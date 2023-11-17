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https://sputnikarabic.ae/20231117/بوتين-أشياء-فظيعة-تحدث-في-قطاع-غزة-وفلسطين-بشكل-عام--عاجل-1083242109.html
بوتين: أشياء فظيعة تحدث في قطاع غزة وفلسطين بشكل عام
بوتين: أشياء فظيعة تحدث في قطاع غزة وفلسطين بشكل عام
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، في خطابه في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الثقافي الدولي التاسع، بحدوث أشياء فظيعة في فلسطين وفي قطاع غزة... 17.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-17T15:16+0000
2023-11-17T16:14+0000
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وقال بوتين في مستهل حديثه عن التنوع الثقافي: "في العالم ظاهرة واضحة للعيان وهي ادعاءات قوى محددة بالاستثنائية، بما في ذلك ثقافيًا، لكن المستقبل هو للتطور المتعدد الاتجاهات والتنوع".
https://sputnikarabic.ae/20231117/بوتين-العولمة-المبتذلة-تزيد-من-احتمالات-الصراع-1083241045.html
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كلمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المنتدى الثقافي الدولي
كلمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المنتدى الثقافي الدولي
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العالم, روسيا, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي
العالم, روسيا, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي

بوتين: أشياء فظيعة تحدث في قطاع غزة وفلسطين بشكل عام

15:16 GMT 17.11.2023 (تم التحديث: 16:14 GMT 17.11.2023)
© Sputnik . Gavril Gregorov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يدلي ببيان يتضمن تصريحات "مصيرية"
الرئيس فلاديمير بوتين يدلي ببيان يتضمن تصريحات مصيرية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2023
© Sputnik . Gavril Gregorov
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صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، في خطابه في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الثقافي الدولي التاسع، بحدوث أشياء فظيعة في فلسطين وفي قطاع غزة تحديدا.
وقال بوتين في مستهل حديثه عن التنوع الثقافي: "في العالم ظاهرة واضحة للعيان وهي ادعاءات قوى محددة بالاستثنائية، بما في ذلك ثقافيًا، لكن المستقبل هو للتطور المتعدد الاتجاهات والتنوع".

وأكد بوتين: "روسيا عازمة على العمل بشكل وثيق مع أولئك الذين يقاسمونها قيم السلام ويدعمون التنوع الثقافي".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2023
بوتين: العولمة المبتذلة تزيد من احتمالات الصراع
15:10 GMT
وأضاف بوتين: "السلطات ستبحث عن احتياطيات إضافية لتطوير الثقافة ودعم المبدعين والمنظمات".

ونوّه بوتين بفظاعة الأحداث في غزة، معلّقا على احتمال استعادة المواقع الثقافية في القطاع: "أشياء فظيعة تحدث، والظروف الحالية لا تسمح بالعمل هناك".

© Ruptly
وأشار بوتين إلى المحاولات الاستعمارية: "يحاولون إلغاء الثقافة الروسية لكنهم لن ينجحوا وإلغاء الثقافة هو استعمار جديد بطبيعته".
وردّ بوتين على إمكانية توسيع تجربة ترميم آثار مدينة تدمر السورية إلى المواقع الثقافية في الشرق الأوسط: "الشروط مطلوبة لكننا قادرون على القيام بذلك".
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