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https://sputnikarabic.ae/20231116/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-قصف-إسرائيلي-وخروج-مستشفيات-غزة-عن-الخدمة--فيديو-وصور-1083221074.html
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قصف إسرائيلي وخروج مستشفيات غزة عن الخدمة.. فيديو وصور
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قصف إسرائيلي وخروج مستشفيات غزة عن الخدمة.. فيديو وصور
قتل 11 فلسطينيًا على الأقل وأصيب آخرون، مساء اليوم الخميس، في قصف شنه الطيران الحربي الإسرائيلي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. 16.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-16T22:51+0000
2023-11-16T22:51+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
العالم العربي
قصف مستشفى
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي, قصف مستشفى, новый онлайн для белой редактуры
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي, قصف مستشفى, новый онлайн для белой редактуры
قصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قصف إسرائيلي وخروج مستشفيات غزة عن الخدمة.. فيديو وصور

22:51 GMT 16.11.2023
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يتبع
قتل 11 فلسطينيًا على الأقل وأصيب آخرون، مساء اليوم الخميس، في قصف شنه الطيران الحربي الإسرائيلي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قصف طيران الجيش الإسرائيلي مربعا سكنيا في مخيم جباليا، يضم منازل لعائلات أبو القمصان، ومسعود، والعسلي، والتلولي، وأبو دان، وعمارة أبو داير، ومخبز عجور، ومنازل أخرى مجاورة، ما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.
وأظهرت مقاطع فيديو، مواطنون وطواقم إنقاذ يحاولون انتشال جثامين القتلى، والجرحى العالقين تحت أنقاض المنازل المدمرة.
كما قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي "عزبة ملّين" في جباليا، ما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.
وفي وقت لاحق، قتل ثلاثة فلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الفالوجا في مخيم جباليا.

وبحسب وكالة "وفا"، أعلن المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، انهيار منظومته الصحية بالكامل، مع وصول عدد كبير من الجرحى إلى المستشفى، وعدم قدرة الأطباء على تقديم العلاج لهم، كما شن طيران الجيش الإسرائيلي غارات في محيط المستشفى.

وفي خان يونس جنوب قطاع غزة، قتل 10 فلسطينيين على الأقل، في قصف الجيش الإسرائيلي لمنزل بمنطقة القرارة شرقا، وجرى نقلهم إلى مستشفى ناصر في المدينة.
وقصف طيران الجيش الإسرائيلي شقة سكنية غرب مدينة رفح، جنوب القطاع، كما شن غارات عنيفة على حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.
وفي سياق متصل، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها الإسعافية ما تزال محاصرة في المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في حي الزيتون بمدينة غزة، بالتزامن مع دوي انفجارات وإطلاق نار كثيف في محيط المستشفى.
وأشارت إلى وجود عدد من القتلى والجرحى في ساحة المستشفى، على بعد حوالي 30 مترا فقط، وتعجز طواقم الإسعاف عن الوصول إليهم.

وخرجت كل المستشفيات في مدينة غزة ومنطقة شمال قطاع غزة عن الخدمة، مساء اليوم الخميس، في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها مستشفى "المعمداني" في غزة ومستشفى "الإندونيسي" في بيت لاهيا، والحصار الذي تفرضه قوات الجيش الإسرائيلي على مجمع الشفاء الطبي، وتوغل دباباته في محيط المستشفى الميداني الأردني، وفقا لوكالة "وفا".

كما بات قطاع غزة معزولا عن العالم الخارجي، مع انقطاع كامل في خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة والإنترنت، بعد منع الجيش الإسرائيلي إدخال الوقود ونفاد كافة مصادر الطاقة الاحتياطية لتشغيل عناصر الشبكة الرئيسية.
ويضيف انقطاع الاتصالات والإنترنت، صعوبات بالغة على عمل طواقم الإسعاف والإنقاذ والصحفيين ووسائل الإعلام، مع تواصل القصف في مختلف أنحاء القطاع، الشمال والوسط والجنوب، وفقا لوكالة "وفا".
ومرّ أكثر من أربعين يومًا على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
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23:25 GMT 16.11.2023
أشخاص يتجمعون حول سيارة إسعاف تضررت في غارة إسرائيلية أمام مستشفى الشفاء في قطاع غزة، 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2023
نتنياهو: لم نعثر على أي أسير في مستشفى الشفاء.. فيديو
23:24 GMT
23:17 GMT 16.11.2023
حركة حماس ردا على المتحدث العسكري الإسرائيلي:

مزاعم الجيش الإسرائيلي بوجود مراكز قيادة أو أسلحة في المستشفيات هي مجرد "أكاذيب زائفة".

ادعاء البنتاغون باستخدام حماس لمستشفى الشفاء لأغراض عسكرية هو تكرار لرواية كاذبة مفضوحة.

تجاهل دعوتنا لجنة دولية لمعاينة المستشفيات والمدارس يشير لمسؤولية واشنطن وشركائها بجرائم الحرب.
23:15 GMT 16.11.2023
23:15 GMT 16.11.2023
المتحدث العسكري الإسرائيلي يزعم العثور على فتحة نفق ضمن مجمع الشفاء وسيارة مفخخة
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