https://sputnikarabic.ae/20231117/حماس-ترد-على-تصريحات-نتنياهو-حول-وجود-أسرى-إسرائيليين-في-مستشفيات-غزة-1083241172.html
"حماس" ترد على تصريحات نتنياهو حول وجود أسرى إسرائيليين في مستشفيات غزة
"حماس" ترد على تصريحات نتنياهو حول وجود أسرى إسرائيليين في مستشفيات غزة
ردت حركة "حماس" الفلسطينية على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول وجود أسرى إسرائيليين في المستشفيات داخل قطاع غزة. 17.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-17T15:08+0000
2023-11-17T15:08+0000
2023-11-17T15:08+0000
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وجاء في بيان "حماس"، الذي نشرته عبر قناتها على "تلغرام": "ردًا على كذب نتنياهو والناطق باسم جيشه حول وجود أسرى صهاينة في المستشفيات، لقد نقلنا عددًا منهم لمراكز الرعاية لتلقي العلاج بسبب خطورة وضعهم الصحي وحفاظًا على حياتهم".
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سبوتنيك عربي
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غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي
"حماس" ترد على تصريحات نتنياهو حول وجود أسرى إسرائيليين في مستشفيات غزة
يتبع
ردت حركة "حماس" الفلسطينية على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول وجود أسرى إسرائيليين في المستشفيات داخل قطاع غزة.
وجاء في بيان "حماس"، الذي نشرته عبر قناتها على "تلغرام": "ردًا على كذب نتنياهو والناطق باسم جيشه حول وجود أسرى صهاينة في المستشفيات، لقد نقلنا عددًا منهم لمراكز الرعاية لتلقي العلاج بسبب خطورة وضعهم الصحي وحفاظًا على حياتهم".
وأضاف البيان: "وذلك حصل مؤخرًا مع المحتجز، آريه زالمن زدمانوفتش، بطارقة رقم 0010185791، الذى تلقى الرعاية المكثفة وبعد تعافيه أُعيد لمكان احتجازه وتوفي بسبب نوبات الهلع جراء القصف المتكرر حول مكان احتجازه، وسننشر مادة توثق ذلك".