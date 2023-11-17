https://sputnikarabic.ae/20231117/سفينة-روسية-محملة-بالقمح-تتجه-إلى-دولة-عربية-1083238766.html
سفينة روسية محملة بالقمح تتجه إلى دولة عربية
سفينة روسية محملة بالقمح تتجه إلى دولة عربية
أعلن وزير الزراعة الروسي، دميتري باتروشيف، أن أول سفينتين محملتين بالقمح الروسي المجاني توجهتا إلى الدول الأفريقية. 17.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-17T13:41+0000
2023-11-17T13:41+0000
2023-11-17T13:41+0000
روسيا
اقتصاد
العالم
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وقال باتروشيف، اليوم الجمعة، خلال زيارة لجناح وزارة الزراعة في المعرض والمنتدى الدولي "روسيا": "لقد غادرت السفينتان الأوليتان، الموانئ الروسية، وتحمل كل منهما 25 ألف طن، وهما تتجهان إلى الصومال وبوركينا فاسو. ونتوقع وصولهما إلى وجهاتهما في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) - بداية ديسمبر (كانون الأول) من هذا العام. سيتم تحميل السفن التي ستتجه إلى جمهورية أفريقيا الوسطى وزيمبابوي ومالي وإريتريا في المستقبل القريب، وإرسالها إلى هذه البلدان، قبل نهاية هذا العام".وأوضح الوزير أنه في المجمل، سيتم إرسال ما يصل إلى 200 ألف طن من القمح الروسي إلى الدول الأفريقية مجانًا، بحلول نهاية العام.كما شدد باتروشيف على أن "الحكومة اتخذت جميع القرارات اللازمة لتنفيذ عمليات التسليم".
https://sputnikarabic.ae/20230922/روسيا-ترسل-شحنة-مجانية-من-دقيق-القمح-إلى-جمهورية-أفريقيا-الوسطى-1081282365.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, اقتصاد, العالم
سفينة روسية محملة بالقمح تتجه إلى دولة عربية
أعلن وزير الزراعة الروسي، دميتري باتروشيف، أن أول سفينتين محملتين بالقمح الروسي المجاني توجهتا إلى الدول الأفريقية.
وقال باتروشيف، اليوم الجمعة، خلال زيارة لجناح وزارة الزراعة في المعرض والمنتدى الدولي "روسيا": "لقد غادرت السفينتان الأوليتان، الموانئ الروسية، وتحمل كل منهما 25 ألف طن، وهما تتجهان إلى الصومال وبوركينا فاسو. ونتوقع وصولهما إلى وجهاتهما في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) - بداية ديسمبر (كانون الأول) من هذا العام. سيتم تحميل السفن التي ستتجه إلى جمهورية أفريقيا الوسطى وزيمبابوي ومالي وإريتريا في المستقبل القريب، وإرسالها إلى هذه البلدان، قبل نهاية هذا العام".
وأوضح الوزير أنه في المجمل، سيتم إرسال ما يصل إلى 200 ألف طن من القمح الروسي إلى الدول الأفريقية مجانًا، بحلول نهاية العام.
كما شدد باتروشيف على أن "الحكومة اتخذت جميع القرارات اللازمة لتنفيذ عمليات التسليم".