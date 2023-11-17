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https://sputnikarabic.ae/20231117/شمس-موسكو-مساحة-فنية-جديدة-1083242715.html
"شمس موسكو"... مساحة فنية جديدة
"شمس موسكو"... مساحة فنية جديدة
مساحة فنية جديدة "شمس موسكو"
2023-11-17T16:16+0000
2023-11-17T16:16+0000
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قالت كارينا أغادزانوفا، المديرة الإدارية لشركة "لومينار":ويوضح منظمو المعرض أن للمعرض عدة أقسام لكل منه اسمه وترتيبه. "القاعة الأولى هي "مير" (العالم)، حيث يمكنكم مشاهدة العرض "VI أوكيان" (VI المحيط)، ثم قاعة "أورا" (هالة)، ثم في قاعة "سفيرا" (المجال)، ومن ثم نفق رقمي "بورتا" (البوابة). والمنطقة التالية هي مستودع "سميسل" (المعاني).الإبداع على قائمة المشروع الفني يتمثل في: التفاعل الثلاثي الأبعاد، التقنيات الرقمية الحديثة من الإسقاط البصري والصوتي، استخدام العديد من التنسيقات في وقت واحد يجعل من الممكن خلق إحساس وكأنك موجود داخل المشروع الفني بالفعل.وأشار ألكسندر يوس، المؤسس المشارك لاستوديو "سيلا سفيتا" إلى أنهم التزموا:تم تجهيز غرفة العرض الرئيسية بكاميرات استريو خاصة مع نظام معالجة فيديو يعتمد على الذكاء الاصطناعي. تحظى هذه المشاريع بشعبية كبيرة في العديد من الدول: في الصين والإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.يقع "لومينار" في الجزء الجنوبي من الحديقة العامة "في دي إن خا"، على أراضي مجمع متعدد الأغراض "شمس موسكو". تتكون المساحة الفنية من خمسة مواقع بمساحة إجمالية تزيد عن 1000 متر مربع.يذهب جزء من رسوم الدخول للمعرض إلى مشروع الصندوق لدعم النظام البيئي لبحيرة بايكال والحفاظ على منطقتها الطبيعية. وتشمل الخطط إطلاق عروض وسائط متعددة جديدة، ومعارض وتعاون فني، والتجارب الغامرة.شاهد أيضا - المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو
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مساحة فنية جديدة شمس موسكو
مساحة فنية جديدة شمس موسكو

"شمس موسكو"... مساحة فنية جديدة

16:16 GMT 17.11.2023
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معرض فني رقمي يدعوك إلى قلب المحيط، لرؤية المدن تحت الماء وسكانه الغامضين في أعماق البحار. تم افتتاح أول مساحة فنية غامرة بتنسيق جديد في العاصمة موسكو. حول المفاجآت التي تنتظر محبي الفن الرقمي، على أراضي مجمع "شمس موسكو"، شاهدوا ألبوم "سبوتنيك".
قالت كارينا أغادزانوفا، المديرة الإدارية لشركة "لومينار":

لقد أنشأنا مساحة فنية غامرة تدهش (الحضور) من الدقائق الأولى. إنها تشكل ثقافة جديدة للتفاعل البشري مع البيئة الرقمية. إنه معرض "VI أوكيان" مذهل بحجمه.

ويوضح منظمو المعرض أن للمعرض عدة أقسام لكل منه اسمه وترتيبه. "القاعة الأولى هي "مير" (العالم)، حيث يمكنكم مشاهدة العرض "VI أوكيان" (VI المحيط)، ثم قاعة "أورا" (هالة)، ثم في قاعة "سفيرا" (المجال)، ومن ثم نفق رقمي "بورتا" (البوابة). والمنطقة التالية هي مستودع "سميسل" (المعاني).
الإبداع على قائمة المشروع الفني يتمثل في: التفاعل الثلاثي الأبعاد، التقنيات الرقمية الحديثة من الإسقاط البصري والصوتي، استخدام العديد من التنسيقات في وقت واحد يجعل من الممكن خلق إحساس وكأنك موجود داخل المشروع الفني بالفعل.
© Sputnik . Sergey Pyatakov / الانتقال إلى بنك الصور

زائر في العرض الأول من معرض "VI أوكيان" في معرض الفن "لومينار-Х" على أراضي مجمع متعدد الأغراض "شمس موسكو" في مدينة موسكو، روسيا.

