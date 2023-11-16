https://sputnikarabic.ae/20231116/روسيا-تعتزم-إنتاج-14-ألف-سيارة-كهربائية-في-وقت-قياسي-1083213281.html

روسيا تعتزم إنتاج 14 ألف سيارة كهربائية في وقت قياسي

روسيا تعتزم إنتاج 14 ألف سيارة كهربائية في وقت قياسي

صرّح نائب مديرعام الإنتاج لشركة "موتورنفست"، سيرغي مامونتوف، أن الشركة خططت لإنتاج ما بين 12 إلى 14 ألف سيارة كهربائية في عام 2024، وأنه تم تصنيع أكثر من 3... 16.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-16T15:02+0000

2023-11-16T15:02+0000

2023-11-16T15:02+0000

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وأضاف مامونتوف للصحفيين: "ربما سيكون هناك 12 أو14 ألف سيارة، وهذا كله سيعتمد على المبيعات، وعلى حجم الطلب، وقد تم بيع جميع السيارات التي تم تصنيعها تقريبا".وبحلول نهاية عام 2023، سيتم إنتاج مجموعة من الطرازات الجديدة، مثل الحافلة الصغيرة "آي- فان"، وسيارة "كروس أوفر آي- جيت" الرياضية، والتي سيتم تصنيعها في شركة "موتورنفست" في منطقة ليبيتسك.ويعد مصنع "موتورنفست" بالقرب من ليبيتسك، أول مؤسسة متخصصة في روسيا لإنتاج السيارات الكهربائية، يتم الآن تجميع ثلاثة نماذج من السيارات الكهربائية، "آي- برو" و"آي- جوي" و"آي- سكاي".أعلنت شركة "موتورنفست" سابقا، عن إطلاق الإنتاج الضخم لسيارة "كروس أوفر" الكهربائية الجديدة من طراز "إيفالوت آي- سكاي".وفي 12نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، صرّح وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، بانطلاق عملية تجميع سيارات "أوروس" من طراز "سينات" و"كوميندانت" رباعية الدفع في دولة عربية.وأشار مانتوروف للصحفيين، أن عملية تجميع السيارات الروسية الفاخرة "أوروس" انطلقت في مدينة أبوظبي الإماراتية، مضيفًا أنه من المخطط إنتاج سيارات من طراز "سينات" و"كوميندانت".وتابع بالقول: "يتم تنفيذ المشروع قبل الموعد المحدد، حيث كان من المقرر في السابق أن يبدأ التجميع في عام 2024".وحصلت السيارة على اللقب، بعد فوزها في مسابقة "إكزكيوتف بريميوم كلاس"، التي انطلقت منذ 1 فبراير/ شباط، ولمدة أربعة أشهر، حيث اختار أكثر من مليون روسي أفضل السيارات في 23 فئة، ومن بين المعايير الرئيسية في المسابقة، هو مظهر السيارة وخصائصها التقنية.

https://sputnikarabic.ae/20231115/مركز-التصدير-الروسي-مشاركة-أكثرمن-10-شركات-روسية-في-معرضويتيكس-ودبي-للطاقة-الشمسية-2023---1083179385.html

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