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Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231117/المدفعية-الروسية-تضرب-تجمعا-لقوات-المشاة-الأوكرانية-ومستودعاتها-قرب-سوليدار-1083223228.html
المدفعية الروسية تضرب تجمعا لقوات المشاة الأوكرانية ومستودعاتها قرب سوليدار
المدفعية الروسية تضرب تجمعا لقوات المشاة الأوكرانية ومستودعاتها قرب سوليدار
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طاقم مدفع هاوتزر من طراز "دي-20" التابع للمظليين الروس بالقرب من سوليدار في جمهورية دونيتسك أصاب تجمعا للمشاة الأوكرانية... 17.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-17T05:24+0000
2023-11-17T05:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وقالت الوزارة في بيان: "في منطقة سوليدار، أطلق طاقم المدفعية التابعة لمظليي "تولا" النار على المنطقة التي تركزت فيها القوى العاملة للعدو، وكذلك على مستودعات الذخيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. وبعد الانتهاء من العمل القتالي، قام طاقم مدافع الهاوتزر بسرعة بتمويه المدفع وتراجعوا إلى المخبأ".وتم إطلاق النيران من مدفع "هاوتزردي-20" عيار 152 ملم. تعمل المدافع جنبًا إلى جنب مع طائرات الاستطلاع المسيرة، التي تكتشف الأهداف، وبعد ذلك يتم نقل إحداثياتها إلى مركز التحكم، الذي يقوم بحساب البيانات الأولية إلى أين يجب توجيه المدفعية.عادةً ما تشمل مهام مدافع الهاوتزر "دي-20"، تدمير مراكز القوات المسلحة الأوكرانية، والهياكل الدفاعية، ومستودعات الذخيرة والمعدات والقضاء على أفراد العدو. تطلق مدافع الهاوتزر إلى مدى يصل إلى 17 كيلومترًا ويمكنها إطلاق ما يصل إلى خمس قذائف في الدقيقة.
https://sputnikarabic.ae/20231117/القوات-الروسية-تحيد-70-عسكريا-أوكرانيا-وتدمر-5-أطقم-هاون-على-محور-جنوب-دونيتسك-1083222396.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

المدفعية الروسية تضرب تجمعا لقوات المشاة الأوكرانية ومستودعاتها قرب سوليدار

05:24 GMT 17.11.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمنصة مدفعية ذاتية الدفع "أكاتسيا" التابعة للقوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة.
منصة مدفعية ذاتية الدفع أكاتسيا التابعة للقوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2023
© Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طاقم مدفع هاوتزر من طراز "دي-20" التابع للمظليين الروس بالقرب من سوليدار في جمهورية دونيتسك أصاب تجمعا للمشاة الأوكرانية ومستودعات ذخيرة.
وقالت الوزارة في بيان: "في منطقة سوليدار، أطلق طاقم المدفعية التابعة لمظليي "تولا" النار على المنطقة التي تركزت فيها القوى العاملة للعدو، وكذلك على مستودعات الذخيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. وبعد الانتهاء من العمل القتالي، قام طاقم مدافع الهاوتزر بسرعة بتمويه المدفع وتراجعوا إلى المخبأ".
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2023
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وتم إطلاق النيران من مدفع "هاوتزردي-20" عيار 152 ملم. تعمل المدافع جنبًا إلى جنب مع طائرات الاستطلاع المسيرة، التي تكتشف الأهداف، وبعد ذلك يتم نقل إحداثياتها إلى مركز التحكم، الذي يقوم بحساب البيانات الأولية إلى أين يجب توجيه المدفعية.
عادةً ما تشمل مهام مدافع الهاوتزر "دي-20"، تدمير مراكز القوات المسلحة الأوكرانية، والهياكل الدفاعية، ومستودعات الذخيرة والمعدات والقضاء على أفراد العدو. تطلق مدافع الهاوتزر إلى مدى يصل إلى 17 كيلومترًا ويمكنها إطلاق ما يصل إلى خمس قذائف في الدقيقة.
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