زائر في العرض الأول من معرض &quot;VI أوكيان&quot; في معرض الفن &quot;لومينار-Х&quot; على أراضي مجمع متعدد الأغراض &quot;شمس موسكو&quot; في مدينة موسكو، روسيا. - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Sergey Pyatakov
/
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زائر في العرض الأول من معرض "VI أوكيان" في معرض الفن "لومينار-Х" على أراضي مجمع متعدد الأغراض "شمس موسكو" في مدينة موسكو، روسيا.

© Sputnik . Sergey Pyatakov / الانتقال إلى بنك الصور

زائرة في العرض الأول من معرض "VI أوكيان" في معرض الفن "لومينار-Х" على أراضي مجمع متعدد الأغراض "شمس موسكو" في مدينة موسكو، روسيا.

زائرة في العرض الأول من معرض &quot;VI أوكيان&quot; في معرض الفن &quot;لومينار-Х&quot; على أراضي مجمع متعدد الأغراض &quot;شمس موسكو&quot; في مدينة موسكو، روسيا. - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Sergey Pyatakov
/
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زائرة في العرض الأول من معرض "VI أوكيان" في معرض الفن "لومينار-Х" على أراضي مجمع متعدد الأغراض "شمس موسكو" في مدينة موسكو، روسيا.

© Sputnik . Sergey Pyatakov / الانتقال إلى بنك الصور

زائرة في العرض الأول من معرض "VI أوكيان" في معرض الفن "لومينار-Х" على أراضي مجمع متعدد الأغراض "شمس موسكو" في مدينة موسكو، روسيا.

زائرة في العرض الأول من معرض &quot;VI أوكيان&quot; في معرض الفن &quot;لومينار-Х&quot; على أراضي مجمع متعدد الأغراض &quot;شمس موسكو&quot; في مدينة موسكو، روسيا. - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Sergey Pyatakov
/
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زائرة في العرض الأول من معرض "VI أوكيان" في معرض الفن "لومينار-Х" على أراضي مجمع متعدد الأغراض "شمس موسكو" في مدينة موسكو، روسيا.

© Sputnik . Sergey Pyatakov / الانتقال إلى بنك الصور

زائرة في العرض الأول من معرض "VI أوكيان" في معرض الفن "لومينار-Х" على أراضي مجمع متعدد الأغراض "شمس موسكو" في مدينة موسكو، روسيا.

زائرة في العرض الأول من معرض &quot;VI أوكيان&quot; في معرض الفن &quot;لومينار-Х&quot; على أراضي مجمع متعدد الأغراض &quot;شمس موسكو&quot; في مدينة موسكو، روسيا. - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Sergey Pyatakov
/
الانتقال إلى بنك الصور

زائرة في العرض الأول من معرض "VI أوكيان" في معرض الفن "لومينار-Х" على أراضي مجمع متعدد الأغراض "شمس موسكو" في مدينة موسكو، روسيا.

© Sputnik . Sergey Pyatakov / الانتقال إلى بنك الصور

زوار في العرض الأول من معرض "VI أوكيان" في معرض الفن "لومينار-Х" على أراضي مجمع متعدد الأغراض "شمس موسكو" في مدينة موسكو، روسيا.

زوار في العرض الأول من معرض &quot;VI أوكيان&quot; في معرض الفن &quot;لومينار-Х&quot; على أراضي مجمع متعدد الأغراض &quot;شمس موسكو&quot; في مدينة موسكو، روسيا. - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Sergey Pyatakov
/
الانتقال إلى بنك الصور

زوار في العرض الأول من معرض "VI أوكيان" في معرض الفن "لومينار-Х" على أراضي مجمع متعدد الأغراض "شمس موسكو" في مدينة موسكو، روسيا.

© Sputnik . Sergey Pyatakov / الانتقال إلى بنك الصور

زائرة في العرض الأول من معرض "VI أوكيان" في معرض الفن "لومينار-Х" على أراضي مجمع متعدد الأغراض "شمس موسكو" في مدينة موسكو، روسيا.

زائرة في العرض الأول من معرض &quot;VI أوكيان&quot; في معرض الفن &quot;لومينار-Х&quot; على أراضي مجمع متعدد الأغراض &quot;شمس موسكو&quot; في مدينة موسكو، روسيا. - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Sergey Pyatakov
/
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زائرة في العرض الأول من معرض "VI أوكيان" في معرض الفن "لومينار-Х" على أراضي مجمع متعدد الأغراض "شمس موسكو" في مدينة موسكو، روسيا.

