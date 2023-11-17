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https://sputnikarabic.ae/20231117/سيناتور-أمريكي-يطالب-واشنطن-بإجراء-تحقيق-في-كيفية-إنفاق-أوكرانيا-للأموال-1083225510.html
سيناتور أمريكي يطالب واشنطن بإجراء تحقيق في كيفية إنفاق أوكرانيا للأموال
سيناتور أمريكي يطالب واشنطن بإجراء تحقيق في كيفية إنفاق أوكرانيا للأموال
قال السيناتور الأمريكي، جوش هاولي، لوسائل إعلام أمريكية، إنه يتعين على الولايات المتحدة التحقيق في كيفية إنفاق أوكرانيا للأموال المخصصة لها من البيت الأبيض. 17.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-17T07:14+0000
2023-11-17T07:14+0000
العالم
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وأوضح السيناتور الأمريكي: "نحن بحاجة إلى معرفة كيف يتم إنفاق كل سنت في أوكرانيا. هل تم استخدام أي من أموالنا لتفجير "نورد ستريم 2"؟ هل الجيش الأمريكي ووكالة المخابرات المركزية موجودان في أوكرانيا الآن؟ نحن بحاجة إلى معرفة الحقائق. ولا سنت إضافي لأوكرانيا".وأكد هاولي أيضًا أن مراجعة حساب الأموال التي أنفقتها الولايات المتحدة على أوكرانيا أمر ضروري، وفقا لقناة "فوكس نيوز".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة أمريكية، نقلاً عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم في أوكرانيا وأوروبا وأشخاص مطلعين آخرين، أن رومان تشيرفينسكي، البالغ من العمر 48 عامًا، وهو عقيد متمرس خدم في قوات العمليات الخاصة الأوكرانية، لعب دورًا مركزيًا في الهجوم على "نورد ستريم" وتلقى أوامر من مسؤولين أوكرانيين رفيعي المستوى.
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العالم

سيناتور أمريكي يطالب واشنطن بإجراء تحقيق في كيفية إنفاق أوكرانيا للأموال

07:14 GMT 17.11.2023
© AP Photo / Michael Sohnدبابة ليوبارد 2
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2023
© AP Photo / Michael Sohn
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قال السيناتور الأمريكي، جوش هاولي، لوسائل إعلام أمريكية، إنه يتعين على الولايات المتحدة التحقيق في كيفية إنفاق أوكرانيا للأموال المخصصة لها من البيت الأبيض.
وأوضح السيناتور الأمريكي: "نحن بحاجة إلى معرفة كيف يتم إنفاق كل سنت في أوكرانيا. هل تم استخدام أي من أموالنا لتفجير "نورد ستريم 2"؟ هل الجيش الأمريكي ووكالة المخابرات المركزية موجودان في أوكرانيا الآن؟ نحن بحاجة إلى معرفة الحقائق. ولا سنت إضافي لأوكرانيا".
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وأكد هاولي أيضًا أن مراجعة حساب الأموال التي أنفقتها الولايات المتحدة على أوكرانيا أمر ضروري، وفقا لقناة "فوكس نيوز".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة أمريكية، نقلاً عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم في أوكرانيا وأوروبا وأشخاص مطلعين آخرين، أن رومان تشيرفينسكي، البالغ من العمر 48 عامًا، وهو عقيد متمرس خدم في قوات العمليات الخاصة الأوكرانية، لعب دورًا مركزيًا في الهجوم على "نورد ستريم" وتلقى أوامر من مسؤولين أوكرانيين رفيعي المستوى.
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