيش-الأوكراني-فيديو-1083226270.html
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روسيا, رصد عسكري
الدفاعات الروسية تدمر صاروخين أوكرانيين من طراز "نبتون" فوق البحر الأسود
09:19 GMT 17.11.2023 (تم التحديث: 09:30 GMT 17.11.2023)
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت صاروخين أوكرانيين مضادين للسفن من طراز "نبتون" فوق البحر الأسود قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.
وقالت الوزارة في بيان: "في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، في حوالي الساعة 10.40 بتوقيت موسكو، تم إيقاف محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام صاروخي "نبتون" المضادين للسفن ضد أهداف على أراضي روسيا. وتم اكتشاف الصواريخ الأوكرانية وتدميرها فوق البحر الأسود قبالة سواحل شبه جزيرة القرم، باستخدام أنظمة الدفاع الجوي المناوبة".
وقبل ذلك بقليل، قال حاكم سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجاييف، إن الدفاع الجوي في المنطقة المائية فوق القسم الشمالي للبحر الأسود أسقط هدفين جويين.
وكتب على "تلغرام": "تم تشغيل نظام الدفاع الجوي في سيفاستوبول. ووفقا للبيانات الأولية، تم إسقاط هدفين جويين في المنطقة المائية فوق الرصيف الشمالي".
ووفقا لخدمة الطوارئ في سيفاستوبول، لم يتم تسجيل أي أضرار في البنية التحتية في الوقت الحالي. ورصد الوضع مستمر".