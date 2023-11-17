https://sputnikarabic.ae/20231117/مدعي-عام-الجنائية-الدولية-تلقى-مكتبي-إحالة-للوضع-في-فلسطين-من-5-دول-1083248442.html
مدعي عام الجنائية الدولية: تلقى مكتبي إحالة للوضع في فلسطين من 5 دول
مدعي عام الجنائية الدولية: تلقى مكتبي إحالة للوضع في فلسطين من 5 دول
أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، اليوم الجمعة، أن مكتبه تلقى طلبات من 5 دول أطراف في المحكمة للتحقيق في الوضع في فلسطين، لسلوك قد يرقى إلى... 17.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-17T18:14+0000
2023-11-17T18:14+0000
2023-11-17T18:14+0000
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وجاء في بيان نشره خان، على الموقع الرسمي للمحكمة الجنائية الدولية: "تلقى مكتبي إحالة للوضع في فلسطين من الدول الأطراف الخمس التالية: جنوب أفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا (دولة متعددة القوميات) وجزر القمر وجيبوتي. وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يجوز للدولة الطرف أن تحيل إلى المدعي العام حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتُكبت، وتطلب من المدعي العام التحقيق في الحالة لغرض تحديد ما إذا كان ينبغي اتهام شخص محدد أو أكثر بارتكاب مثل هذه الجرائم".وصرّح المتحدث باسم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الجمعة، أن عدد القتلى جراء حرب إسرائيل على غزة بلغ حتى الآن 12 ألف قتيل من بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة.وأضاف المتحدث أن عدد المقرات الحكومية التي دُمرت بلغ نحو 95 مقرًا، بينما خرجت 65 مدرسة عن الخدمة.وقال المتحدث في مؤتمر صحفي: "بلغ عدد المفقودين أكثر من 3750، منهم 1800 طفل تحت الأنقاض، ووصل عدد الشهداء إلى 12 ألفا بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة، وبلغ عدد المقرات الحكومية المدمرة 95، وخروج 63 مدرسة عن الخدمة بشكل كامل".
https://sputnikarabic.ae/20231117/بوتين-أشياء-فظيعة-تحدث-في-قطاع-غزة-وفلسطين-بشكل-عام--عاجل-1083242109.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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قطاع غزة, اسرائيل, العالم
قطاع غزة, اسرائيل, العالم
مدعي عام الجنائية الدولية: تلقى مكتبي إحالة للوضع في فلسطين من 5 دول
أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، اليوم الجمعة، أن مكتبه تلقى طلبات من 5 دول أطراف في المحكمة للتحقيق في الوضع في فلسطين، لسلوك قد يرقى إلى جرائم منصوص عليها في نظام روما الأساسي.
وجاء في بيان نشره خان، على الموقع الرسمي للمحكمة الجنائية الدولية: "تلقى مكتبي إحالة للوضع في فلسطين من الدول الأطراف الخمس التالية: جنوب أفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا (دولة متعددة القوميات) وجزر القمر وجيبوتي. وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يجوز للدولة الطرف أن تحيل إلى المدعي العام حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتُكبت، وتطلب من المدعي العام التحقيق في الحالة لغرض تحديد ما إذا كان ينبغي اتهام شخص محدد أو أكثر بارتكاب مثل هذه الجرائم".
وأشار خان في بيانه، إلى أنه "وبتلقي الإحالة، يؤكد مكتبي أنه يجري حاليًا تحقيقًا في الوضع في دولة فلسطين. يشمل هذا التحقيق، الذي بدأ في 3 مارس/ آذار 2021، سلوكًا قد يرقى إلى مستوى الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، والتي تم ارتكابها منذ 13 يونيو/ حزيران 2014 في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وأنها مستمرة وتمتد إلى تصعيد الأعمال العدائية والعنف منذ الهجمات التي وقعت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. ووفقًا لنظام روما الأساسي، يتمتع مكتبي بالولاية القضائية على الجرائم المرتكبة على أراضي دولة طرف، وفيما يتعلق بالمواطنين للدول الأطراف"
وصرّح المتحدث باسم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الجمعة، أن عدد القتلى جراء حرب إسرائيل على غزة بلغ حتى الآن 12 ألف قتيل من بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة.
وأضاف المتحدث أن عدد المقرات الحكومية التي دُمرت بلغ نحو 95 مقرًا، بينما خرجت 65 مدرسة عن الخدمة.
وقال المتحدث في مؤتمر صحفي: "بلغ عدد المفقودين أكثر من 3750، منهم 1800 طفل تحت الأنقاض، ووصل عدد الشهداء إلى 12 ألفا بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة، وبلغ عدد المقرات الحكومية المدمرة 95، وخروج 63 مدرسة عن الخدمة بشكل كامل".