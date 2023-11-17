https://sputnikarabic.ae/20231117/بايدن-يوقع-قانون-تمويل-حكومي-لا-يتضمن-مساعدات-لأوكرانيا-وإسرائيل-1083228024.html
بايدن يوقع قانون تمويل حكومي لا يتضمن مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل
بايدن يوقع قانون تمويل حكومي لا يتضمن مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، مشروع قانون لتمويل الحكومة الفيدرالية بشكل مؤقت في العام المقبل لا يتضمن مساعدات إضافية لإسرائيل وأوكرانيا. 17.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-17T08:46+0000
2023-11-17T08:46+0000
2023-11-17T08:46+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد
جو بايدن
إسرائيل
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/14/1082262139_0:0:1974:1111_1920x0_80_0_0_3027c5b6277943afcdb2a3531e2123e5.jpg
وذكرت الإدارة الأمريكية على موقعها الإلكتروني أن "الرئيس وافق يوم الخميس 16 نوفمبر/ تشرين الثاني على قانون <...>، ينص على تخصيص اعتمادات للجهات الفيدرالية للسنة المالية 2024 حتى 19 يناير/ كانون الثاني 2024".يشار إلى أنه بسبب الخلافات الحزبية، لا يستطيع الكونغرس الاتفاق على اعتماد ميزانية دائمة، لذلك يتم اعتماد ميزانية مؤقتة بشكل متكرر. وينص مشروع القانون على تمويل على مرحلتين: بالنسبة للبرامج المتعلقة بالنقل والطاقة والإنفاق العسكري، سيتم تخصيص الأموال حتى منتصف يناير، بينما للقطاعات الحكومية الأخرى - حتى أوائل فبراير/ شباط. وحظي المشروع بدعم مجلس الشيوخ، كما وافق مجلس النواب عليه في 14 نوفمبر الجاري.في المقابل، سيتعين النظر في مسألة المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل بشكل منفصل، حيث طلب بايدن 106 مليارات دولار لهذا الغرض، لكنه لم يتلق دعما قاطعا في الكونغرس.وكان مجلس النواب ذو الأغلبية الجمهورية قد صوت، في وقت سابق، على تخصيص المساعدات لإسرائيل فقط، لكن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون أعاق هذه المبادرة.وبدوره، صرح بايدن بأنه لن يوقع على مشروع قانون يخصص المساعدات لإسرائيل فقط دون أوكرانيا إذا وافق الكونغرس على مثل هذه الوثيقة.
https://sputnikarabic.ae/20231026/بايدن-يعرب-عن-أمله-في-ألا-يعرض-الجمهوريون-الاقتصاد-الأميركي-للخطر-عبر-تهديدات-الإغلاق-1082491080.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/14/1082262139_97:0:1913:1362_1920x0_80_0_0_3b4a40f74b1eed83ac02ab552d2d2df0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد, جو بايدن, إسرائيل, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد, جو بايدن, إسرائيل, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
بايدن يوقع قانون تمويل حكومي لا يتضمن مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، مشروع قانون لتمويل الحكومة الفيدرالية بشكل مؤقت في العام المقبل لا يتضمن مساعدات إضافية لإسرائيل وأوكرانيا.
وذكرت
الإدارة الأمريكية على موقعها الإلكتروني أن "الرئيس وافق يوم الخميس 16 نوفمبر/ تشرين الثاني على قانون <...>، ينص على تخصيص اعتمادات للجهات الفيدرالية للسنة المالية 2024 حتى 19 يناير/ كانون الثاني 2024".
يشار إلى أنه بسبب الخلافات الحزبية، لا يستطيع الكونغرس الاتفاق على اعتماد ميزانية دائمة، لذلك يتم اعتماد ميزانية مؤقتة بشكل متكرر.
وينص مشروع القانون على تمويل على مرحلتين: بالنسبة للبرامج المتعلقة بالنقل والطاقة والإنفاق العسكري، سيتم تخصيص الأموال حتى منتصف يناير، بينما للقطاعات الحكومية الأخرى - حتى أوائل فبراير/ شباط.
وحظي المشروع بدعم مجلس الشيوخ، كما وافق مجلس النواب عليه في 14 نوفمبر الجاري.
في المقابل، سيتعين النظر في مسألة المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل
بشكل منفصل، حيث طلب بايدن 106 مليارات دولار لهذا الغرض، لكنه لم يتلق دعما قاطعا في الكونغرس.
وكان مجلس النواب ذو الأغلبية الجمهورية قد صوت، في وقت سابق، على تخصيص المساعدات لإسرائيل فقط، لكن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون أعاق هذه المبادرة.
وبدوره، صرح بايدن
بأنه لن يوقع على مشروع قانون يخصص المساعدات لإسرائيل فقط دون أوكرانيا إذا وافق الكونغرس على مثل هذه الوثيقة.