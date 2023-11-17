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https://sputnikarabic.ae/20231117/الدفاع-الروسية-تعلن-اكتمال-إنشاء-الجزء-الروسي-من-النظام-الدولي-لرصد-التجارب-النووية-هذا-العام-1083231512.html
الدفاع الروسية تعلن اكتمال إنشاء الجزء الروسي من النظام الدولي لرصد التجارب النووية هذا العام
الدفاع الروسية تعلن اكتمال إنشاء الجزء الروسي من النظام الدولي لرصد التجارب النووية هذا العام
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أنه من المقرر الانتهاء من إنشاء الجزء الروسي من النظام الدولي لمراقبة التجارب النووية هذا العام. 17.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-17T10:20+0000
2023-11-17T10:20+0000
روسيا
العالم
رصد عسكري
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ووفقا لبيان الوزارة، أنه تم عقد اجتماع للجنة التنسيق لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في يوجنو ساخالينسك، حول موضوع إنشاء وتشغيل الجزء الروسي من نظام الرصد الدولي للتجارب النووية.وأضاف البيان أنه شارك في أعمال اللجنة ممثلون عن وزارة الدفاع الروسية، ووزارة الخارجية، وممثلون عن شركة "روساتوم"، ومعهد عموم روسيا للبحوث العلمية للأتمتة الذي يحمل اسم "دوخوف"، ومدير آلية التعاون الدولي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية هوولي بيريز كامبوس.وخلال اللقاء، أشار رئيس الوفد الروسي، نائب رئيس دائرة المراقبة الخاصة بوزارة الدفاع الروسية العقيد أليكسي أستاخوف، إلى أنه من المخطط هذا العام استكمال إنشاء الجزء الروسي من المدرعة، حسبما ذكر بيان الدفاع الروسية.وأوضح أستاخوف خلال الاجتماع أن المتخصصين الروس يقدمون الدعم الشامل لأنشطة اللجنة التحضيرية التابعة لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، والتي تهدف إلى إنشاء وتطوير جميع عناصر نظام التحقق المنصوص عليه في المعاهدة.الجدير بالذكر أن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، هي معاهدة متعددة الأطراف اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 سبتمبر/أيلول 1996، لمنع انتشار الأسلحة النووية بجميع جوانبه، وفي 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونًا يسحب بموجبه جمهورية روسيا الاتحادية التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
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روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

الدفاع الروسية تعلن اكتمال إنشاء الجزء الروسي من النظام الدولي لرصد التجارب النووية هذا العام

10:20 GMT 17.11.2023
© Sputnik . WASIM SULIMANوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أنه من المقرر الانتهاء من إنشاء الجزء الروسي من النظام الدولي لمراقبة التجارب النووية هذا العام.
ووفقا لبيان الوزارة، أنه تم عقد اجتماع للجنة التنسيق لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في يوجنو ساخالينسك، حول موضوع إنشاء وتشغيل الجزء الروسي من نظام الرصد الدولي للتجارب النووية.
وأضاف البيان أنه شارك في أعمال اللجنة ممثلون عن وزارة الدفاع الروسية، ووزارة الخارجية، وممثلون عن شركة "روساتوم"، ومعهد عموم روسيا للبحوث العلمية للأتمتة الذي يحمل اسم "دوخوف"، ومدير آلية التعاون الدولي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية هوولي بيريز كامبوس.
وخلال اللقاء، أشار رئيس الوفد الروسي، نائب رئيس دائرة المراقبة الخاصة بوزارة الدفاع الروسية العقيد أليكسي أستاخوف، إلى أنه من المخطط هذا العام استكمال إنشاء الجزء الروسي من المدرعة، حسبما ذكر بيان الدفاع الروسية.
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وأوضح أستاخوف خلال الاجتماع أن المتخصصين الروس يقدمون الدعم الشامل لأنشطة اللجنة التحضيرية التابعة لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، والتي تهدف إلى إنشاء وتطوير جميع عناصر نظام التحقق المنصوص عليه في المعاهدة.
الجدير بالذكر أن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، هي معاهدة متعددة الأطراف اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 سبتمبر/أيلول 1996، لمنع انتشار الأسلحة النووية بجميع جوانبه، وفي 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونًا يسحب بموجبه جمهورية روسيا الاتحادية التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
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