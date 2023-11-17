https://sputnikarabic.ae/20231117/الهباش-لـسبوتنيك-اقتحام-المستشفيات-في-غزة-تم-بموافقة-أمريكية-1083238472.html
الهباش لـ"سبوتنيك": اقتحام المستشفيات في غزة تم بموافقة أمريكية
الهباش لـ"سبوتنيك": اقتحام المستشفيات في غزة تم بموافقة أمريكية
صرّح مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية، محمود الهباش، اليوم الجمعة، أن أمريكا هي صاحبة القرار وهي من أعطت إسرائيل الضوء الأخضر للاعتداء على المستشفيات... 17.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-17T13:22+0000
2023-11-17T13:22+0000
2023-11-17T13:22+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
العالم العربي
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وقال الهباش، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "أمريكا عطلت المشروع الروسي في مجلس الأمن مرتين أو 3 مرات، وعطلت المشروع الصيني الروسي، وتعطل أي مشروع لوقف إطلاق النار، وهي التي تدعم إسرائيل ماديًا ومعنويًا وتمدها بالاحتياجات العسكرية وتمنع ملاحقتها في الساحة الدولية، وهي التي أعطتها الضوء الأخضر للعدوان، وحتى الاعتداء على مستشفى الشفاء، وعلى غيرها من المستشفيات، كان يتم بضوء أخضر من أمريكا، وبالتالي نجد أن أمريكا هي صاحبة القرار وليس إسرائيل".ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231117/إعلام-إسرائيل-تبحث-إقرار-عقوبة-الإعدام-بحق-الأسرى-الفلسطينيين--1083233841.html
غزة
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MIA „Rosiya Segodnya“
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي
الهباش لـ"سبوتنيك": اقتحام المستشفيات في غزة تم بموافقة أمريكية
حصري
صرّح مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية، محمود الهباش، اليوم الجمعة، أن أمريكا هي صاحبة القرار وهي من أعطت إسرائيل الضوء الأخضر للاعتداء على المستشفيات وغيرها، مؤكدًا أن إسرائيل ليست دولة مستقلة، بل دولة تابعة لأمريكا.
وقال الهباش، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "أمريكا عطلت المشروع الروسي في مجلس الأمن مرتين أو 3 مرات، وعطلت المشروع الصيني الروسي، وتعطل أي مشروع لوقف إطلاق النار، وهي التي تدعم إسرائيل ماديًا ومعنويًا وتمدها بالاحتياجات العسكرية وتمنع ملاحقتها في الساحة الدولية، وهي التي أعطتها الضوء الأخضر للعدوان، وحتى الاعتداء على مستشفى الشفاء، وعلى غيرها من المستشفيات، كان يتم بضوء أخضر من أمريكا، وبالتالي نجد أن أمريكا هي صاحبة القرار وليس إسرائيل".
وأضاف الهباش: "نرفض أي حل لقطاع غزة دون الضفة الغربية والقدس، ونريد حلاً سياسيًا أساسه إنهاء الاحتلال من كل الأراضي الفلسطينية، ومطلبنا الأول وقف إطلاق النار، وبعده نحن المسؤولون عن قطاع غزة والضفة الغربية أيضًا".
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى
" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة
أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.