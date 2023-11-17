عربي
"حماس" ترد على تصريحات نتنياهو حول وجود أسرى إسرائيليين في مستشفيات غزة
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20231117/دراسة-تمثال-أبو-الهول-لم-يصنعه-البشر-بالكامل-1083239756.html
دراسة: تمثال "أبو الهول" لم يصنعه البشر بالكامل
دراسة: تمثال "أبو الهول" لم يصنعه البشر بالكامل
كشفت دراسات وتجارب ديناميكيات الموائع أن شكل "الأسد المتكئ" لهذا النصب التذكاري من كتلة واحدة من الحجر الجيري، لم يكن من الممكن نحته بأيدٍ بشرية، بل بالرياح... 17.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-17T14:06+0000
2023-11-17T14:06+0000
مجتمع
علوم
معلومات
أهرامات الجيزة
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/11/1083239600_0:750:2048:1902_1920x0_80_0_0_69f0dffb31bcbd49fa277dfe4ecf8184.jpg
يقول عالم الفيزياء التجريبية والرياضيات التطبيقية ليف ريستروف، من جامعة نيويورك: "تقدم النتائج التي توصلنا إليها "قصة أصل" محتملة لكيفية ظهور التكوينات الشبيهة بأبي الهول من عوامل الحت"، وتابع: "أظهرت تجاربنا المعملية أن الأشكال التي تشبه أبو الهول بشكل مدهش يمكن أن تأتي في الواقع من المواد التي تتآكل بسبب عوامل الحت".اقترح خبراء آخرون أن الرياح ربما تكون قد صاغت الشكل العام للمزيج الصحيح من الصخور، وتعود هذه الفكرة لعالم جيولوجي سابق في وكالة ناسا، يدعى فاروق الباز، والذي قال في عام 2001: "ربما اختار المهندسون القدماء إعادة تشكيل رأسه على صورة ملكهم. كما أعطوه جسمًا مقنعًا يشبه الأسد، مستوحى من الأشكال التي وجدوها في الصحراء".وبناء على ذلك، فإن تآكل أبو الهول مستمر حتى اليوم، فقد أوضح الباز أنه دون الفهم العميق لتأثيرات الطبيعة، فإن عجائب الآثار المصرية لم تكًن لتنجو من بيئتها القاسية لفترة طويلة.وأشار الباز إلى أنه "لو أن القدماء بنوا آثارهم على شكل مكعب أو مستطيل أو حتى ملعب، لاندثرت بفعل ويلات التعرية بفعل الرياح منذ زمن طويل".
https://sputnikarabic.ae/20231117/نساء-تونس-يحاربن-تغير-المناخ-بمخلفات-النخيل-صور-1083236720.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/11/1083239600_0:558:2048:2094_1920x0_80_0_0_31e60a63d824e46d46e265a17a785a9e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
علوم, معلومات, أهرامات الجيزة, منوعات
علوم, معلومات, أهرامات الجيزة, منوعات

دراسة: تمثال "أبو الهول" لم يصنعه البشر بالكامل

14:06 GMT 17.11.2023
© Photo / unsplash/ Adrian Magأبو الهول
أبو الهول - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2023
© Photo / unsplash/ Adrian Mag
تابعنا عبر
كشفت دراسات وتجارب ديناميكيات الموائع أن شكل "الأسد المتكئ" لهذا النصب التذكاري من كتلة واحدة من الحجر الجيري، لم يكن من الممكن نحته بأيدٍ بشرية، بل بالرياح السريعة التدفق.
يقول عالم الفيزياء التجريبية والرياضيات التطبيقية ليف ريستروف، من جامعة نيويورك: "تقدم النتائج التي توصلنا إليها "قصة أصل" محتملة لكيفية ظهور التكوينات الشبيهة بأبي الهول من عوامل الحت"، وتابع: "أظهرت تجاربنا المعملية أن الأشكال التي تشبه أبو الهول بشكل مدهش يمكن أن تأتي في الواقع من المواد التي تتآكل بسبب عوامل الحت".
اقترح خبراء آخرون أن الرياح ربما تكون قد صاغت الشكل العام للمزيج الصحيح من الصخور، وتعود هذه الفكرة لعالم جيولوجي سابق في وكالة ناسا، يدعى فاروق الباز، والذي قال في عام 2001: "ربما اختار المهندسون القدماء إعادة تشكيل رأسه على صورة ملكهم. كما أعطوه جسمًا مقنعًا يشبه الأسد، مستوحى من الأشكال التي وجدوها في الصحراء".

قام ريستروف وزملاؤه بغسل قطع من الطين تحتوي على خليط من القطع الناعمة والصلبة في تيارات مائية سريعة التدفق، لتكرار قوة الرياح لمعرفة الأشكال التي ستظهر.

نساء تونس يحاربن تغير المناخ بمخلفات النخيل - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2023
مجتمع
نساء تونس يحاربن تغير المناخ بمخلفات النخيل... صور
12:38 GMT

تشبه الأشكال الناتجة "الياردانغ"، وهي كتل ملتوية من الحجر تُرى في العديد من المناطق الصحراوية، حيث تجرف الرياح الرمال لتقذفها على كل العوائق. وفي نهاية المطاف، يمكن لهذا السفع الرملي أن يشكل حتى أصعب وأضخم التكوينات الصخرية إلى هياكل ملتوية.

وبناء على ذلك، فإن تآكل أبو الهول مستمر حتى اليوم، فقد أوضح الباز أنه دون الفهم العميق لتأثيرات الطبيعة، فإن عجائب الآثار المصرية لم تكًن لتنجو من بيئتها القاسية لفترة طويلة.
وأشار الباز إلى أنه "لو أن القدماء بنوا آثارهم على شكل مكعب أو مستطيل أو حتى ملعب، لاندثرت بفعل ويلات التعرية بفعل الرياح منذ زمن طويل".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Наземная операция внутри сектора Газа, Палестина - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تواصل عملياتها للسيطرة على غزة.. فيديو وصور13:42 GMTВоеннослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала