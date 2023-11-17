https://sputnikarabic.ae/20231117/بوتين-العلاقات-بين-روسيا-والصين-لم-تصل-أبدا-إلى-مثل-هذا-المستوى-من-التناغم-1083246663.html
بوتين: العلاقات بين روسيا والصين لم تصل أبدا إلى مثل هذا المستوى من التناغم
بوتين: العلاقات بين روسيا والصين لم تصل أبدا إلى مثل هذا المستوى من التناغم
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن العلاقات بين روسيا الاتحادية والصين لم تصل قط إلى مثل هذا المستوى من التناغم، وبمستوى عالٍ من الثقة، وذلك... 17.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-17T16:32+0000
2023-11-17T16:32+0000
2023-11-17T16:32+0000
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وقال بوتين في مستهل حديثه عن التنوع الثقافي: "في العالم ظاهرة واضحة للعيان وهي ادعاءات قوى محددة بالاستثنائية، بما في ذلك ثقافيًا، لكن المستقبل هو للتطور المتعدد الاتجاهات والتنوع".وأكد بوتين: "روسيا عازمة على العمل بشكل وثيق مع أولئك الذين يقاسمونها قيم السلام ويدعمون التنوع الثقافي".ونوّه بوتين بفظاعة الأحداث في غزة، معلّقا على احتمال استعادة المواقع الثقافية في القطاع: "أشياء فظيعة تحدث، والظروف الحالية لا تسمح بالعمل هناك".وردّ بوتين على إمكانية توسيع تجربة ترميم آثار مدينة تدمر السورية، إلى المواقع الثقافية في الشرق الأوسط: "الشروط مطلوبة لكننا قادرون على القيام بذلك".
https://sputnikarabic.ae/20231117/بوتين-أشياء-فظيعة-تحدث-في-قطاع-غزة-وفلسطين-بشكل-عام--عاجل-1083242109.html
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روسيا, العالم, الصين
بوتين: العلاقات بين روسيا والصين لم تصل أبدا إلى مثل هذا المستوى من التناغم
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن العلاقات بين روسيا الاتحادية والصين لم تصل قط إلى مثل هذا المستوى من التناغم، وبمستوى عالٍ من الثقة، وذلك في خطابه في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الثقافي الدولي التاسع.
وقال بوتين في مستهل حديثه عن التنوع الثقافي: "في العالم ظاهرة واضحة للعيان وهي ادعاءات قوى محددة بالاستثنائية، بما في ذلك ثقافيًا، لكن المستقبل هو للتطور المتعدد الاتجاهات والتنوع".
وأكد بوتين: "روسيا عازمة على العمل بشكل وثيق مع أولئك الذين يقاسمونها قيم السلام ويدعمون التنوع الثقافي".
ونوّه بوتين بفظاعة الأحداث في غزة، معلّقا على احتمال استعادة المواقع الثقافية في القطاع: "أشياء فظيعة تحدث، والظروف الحالية لا تسمح بالعمل هناك".
وردّ بوتين على إمكانية توسيع تجربة ترميم آثار مدينة تدمر السورية، إلى المواقع الثقافية في الشرق الأوسط: "الشروط مطلوبة لكننا قادرون على القيام بذلك".