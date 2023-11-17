https://sputnikarabic.ae/20231117/المدفعية-الروسية-تضرب-تجمعا-لقوات-المشاة-الأوكرانية-ومستودعاتها-قرب-سوليدار-1083223228.html
المدفعية الروسية تضرب تجمعا لقوات المشاة الأوكرانية ومستودعاتها قرب سوليدار
المدفعية الروسية تضرب تجمعا لقوات المشاة الأوكرانية ومستودعاتها قرب سوليدار
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طاقم مدفع هاوتزر من طراز "دي-20" التابع للمظليين الروس بالقرب من سوليدار في جمهورية دونيتسك أصاب تجمعا للمشاة الأوكرانية... 17.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-17T05:24+0000
2023-11-17T05:24+0000
2023-11-17T05:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0a/1073344949_0:208:3167:1989_1920x0_80_0_0_9ba24df7bd71b6f813697c9c8f07791b.jpg
وقالت الوزارة في بيان: "في منطقة سوليدار، أطلق طاقم المدفعية التابعة لمظليي "تولا" النار على المنطقة التي تركزت فيها القوى العاملة للعدو، وكذلك على مستودعات الذخيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. وبعد الانتهاء من العمل القتالي، قام طاقم مدافع الهاوتزر بسرعة بتمويه المدفع وتراجعوا إلى المخبأ".وتم إطلاق النيران من مدفع "هاوتزردي-20" عيار 152 ملم. تعمل المدافع جنبًا إلى جنب مع طائرات الاستطلاع المسيرة، التي تكتشف الأهداف، وبعد ذلك يتم نقل إحداثياتها إلى مركز التحكم، الذي يقوم بحساب البيانات الأولية إلى أين يجب توجيه المدفعية.عادةً ما تشمل مهام مدافع الهاوتزر "دي-20"، تدمير مراكز القوات المسلحة الأوكرانية، والهياكل الدفاعية، ومستودعات الذخيرة والمعدات والقضاء على أفراد العدو. تطلق مدافع الهاوتزر إلى مدى يصل إلى 17 كيلومترًا ويمكنها إطلاق ما يصل إلى خمس قذائف في الدقيقة.
https://sputnikarabic.ae/20231117/القوات-الروسية-تحيد-70-عسكريا-أوكرانيا-وتدمر-5-أطقم-هاون-على-محور-جنوب-دونيتسك-1083222396.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0a/1073344949_436:0:3167:2048_1920x0_80_0_0_cb16ecc709d9265a1ab3231d314fc691.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
المدفعية الروسية تضرب تجمعا لقوات المشاة الأوكرانية ومستودعاتها قرب سوليدار
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طاقم مدفع هاوتزر من طراز "دي-20" التابع للمظليين الروس بالقرب من سوليدار في جمهورية دونيتسك أصاب تجمعا للمشاة الأوكرانية ومستودعات ذخيرة.
وقالت الوزارة في بيان: "في منطقة سوليدار، أطلق طاقم المدفعية التابعة لمظليي "تولا" النار على المنطقة التي تركزت فيها القوى العاملة للعدو، وكذلك على مستودعات الذخيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. وبعد الانتهاء من العمل القتالي، قام طاقم مدافع الهاوتزر بسرعة بتمويه المدفع وتراجعوا إلى المخبأ".
وتم إطلاق النيران من مدفع "هاوتزردي-20" عيار 152 ملم. تعمل المدافع جنبًا إلى جنب مع طائرات الاستطلاع المسيرة، التي تكتشف الأهداف، وبعد ذلك يتم نقل إحداثياتها إلى مركز التحكم، الذي يقوم بحساب البيانات الأولية إلى أين يجب توجيه المدفعية.
عادةً ما تشمل مهام مدافع الهاوتزر "دي-20"، تدمير مراكز القوات المسلحة الأوكرانية، والهياكل الدفاعية، ومستودعات الذخيرة والمعدات والقضاء على أفراد العدو. تطلق مدافع الهاوتزر إلى مدى يصل إلى 17 كيلومترًا ويمكنها إطلاق ما يصل إلى خمس قذائف في الدقيقة.