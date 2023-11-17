https://sputnikarabic.ae/20231117/شمس-موسكو-مساحة-فنية-جديدة-1083242715.html

"شمس موسكو"... مساحة فنية جديدة

"شمس موسكو"... مساحة فنية جديدة

مساحة فنية جديدة "شمس موسكو"

2023-11-17T16:16+0000

2023-11-17T16:16+0000

2023-11-17T16:16+0000

وسائط متعددة

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قالت كارينا أغادزانوفا، المديرة الإدارية لشركة "لومينار":ويوضح منظمو المعرض أن للمعرض عدة أقسام لكل منه اسمه وترتيبه. "القاعة الأولى هي "مير" (العالم)، حيث يمكنكم مشاهدة العرض "VI أوكيان" (VI المحيط)، ثم قاعة "أورا" (هالة)، ثم في قاعة "سفيرا" (المجال)، ومن ثم نفق رقمي "بورتا" (البوابة). والمنطقة التالية هي مستودع "سميسل" (المعاني).الإبداع على قائمة المشروع الفني يتمثل في: التفاعل الثلاثي الأبعاد، التقنيات الرقمية الحديثة من الإسقاط البصري والصوتي، استخدام العديد من التنسيقات في وقت واحد يجعل من الممكن خلق إحساس وكأنك موجود داخل المشروع الفني بالفعل.وأشار ألكسندر يوس، المؤسس المشارك لاستوديو "سيلا سفيتا" إلى أنهم التزموا:تم تجهيز غرفة العرض الرئيسية بكاميرات استريو خاصة مع نظام معالجة فيديو يعتمد على الذكاء الاصطناعي. تحظى هذه المشاريع بشعبية كبيرة في العديد من الدول: في الصين والإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.يقع "لومينار" في الجزء الجنوبي من الحديقة العامة "في دي إن خا"، على أراضي مجمع متعدد الأغراض "شمس موسكو". تتكون المساحة الفنية من خمسة مواقع بمساحة إجمالية تزيد عن 1000 متر مربع.يذهب جزء من رسوم الدخول للمعرض إلى مشروع الصندوق لدعم النظام البيئي لبحيرة بايكال والحفاظ على منطقتها الطبيعية. وتشمل الخطط إطلاق عروض وسائط متعددة جديدة، ومعارض وتعاون فني، والتجارب الغامرة.شاهد أيضا - المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو

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مساحة فنية جديدة شمس موسكو