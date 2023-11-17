https://sputnikarabic.ae/20231117/بيك-آب-عسكرية-روسية-تستطيع-فعل-الكثير-فيديو-1083227254.html

"بيك آب" عسكرية روسية تستطيع "فعل الكثير"... فيديو

"بيك آب" عسكرية روسية تستطيع "فعل الكثير"... فيديو

ظهرت مركبة برمائية روسية فريدة من نوعها في مسابقة قيادة المركبات والمسيرات التي أجريت في مدينة تولا (الشهيرة بصناعة السيارات) الروسية هذا الأسبوع. 17.11.2023, سبوتنيك عربي

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وقد تم تصميم هذه السيارة المتميزة من قبل المصمم الروسي أليكسي غاراغاشيان، وهي سيارة عسكرية "بيك آب" رباعية الدفع من طراز "آ غ 34".وذكر المصمم غاراغاشيان عبر قناته الرسمية في "تلغرام"، أن "العربة رباعية الدفع البرمائية جاءت بمكونات روسية الصنع بالكامل، حيث تم تصنيعها في معمل "غوركي" للسيارات".وتتسع مقصورة المركبة لفردين وتحمل ما بين 1500 إلى 3000 كيلوغرام من الحمولة، لكن ذلك يمكن أن يؤدي إلى التخفيف من سرعة السير على الطرق غير المعبدة.وتمتلك المركبة محركا باستطاعة 240 حصانا، وسرعتها القصوى 120 كم/ساعة، ويمكن أن تسير إلى مسافة 1000 كيلومتر دون أن تزوّد بالوقود.وقد تم الكشف عن مركبة "بيك آب" التكتيكية البرمائية أول مرة في منتدى "الجيش – 2023 " العسكري التقني الدولي.يذكر أن نائب مديرعام الإنتاج لشركة "موتورنفست"، سيرغي مامونتوف، كان قد صرّح أن الشركة خططت لإنتاج ما بين 12 إلى 14 ألف سيارة كهربائية في عام 2024، وأنه تم تصنيع أكثر من 3 آلاف سيارة منذ بدء عملية الإنتاج.وأضاف مامونتوف للصحفيين: "ربما سيكون هناك 12 أو14 ألف سيارة، وهذا كله سيعتمد على المبيعات، وعلى حجم الطلب، وقد تم بيع جميع السيارات التي تم تصنيعها تقريبا".

https://sputnikarabic.ae/20231116/روسيا-تعتزم-إنتاج-14-ألف-سيارة-كهربائية-في-وقت-قياسي-1083213281.html

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