© Sputnik . Sergey Pyatakov / الانتقال إلى بنك الصور

زوار في العرض الأول من معرض "VI أوكيان" في معرض الفن "لومينار-Х" على أراضي مجمع متعدد الأغراض "شمس موسكو" في مدينة موسكو، روسيا.

زوار في العرض الأول من معرض &quot;VI أوكيان&quot; في معرض الفن &quot;لومينار-Х&quot; على أراضي مجمع متعدد الأغراض &quot;شمس موسكو&quot; في مدينة موسكو، روسيا. - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Sergey Pyatakov
/
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زوار في العرض الأول من معرض "VI أوكيان" في معرض الفن "لومينار-Х" على أراضي مجمع متعدد الأغراض "شمس موسكو" في مدينة موسكو، روسيا.

© Sputnik . Sergey Pyatakov / الانتقال إلى بنك الصور

العرض الأول من معرض "VI أوكيان" في معرض الفن "لومينار-Х" على أراضي مجمع متعدد الأغراض "شمس موسكو" في مدينة موسكو، روسيا.

العرض الأول من معرض &quot;VI أوكيان&quot; في معرض الفن &quot;لومينار-Х&quot; على أراضي مجمع متعدد الأغراض &quot;شمس موسكو&quot; في مدينة موسكو، روسيا. - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Sergey Pyatakov
/
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العرض الأول من معرض "VI أوكيان" في معرض الفن "لومينار-Х" على أراضي مجمع متعدد الأغراض "شمس موسكو" في مدينة موسكو، روسيا.

© Sputnik . Sergey Pyatakov / الانتقال إلى بنك الصور

العرض الأول من معرض "VI أوكيان" في معرض الفن "لومينار-Х" على أراضي مجمع متعدد الأغراض "شمس موسكو" في مدينة موسكو، روسيا.

العرض الأول من معرض &quot;VI أوكيان&quot; في معرض الفن &quot;لومينار-Х&quot; على أراضي مجمع متعدد الأغراض &quot;شمس موسكو&quot; في مدينة موسكو، روسيا. - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Sergey Pyatakov
/
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العرض الأول من معرض "VI أوكيان" في معرض الفن "لومينار-Х" على أراضي مجمع متعدد الأغراض "شمس موسكو" في مدينة موسكو، روسيا.

© Sputnik . Sergey Pyatakov / الانتقال إلى بنك الصور

زائر في العرض الأول من معرض "VI أوكيان" في معرض الفن "لومينار-Х" على أراضي مجمع متعدد الأغراض "شمس موسكو" في مدينة موسكو، روسيا.

زائر في العرض الأول من معرض &quot;VI أوكيان&quot; في معرض الفن &quot;لومينار-Х&quot; على أراضي مجمع متعدد الأغراض &quot;شمس موسكو&quot; في مدينة موسكو، روسيا. - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Sergey Pyatakov
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زائر في العرض الأول من معرض "VI أوكيان" في معرض الفن "لومينار-Х" على أراضي مجمع متعدد الأغراض "شمس موسكو" في مدينة موسكو، روسيا.

وأشار ألكسندر يوس، المؤسس المشارك لاستوديو "سيلا سفيتا" إلى أنهم التزموا:
"بالدقة العلمية الطبيعية، بالإضافة إلى التأثيرات المثيرة، سيتعلم الناس شيئًا جديدًا. على سبيل المثال، بمساعدة التقنيات الرقمية، تمكنا من النظر إلى الزوايا النائية من كوكبنا، حيث لا يمكن لأي شخص أن يتواجد فيها جسديًا. كل هذا يهدف إلى تعميم موضوع المحيط ويدعو إلى الشيء الرئيسي — لحماية الطبيعة".
تم تجهيز غرفة العرض الرئيسية بكاميرات استريو خاصة مع نظام معالجة فيديو يعتمد على الذكاء الاصطناعي. تحظى هذه المشاريع بشعبية كبيرة في العديد من الدول: في الصين والإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
يقع "لومينار" في الجزء الجنوبي من الحديقة العامة "في دي إن خا"، على أراضي مجمع متعدد الأغراض "شمس موسكو". تتكون المساحة الفنية من خمسة مواقع بمساحة إجمالية تزيد عن 1000 متر مربع.
يذهب جزء من رسوم الدخول للمعرض إلى مشروع الصندوق لدعم النظام البيئي لبحيرة بايكال والحفاظ على منطقتها الطبيعية. وتشمل الخطط إطلاق عروض وسائط متعددة جديدة، ومعارض وتعاون فني، والتجارب الغامرة.
شاهد أيضا - المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو
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