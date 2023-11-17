https://sputnikarabic.ae/20231117/مدعي-عام-الجنائية-الدولية-تلقى-مكتبي-إحالة-للوضع-في-فلسطين-من-5-دول-1083248442.html

مدعي عام الجنائية الدولية: تلقى مكتبي إحالة للوضع في فلسطين من 5 دول

مدعي عام الجنائية الدولية: تلقى مكتبي إحالة للوضع في فلسطين من 5 دول

أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، اليوم الجمعة، أن مكتبه تلقى طلبات من 5 دول أطراف في المحكمة للتحقيق في الوضع في فلسطين، لسلوك قد يرقى إلى... 17.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-17T18:14+0000

2023-11-17T18:14+0000

2023-11-17T18:14+0000

قطاع غزة

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وجاء في بيان نشره خان، على الموقع الرسمي للمحكمة الجنائية الدولية: "تلقى مكتبي إحالة للوضع في فلسطين من الدول الأطراف الخمس التالية: جنوب أفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا (دولة متعددة القوميات) وجزر القمر وجيبوتي. وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يجوز للدولة الطرف أن تحيل إلى المدعي العام حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتُكبت، وتطلب من المدعي العام التحقيق في الحالة لغرض تحديد ما إذا كان ينبغي اتهام شخص محدد أو أكثر بارتكاب مثل هذه الجرائم".وصرّح المتحدث باسم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الجمعة، أن عدد القتلى جراء حرب إسرائيل على غزة بلغ حتى الآن 12 ألف قتيل من بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة.وأضاف المتحدث أن عدد المقرات الحكومية التي دُمرت بلغ نحو 95 مقرًا، بينما خرجت 65 مدرسة عن الخدمة.وقال المتحدث في مؤتمر صحفي: "بلغ عدد المفقودين أكثر من 3750، منهم 1800 طفل تحت الأنقاض، ووصل عدد الشهداء إلى 12 ألفا بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة، وبلغ عدد المقرات الحكومية المدمرة 95، وخروج 63 مدرسة عن الخدمة بشكل كامل".

https://sputnikarabic.ae/20231117/بوتين-أشياء-فظيعة-تحدث-في-قطاع-غزة-وفلسطين-بشكل-عام--عاجل-1083242109.html

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