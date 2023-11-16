تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قصف إسرائيلي وخروج مستشفيات غزة عن الخدمة.. فيديو وصور

قتل 11 فلسطينيًا على الأقل وأصيب آخرون، مساء اليوم الخميس، في قصف شنه الطيران الحربي الإسرائيلي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قصف طيران الجيش الإسرائيلي مربعا سكنيا في مخيم جباليا، يضم منازل لعائلات أبو القمصان، ومسعود، والعسلي، والتلولي، وأبو دان، وعمارة أبو داير، ومخبز عجور، ومنازل أخرى مجاورة، ما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.

وأظهرت مقاطع فيديو، مواطنون وطواقم إنقاذ يحاولون انتشال جثامين القتلى، والجرحى العالقين تحت أنقاض المنازل المدمرة.

كما قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي "عزبة ملّين" في جباليا، ما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.

وفي وقت لاحق، قتل ثلاثة فلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الفالوجا في مخيم جباليا.

وبحسب وكالة "وفا"، أعلن المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، انهيار منظومته الصحية بالكامل، مع وصول عدد كبير من الجرحى إلى المستشفى، وعدم قدرة الأطباء على تقديم العلاج لهم، كما شن طيران الجيش الإسرائيلي غارات في محيط المستشفى.

وفي خان يونس جنوب قطاع غزة، قتل 10 فلسطينيين على الأقل، في قصف الجيش الإسرائيلي لمنزل بمنطقة القرارة شرقا، وجرى نقلهم إلى مستشفى ناصر في المدينة.

وقصف طيران الجيش الإسرائيلي شقة سكنية غرب مدينة رفح، جنوب القطاع، كما شن غارات عنيفة على حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وفي سياق متصل، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها الإسعافية ما تزال محاصرة في المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في حي الزيتون بمدينة غزة، بالتزامن مع دوي انفجارات وإطلاق نار كثيف في محيط المستشفى.

وأشارت إلى وجود عدد من القتلى والجرحى في ساحة المستشفى، على بعد حوالي 30 مترا فقط، وتعجز طواقم الإسعاف عن الوصول إليهم.

وخرجت كل المستشفيات في مدينة غزة ومنطقة شمال قطاع غزة عن الخدمة، مساء اليوم الخميس، في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها مستشفى "المعمداني" في غزة ومستشفى "الإندونيسي" في بيت لاهيا، والحصار الذي تفرضه قوات الجيش الإسرائيلي على مجمع الشفاء الطبي، وتوغل دباباته في محيط المستشفى الميداني الأردني، وفقا لوكالة "وفا".

كما بات قطاع غزة معزولا عن العالم الخارجي، مع انقطاع كامل في خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة والإنترنت، بعد منع الجيش الإسرائيلي إدخال الوقود ونفاد كافة مصادر الطاقة الاحتياطية لتشغيل عناصر الشبكة الرئيسية.

ويضيف انقطاع الاتصالات والإنترنت، صعوبات بالغة على عمل طواقم الإسعاف والإنقاذ والصحفيين ووسائل الإعلام، مع تواصل القصف في مختلف أنحاء القطاع، الشمال والوسط والجنوب، وفقا لوكالة "وفا".

حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين. ومرّ أكثر من أربعين يومًا على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتهاالفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.