https://sputnikarabic.ae/20231117/حزب-الله-ينشر-مشاهد-للحظة-تدمير-ميركافا-إسرائيلية-فيديو-1083224558.html
"حزب الله" ينشر مشاهد للحظة تدمير "ميركافا" إسرائيلية... فيديو
"حزب الله" ينشر مشاهد للحظة تدمير "ميركافا" إسرائيلية... فيديو
نشر "حزب الله" اللبناني، مشاهد قال إنها توثق لحظة استهداف دبابة من نوع "ميركافا" إسرائيلية بالقرب من الحدود اللبنانية. 17.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-17T06:31+0000
2023-11-17T06:31+0000
2023-11-17T06:31+0000
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وتظهر المشاهد التي نشرها "حزب الله" دبابة متوقفة على قمة إحدى التلال، حيث تم إطلاق صاروخ موجه أصاب الدبابة بضربة مباشرة في محيط ثكنة بيرانيت.وكان الحزب قد أكد أمس الخميس، استهداف عدد من مواقع الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231116/حزب-الله-يعلن-استهداف-ثكنة-يفتاح-وموقع-المطلة-الإسرائيليين--عاجل-1083205613.html
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رصد عسكري, طوفان الأقصى, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, غزة, قطاع غزة
رصد عسكري, طوفان الأقصى, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, غزة, قطاع غزة
"حزب الله" ينشر مشاهد للحظة تدمير "ميركافا" إسرائيلية... فيديو
نشر "حزب الله" اللبناني، مشاهد قال إنها توثق لحظة استهداف دبابة من نوع "ميركافا" إسرائيلية بالقرب من الحدود اللبنانية.
وتظهر المشاهد التي نشرها "حزب الله" دبابة متوقفة على قمة إحدى التلال، حيث تم إطلاق صاروخ موجه أصاب الدبابة بضربة مباشرة في محيط ثكنة بيرانيت.
وكان الحزب قد أكد أمس الخميس، استهداف عدد من مواقع الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.
وتشهد الحدود اللبنانية توترا كبيرا وتبادل لعمليات الاستهداف بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي على خلفية عملية "طوفان الأقصى".
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس"
الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.