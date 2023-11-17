https://sputnikarabic.ae/20231117/القوات-الروسية-تستخدم-لانتسيت-الليلية-لأول-مرة-فيديو-1083225849.html
القوات الروسية تستخدم "لانتسيت" الليلية لأول مرة... فيديو
القوات الروسية تستخدم "لانتسيت" الليلية لأول مرة... فيديو
نشرت قناة "كريلاتي"، التي تغطي عمل القوات المحمولة جوا في منطقة العمليات الخاصة، فيديو لأحد الاستخدامات الأولى للنسخة الجديدة من الطائرة المسيرة الانتحارية... 17.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-17T07:47+0000
2023-11-17T07:47+0000
2023-11-17T07:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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تمت إضافة جهاز تصوير حراري إلى نظام توجيه الطائرة المسيرة، بحيث يمكن استخدام الطائرة في الليل.وقال المظليون الروس: "نحن فخورون بأن نقدم لكم لقطات من الاستخدام الليلي لـ"لانتسيت". التقدم لا يتوقف، ووسائل الحرب الإلكترونية لا يمكنها إيقاف "لانتسيت"، وهي الآن تحلق لمسافة أبعد، ويمكن الآن استخدامها على مدار الساعة"، حسبما ذكرت صحيفة "روسكوي أوروجي".في وقت سابق، ظهرت في منطقة العملية العسكرية الخاصة، نسخة "لانتسيت"، القادرة على التغلب على حماية المركبات المدرعة في شكل شبكات وشبكات مضادة للطائرات المسيرة. بفضل التصميم الجديد للرأس الحربي للطائرة المسيرة، فإنها تطلق، عند الاقتراب، ذخيرة بحشوة مشكلة مدمرة للهدف. كما تم تطوير نسخة من الطائرة المسيرة مع زيادة مدى الطيران إلى 80 كيلومترا. وبمساعدتها، تم تدمير العديد من المقاتلات الأوكرانية في مطاراتها المحلية.أصبحت "لانتسيت"، التي طورتها شركة "كلاشينكوف"، واحدة من أكثر الوسائل فعالية لمكافحة المركبات المدرعة. هناك اهتمام كبير بالطائرة المسيرة في جميع أنحاء العالم، ولكن لا يتم تصدير الطائرة المسيرة هذه حتى الآن.
https://sputnikarabic.ae/20231117/برادلي-أمريكية-فقدت-جزءا-منها-بضربة-نوعية--1083223368.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تستخدم "لانتسيت" الليلية لأول مرة... فيديو
07:47 GMT 17.11.2023 (تم التحديث: 07:57 GMT 17.11.2023)
نشرت قناة "كريلاتي"، التي تغطي عمل القوات المحمولة جوا في منطقة العمليات الخاصة، فيديو لأحد الاستخدامات الأولى للنسخة الجديدة من الطائرة المسيرة الانتحارية "لانتسيت".
تمت إضافة جهاز تصوير حراري إلى نظام توجيه الطائرة المسيرة، بحيث يمكن استخدام الطائرة في الليل.
وقال المظليون الروس: "نحن فخورون بأن نقدم لكم لقطات من الاستخدام الليلي لـ"لانتسيت". التقدم لا يتوقف، ووسائل الحرب الإلكترونية لا يمكنها إيقاف "لانتسيت"، وهي الآن تحلق لمسافة أبعد، ويمكن الآن استخدامها على مدار الساعة"، حسبما ذكرت صحيفة "روسكوي أوروجي"
.
في وقت سابق، ظهرت في منطقة العملية العسكرية الخاصة، نسخة "لانتسيت"، القادرة على التغلب على حماية المركبات المدرعة في شكل شبكات وشبكات مضادة للطائرات المسيرة. بفضل التصميم الجديد للرأس الحربي للطائرة المسيرة، فإنها تطلق، عند الاقتراب، ذخيرة بحشوة مشكلة مدمرة للهدف. كما تم تطوير نسخة من الطائرة المسيرة مع زيادة مدى الطيران إلى 80 كيلومترا. وبمساعدتها، تم تدمير العديد من المقاتلات الأوكرانية في مطاراتها المحلية.
أصبحت "لانتسيت"، التي طورتها شركة "كلاشينكوف"، واحدة من أكثر الوسائل فعالية لمكافحة المركبات المدرعة. هناك اهتمام كبير بالطائرة المسيرة في جميع أنحاء العالم، ولكن لا يتم تصدير الطائرة المسيرة هذه حتى الآن.