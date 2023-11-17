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القوات الروسية تسقط 3 مقاتلات "ميغ-29" أوكرانية و198 مسيرة خلال أسبوع
Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231117/القوات-الروسية-تجري-تدريبات-واسعة-على-إنشاء-جسور-عائمة-في-منطقة-العميلة-العسكرية-الخاصة-1083238366.html
القوات الروسية تجري تدريبات واسعة على إنشاء جسور عائمة في منطقة العميلة العسكرية الخاصة
القوات الروسية تجري تدريبات واسعة على إنشاء جسور عائمة في منطقة العميلة العسكرية الخاصة
أجرت القوات الروسية تدريبات واسعة النطاق لوحدات المعابر العائمة في منطقة العمليات الخاصة، وتم عرض قدرات القوات الهندسية على إنشاء معابر عبر حواجز مائية واسعة. 17.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-17T13:18+0000
2023-11-17T13:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال قائد الوحدة الملقب بـ "بيريل" لوكالة "سبوتنيك": "تتمتع وحدة المعابر العائمة التابعة لوحدتنا بخبرة كبيرة في التغلب على عوائق المياه في اتجاهات تكتيكية مختلفة، باستخدام الأساليب القياسية وغير القياسية لأداء المهام، سواء على عوائق المياه الواسعة أو الضيقة".ووفقا له، فإن وحدات مهندسي القوات المسلحة الروسية قادرة على العمل في أي وقت من اليوم وفي أي ظرف جوي.وأشار إلى: "أننا قادرون على العمل ليلا ونهارا، وفي أي ظرف جوي، والفريق العسكري منسق بشكل جيد، والمهارات العملية على مستوى عال، وقد حصل معظم الفريق على جوائز من الدولة".
https://sputnikarabic.ae/20231117/القوات-الروسية-تقدم-عرض-ليزر-ثلاثي-الأبعاد-محبطا-للجيش-الأوكراني-فيديو-1083226270.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تجري تدريبات واسعة على إنشاء جسور عائمة في منطقة العميلة العسكرية الخاصة

13:18 GMT 17.11.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankovالدبابات والمدرعات تعبر النهر على جسر عائم شيدته وحدات الهندسة التابعة للجيش الروسي الخامس أثناء تدريباتها على عبور الموانع المائية
الدبابات والمدرعات تعبر النهر على جسر عائم شيدته وحدات الهندسة التابعة للجيش الروسي الخامس أثناء تدريباتها على عبور الموانع المائية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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أجرت القوات الروسية تدريبات واسعة النطاق لوحدات المعابر العائمة في منطقة العمليات الخاصة، وتم عرض قدرات القوات الهندسية على إنشاء معابر عبر حواجز مائية واسعة.
وقال قائد الوحدة الملقب بـ "بيريل" لوكالة "سبوتنيك": "تتمتع وحدة المعابر العائمة التابعة لوحدتنا بخبرة كبيرة في التغلب على عوائق المياه في اتجاهات تكتيكية مختلفة، باستخدام الأساليب القياسية وغير القياسية لأداء المهام، سواء على عوائق المياه الواسعة أو الضيقة".
ليزر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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08:07 GMT
ووفقا له، فإن وحدات مهندسي القوات المسلحة الروسية قادرة على العمل في أي وقت من اليوم وفي أي ظرف جوي.
وأشار إلى: "أننا قادرون على العمل ليلا ونهارا، وفي أي ظرف جوي، والفريق العسكري منسق بشكل جيد، والمهارات العملية على مستوى عال، وقد حصل معظم الفريق على جوائز من الدولة".
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