https://sputnikarabic.ae/20231117/بايدن-يوقع-قانون-تمويل-حكومي-لا-يتضمن-مساعدات-لأوكرانيا-وإسرائيل-1083228024.html

بايدن يوقع قانون تمويل حكومي لا يتضمن مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل

بايدن يوقع قانون تمويل حكومي لا يتضمن مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، مشروع قانون لتمويل الحكومة الفيدرالية بشكل مؤقت في العام المقبل لا يتضمن مساعدات إضافية لإسرائيل وأوكرانيا. 17.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-17T08:46+0000

2023-11-17T08:46+0000

2023-11-17T08:46+0000

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وذكرت الإدارة الأمريكية على موقعها الإلكتروني أن "الرئيس وافق يوم الخميس 16 نوفمبر/ تشرين الثاني على قانون <...>، ينص على تخصيص اعتمادات للجهات الفيدرالية للسنة المالية 2024 حتى 19 يناير/ كانون الثاني 2024".يشار إلى أنه بسبب الخلافات الحزبية، لا يستطيع الكونغرس الاتفاق على اعتماد ميزانية دائمة، لذلك يتم اعتماد ميزانية مؤقتة بشكل متكرر. وينص مشروع القانون على تمويل على مرحلتين: بالنسبة للبرامج المتعلقة بالنقل والطاقة والإنفاق العسكري، سيتم تخصيص الأموال حتى منتصف يناير، بينما للقطاعات الحكومية الأخرى - حتى أوائل فبراير/ شباط. وحظي المشروع بدعم مجلس الشيوخ، كما وافق مجلس النواب عليه في 14 نوفمبر الجاري.في المقابل، سيتعين النظر في مسألة المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل بشكل منفصل، حيث طلب بايدن 106 مليارات دولار لهذا الغرض، لكنه لم يتلق دعما قاطعا في الكونغرس.وكان مجلس النواب ذو الأغلبية الجمهورية قد صوت، في وقت سابق، على تخصيص المساعدات لإسرائيل فقط، لكن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون أعاق هذه المبادرة.وبدوره، صرح بايدن بأنه لن يوقع على مشروع قانون يخصص المساعدات لإسرائيل فقط دون أوكرانيا إذا وافق الكونغرس على مثل هذه الوثيقة.

https://sputnikarabic.ae/20231026/بايدن-يعرب-عن-أمله-في-ألا-يعرض-الجمهوريون-الاقتصاد-الأميركي-للخطر-عبر-تهديدات-الإغلاق-1082491080.html

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